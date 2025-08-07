পার্কিনসন সম্পর্কে রেজিয়া সংবেদনশীল করে

অক্সফোর্ডে এলির গবেষণা পার্কিনসন রোগের সাথে জড়িত সেলুলার প্রক্রিয়াগুলিতে বিশেষত নিউরন এবং এর মাইক্রোগ্লিয়া মিথস্ক্রিয়ায় মাইটোকন্ড্রিয়াল কর্মহীনতায় জড়িত।
“পার্কিনসন রোগে যে নিউরনগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হয় সেগুলি কীভাবে মাইক্রোগলিয়া নামে পরিচিত মস্তিষ্কে প্রতিরোধ ব্যবস্থা কোষগুলিকে সক্রিয় করে এমন সংকেতগুলি প্রেরণ করে তা অধ্যয়ন করুন।”
“এটি যেন অসুস্থ নিউরনস ‘সতর্কতা’ এই প্রতিরক্ষামূলক কোষগুলি, যা কখনও কখনও অতিরঞ্জিত প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং মস্তিষ্কের আরও ক্ষতি করতে পারে।”
নিউরন এবং মাইক্রোগলিয়ার মধ্যে এই যোগাযোগটি বোঝা সেই চিকিত্সাগুলি খুঁজে পেতে সহায়তা করতে পারে যা সেই ক্ষতি বন্ধ বা হ্রাস করে, তিনি বলেছেন।
গত বছর, যুক্তরাজ্যের মেক্সিকো দূতাবাস তাকে সেই দেশে মেক্সিকান অসামান্য হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।
এর স্বেচ্ছাসেবীর অংশ হিসাবে, এটি স্বাস্থ্য পেশাদার, রোগী এবং যত্নশীলদের সাথে তথ্যমূলক আলোচনার সমন্বয় করে, পার্কিনসনের প্রাথমিক সনাক্তকরণের বিষয়ে স্থানীয় প্রচারণা এবং সাম্প্রতিক নির্ণয়ের সাথে তরুণ রোগীদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ প্রকল্পগুলি সমন্বিত করে।
“আমি নিশ্চিত যে একটি মানব ও অ্যাক্সেসযোগ্য উপায়ে সম্প্রদায়ের কাছে সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছানো গবেষক হিসাবে আমাদের কাজের একটি মৌলিক অঙ্গ,” যুবতী মহিলা বলেছেন যে তিনি ইউএনএলের হাই স্কুল 15 -এ পড়াশোনা করার সময় বিজ্ঞান অন্বেষণ করতে শুরু করেছিলেন।
পার্কিনসন রোগ বিশ্বের দ্রুত বর্ধমান স্নায়বিক অবস্থা, তিনি বলেছেন। এটি কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয়: এটি পরিবেশগত কারণ এবং বিষের সংস্পর্শের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত।
তিনি আরও বলেন, এই রোগের সর্বাধিক সংখ্যক মামলা রয়েছে এমন দেশগুলির মধ্যে মেক্সিকো রয়েছে।
কীটনাশক এবং শিল্প যৌগগুলিতে দীর্ঘায়িত এক্সপোজার, বিশেষত 70 থেকে 90 এর দশকের মধ্যে ব্যবহৃত, মহামারীবিজ্ঞানের গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকির কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
এলি বলেছেন, “সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হ’ল পার্কিনসন আর বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে একচেটিয়া নয়।”
“ইংল্যান্ডে, যেখানে আমি বর্তমানে পার্কিনসনের যুক্তরাজ্যের জন্য অক্সফোর্ডশায়ার অঞ্চলকে সমন্বয় করি, আমরা ৪০ থেকে ৫০ বছর বয়সী লোকদের ক্ষেত্রে একটি টেকসই বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছি, যা আমাদের অক্সওয়াগ (অক্সফোর্ডশায়ার ওয়ার্কিং এজ গ্রুপ) নামে একটি নতুন বিভাগ খোলার জন্য পরিচালিত করেছিল, এখনও সক্রিয় কাজের পর্যায়ে রোগীদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।”
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্কিনসন ডিজিজ রিসার্চ সেন্টার (ওপিডিসি) এর একজন গবেষক হিসাবে, তিনি কেবল ডেটা, কোষ এবং বায়োমারকারদের সাথেই নয়, মানব গল্পের সাথেও কাজ করেছেন।
“বিজ্ঞানকে অবশ্যই সহানুভূতির সাথে জোটবদ্ধ হতে হবে, এবং সে কারণেই আমার লক্ষ্য আমার উত্সের দেশ – মেক্সিকো – এবং আমার বৈজ্ঞানিক গ্রহণের দেশ, ইংল্যান্ডের মধ্যে সেতু তৈরি করা।
“পার্কিনসন সীমানা পার্থক্য করে না, তবে সমাধানটি এটি করা উচিত নয়। দু’দেশের মধ্যে সমন্বয় – একটি অত্যন্ত দুর্বল জনসংখ্যার সাথে, অন্যটি ভ্যানগার্ডিয়া প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম সহ – এই নীরব রোগের গতিপথ পরিবর্তন করার জন্য একটি শক্তিশালী শক্তি হতে পারে।”