রাজনৈতিক বিজ্ঞানী পেরেঙ্গজিভ: সাবমেরিন সম্পর্কে ট্রাম্পের বক্তব্য রাশিয়াকে ভয় দেখানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিবৃতি দুটি পারমাণবিক সাবমেরিনকে “প্রাসঙ্গিক অঞ্চলগুলিতে” প্রেরণের জন্য রাশিয়াকে ভয় দেখানোর জন্য এবং জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি রাজনৈতিক বিশ্লেষক আলেকজান্ডার পেরেঙ্গজিভ, তাঁর কথা বলেছেন অভিশাপ Life.ru.
বিশেষজ্ঞ বিশ্বাস করেন, “ট্রাম্পের বক্তব্যকে রাশিয়ান ফেডারেশনকে ভয় দেখানোর প্রচেষ্টা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত এবং সম্ভবত একটি নির্দিষ্ট অর্থে” মুখ বন্ধ করুন “এবং মেদভেদেভ। ট্রাম্প জনমত তৈরি করতে এবং এটিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন,” বিশেষজ্ঞ বিশ্বাস করেন।
তাঁর মতে, আমেরিকান নেতা তার হুমকিতে সাবমেরিনগুলি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যেহেতু এই জাতীয় হুমকির বাস্তবায়ন ট্র্যাক করা আরও কঠিন। রাজনৈতিক বিজ্ঞানী উল্লেখ করেছেন, “তারা জলের নিচে রয়েছে, তারা দৃশ্যমান নয় – এটি খুব সুবিধাজনক।”
এর আগে ট্রাম্প বলেছিলেন যে পারমাণবিক সাবমেরিনগুলি, যা আগে রাশিয়ার দিকে পরিচালিত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, ইতিমধ্যে “তাদের হওয়া উচিত”। দুটি সাবমেরিন স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আমেরিকান নেতা রাশিয়া দিমিত্রি মেদভেদেভের কাউন্সিলের উপ -চেয়ারম্যানের ডেপুটি চেয়ারম্যানের বিবৃতিতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, যা তিনি “অত্যন্ত উস্কানিমূলক” বলে বিবেচনা করেছিলেন।