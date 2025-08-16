পার্কার: ক্যালিফোর্নিয়া ব্লুজ থেকে বাঁচার পদক্ষেপে সংস্থাগুলি

নিবন্ধ সামগ্রী
ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউজম টেক্সাসের সাথে বিরক্ত।
নিবন্ধ সামগ্রী
তার মন খারাপ হওয়ার একটি কারণ আছে। ক্যালিফোর্নিয়া সংস্থাগুলি ড্রোভে টানছে এবং লোন স্টার স্টেট এবং অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে।
নিবন্ধ সামগ্রী
নিবন্ধ সামগ্রী
তবে এটি তাকে বিরক্ত করছে না। নিউজম বাজার এবং ব্যবসায় নয়, রাজনীতি এবং শক্তি সম্পর্কে যত্নশীল।
টেক্সাস রাজ্য আইনসভা পুনর্নির্মাণে এগিয়ে চলেছে, যা ২০২26 সালে পাঁচটি রিপাবলিকান আসন যুক্ত করতে পারে বলে তিনি বিরক্ত।
সুতরাং, নিউজম পুনরায় বিতরণ করতে চায়, যা ক্যালিফোর্নিয়ায় আরও পাঁচটি ডেমোক্র্যাটিক আসন যুক্ত করতে পারে।
ক্যালিফোর্নিয়ার কংগ্রেসনাল জেলাগুলি ইতিমধ্যে ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে যাওয়ার জন্য মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে – রাজ্যের ৫২ টি কংগ্রেসনাল আসনের ১ %% রিপাবলিকানদের দ্বারা এমন একটি রাজ্যে রাখা হয়েছে যেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২৪ সালে জনপ্রিয় ভোটের ৩৮% অর্জন করেছিলেন।
২০০৮ এবং ২০১০ সালে ব্যালট উদ্যোগে, ক্যালিফোর্নিয়ানরা প্রতিটি দলের পাঁচজন প্রতিনিধি এবং চারজন নির্বিঘ্নে রোট রাজনীতি প্রক্রিয়া থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে একটি স্বাধীন পুনঃনির্ধারণ কমিশন প্রতিষ্ঠার জন্য রাজ্য সংবিধান সংশোধন করে।
নিবন্ধ সামগ্রী
নিবন্ধ সামগ্রী
তবে গ্যাভিন নিউজমের জন্য রোট রাজনীতি অপসারণ করা লা ডডজার্সকে বাদুড়, বল এবং গ্লাভস ছাড়াই একটি খেলা দেখাতে বলার মতো।
নিউজম এই নভেম্বরে একটি বিশেষ ব্যালট উদ্যোগে ভোটারদের সামনে ২০২26 সালের জন্য নতুন জেলা মানচিত্র রেখে কমিশনকে বাধা দিতে চায়।
এটা খুব খারাপ যে নিউজমের আবেশ তার রাষ্ট্রকে উন্নত করার পরিবর্তে শক্তি জমে থাকা।
কেবল অরেঞ্জ কাউন্টির বাসিন্দা এবং অনেক অনুসরণ করা অর্থনীতিবিদ এবং ব্লগার স্কট গ্রানিস শুনুন।
গ্রানিসের সর্বশেষ পোস্ট থেকে, যাকে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া লেভিন বলেছেন: “২০২০ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে প্রায় ৫০০ টি সংস্থা তাদের সদর দফতর ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সরিয়ে নিয়েছে বা অন্য কোথাও উল্লেখযোগ্য ক্রিয়াকলাপ স্থানান্তরিত করেছে, ২০১ 2018 সাল থেকে কেবল ২০১ over সালের মধ্যে স্থান পরিবর্তন করে, হুভার ইনস্টিটিউশনটি তাদের শীর্ষস্থানীয়ভাবে ৩৫২ টি সংস্থা জানিয়েছে।”
নিবন্ধ সামগ্রী
গ্রানিস আরও বলেছেন: “সরকার ক্রমবর্ধমান অলস এবং অকার্যকর হয়ে উঠেছে; রাস্তাগুলি একটি গোলমাল, ট্র্যাফিক হ’ল দৈনন্দিন অস্তিত্বের নিষেধাজ্ঞা, কর এবং বিধিগুলি নিপীড়ক এবং পরিমিত কটেজগুলি $ 1 মিলিয়ন থেকে শুরু হয়।”
ইউ-হাওল বার্ষিক তার ইউ-হোল গ্রোথ ইনডেক্সের প্রতিবেদন করে। এটি 50 টি রাজ্যকে “প্রতিটি রাজ্যের নেট লাভ (বা ক্ষতি) গ্রাহকদের একটি ক্যালেন্ডার বছরে একমুখী ইউ-হোল সরঞ্জাম ব্যবহার করে” অনুসারে রয়েছে। “
গত পাঁচ বছর ধরে রাজ্যের বাইরে একমুখী প্রস্থানগুলিতে কোন রাজ্যটি প্রথম ছিল? হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন। ক্যালিফোর্নিয়া লেভিন ‘।
এবং ২০২৪ সালে রাজ্যে আগত ক্ষেত্রে জাতির মধ্যে দ্বিতীয় নম্বর কোন রাষ্ট্র ছিল? হ্যাঁ, টেক্সাস, দ্য লোন স্টার স্টেট। টেক্সাস ২০১ 2016 সালের পর থেকে প্রতি বছর প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে।
ভিজ্যুয়ালক্যাপিটালিস্ট ডটকমের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শীর্ষ পাঁচটি শহরগুলির মধ্যে নতুন কর্পোরেট সদর দফতরটি 2018 থেকে 2024 পর্যন্ত খোলার সাথে তিনটি টেক্সাসে – ডালাস, অস্টিন এবং হিউস্টন। অন্য দু’জন ন্যাশভিল এবং ফিনিক্সে। পাঁচটিই 2024 সালে লাল রাজ্যে রয়েছে।
নিবন্ধ সামগ্রী
2018 থেকে 2024 পর্যন্ত কর্পোরেট সদর দফতরের জন্য শীর্ষ পাঁচটি শহরে, পাঁচটির মধ্যে তিনটি ক্যালিফোর্নিয়ায় রয়েছে। সান দিয়েগো, গ্রেটার লস অ্যাঞ্জেলেস এবং সান ফ্রান্সিসকো বে এরিয়া। অন্য দুটি হলেন শিকাগো এবং নিউ ইয়র্ক সিটি। পাঁচটিই 2024 সালে নীল রাজ্যে রয়েছে।
হার্ভার্ডের জয়েন্ট সেন্টার ফর হাউজিং স্টাডিজ ডকুমেন্টস যা ২০১৪ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি মাইগ্রেশন লাভ করেছে এবং যা রাজ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছিল।
এই সময়ের মধ্যে যে শীর্ষ দশটি অর্জন করা হয়েছে তার মধ্যে 10 টির মধ্যে সাতটি 2024 সালে লাল রাজ্য ছিল। এই সময়ের মধ্যে শীর্ষ 10 জন হেরে যাওয়ার মধ্যে 10 টির মধ্যে সাতটি 2024 সালে নীল রাজ্য ছিল।
বলা বাহুল্য, টেক্সাস শীর্ষ 10 লাভারে রয়েছে। এটি এমন একটি রাষ্ট্র যা উদীয়মান কারণ এটি যারা কাজ করতে এবং বৃদ্ধি করতে চায় তাদের জন্য এটি একটি কর এবং নিয়ন্ত্রক পরিবেশ সরবরাহ করে। টেক্সাসের জনসংখ্যার আড়াআড়ি গত আদমশুমারি থেকে নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এমন বিশাল ব্যবসায় এবং মানুষের বিশাল আগমন সহ এটি বিশ্বের সমস্ত ধারণা তৈরি করে। টেক্সাসে পুনর্নির্মাণের উদ্যোগের যুক্তি রয়েছে।
তবে ক্যালিফোর্নিয়ায় নিউজম কেবল ব্যর্থতা প্রাতিষ্ঠানিককরণ করতে চায়।
আসুন আশা করি, ক্যালিফোর্নিয়াদের স্বার্থে, তিনি ব্যালটে এই বিপথগামী উদ্যোগটি পেতে পরিচালনা করেন না। এবং যদি সে তা করে তবে তা ব্যর্থ হয়।
স্টার পার্কার আরবান নবায়ন ও শিক্ষা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা
নিবন্ধ সামগ্রী