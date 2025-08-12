পার্কে ইহুদি ব্যক্তির উপর হামলার অভিযোগে মন্ট্রিল পুলিশ সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করে

মন্ট্রিল পুলিশ বলছে যে তারা ভিলেরে-সেইন্ট-মিশেল-পারফেকশন-এক্সটেনশন বোরোর ডিকি মুর পার্কে একজন ইহুদি ব্যক্তির উপর হামলার অভিযোগে একটি 24 বছর বয়সী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে।
এই হামলাটি আংশিকভাবে ভিডিওতে বন্দী করা হয়েছিল, জনসাধারণের হাহাকার ছড়িয়ে পড়েছিল কারণ লোকেরা তার বাচ্চাদের সামনে মাটিতে মারধর করার শিকার ব্যক্তির ফুটেজ ভাগ করে নিয়েছিল।
সোমবার একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে, দ্য মন্ট্রিল সিটি পুলিশ পরিষেবা নিবিড় তদন্তের পরে সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
পুলিশ জানিয়েছে, সন্দেহভাজনকে তদন্তকারীরা জিজ্ঞাসাবাদ করছেন এবং একটি ফাইল কুইবেক ক্রাউন প্রসিকিউটর অফিসে প্রেরণ করা হবে, দ্য ফৌজদারি ও ফৌজদারি কার্যক্রম পরিচালক (ডিপিসিপি), সম্ভাব্য চার্জের জন্য।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “এসপিভিএম সন্দেহভাজনকে সনাক্ত করার জন্য কোনও প্রচেষ্টা ছাড়েনি এবং এই ফৌজদারি আইনের পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ আলোকপাত করার জন্য তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে,” বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
“এসপিভিএম এমন নাগরিকদের ধন্যবাদ জানাতে চাইবে যারা সন্দেহভাজন ব্যক্তির অবস্থানকে সহজতর করে এমন তথ্য সরবরাহ করে এই ফলাফলটিতে অবদান রেখেছিল।”
এই ঘটনাটি ৮ ই আগস্ট দুপুর ২:২০ টার দিকে ঘটেছিল, পুলিশ জানিয়েছে, যখন শিকারটি তার ছোট বাচ্চাদের নিয়ে পার্কে পৌঁছেছিল। এসপিভিএম জানিয়েছে, পার্কের স্প্ল্যাশ প্যাড অঞ্চলে থাকা সন্দেহভাজন ব্যক্তি ভুক্তভোগীর কাছে এসে তাকে তার জলের বোতলটির সামগ্রী দিয়ে স্প্রে করে।
পুলিশ জানিয়েছে যে ভুক্তভোগী সন্দেহভাজন ব্যক্তির সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন, যিনি তখন তাকে মাটিতে ঠেলে দিয়েছিলেন, তাকে বেশ কয়েকবার মুখে ঘুষি মারলেন এবং বুমন্ট অ্যাভিনিউয়ের পাদদেশে যাওয়ার আগে তাকে হাঁটু গেড়েছিলেন।
অনলাইনে প্রচারিত ২৮-সেকেন্ডের ভিডিওটি এই ঘটনাটি কী ঘটেছে তা দেখায় না তবে আক্রমণাত্মক স্ট্র্যাডলিং এবং ক্ষতিগ্রস্থকে বেশ কয়েকবার মাটিতে থাকা আঘাতের সাথে শুরু করে।
ভুক্তভোগী, যিনি traditional তিহ্যবাহী ইহুদি পোশাকে পরিহিত বলে মনে হয়, তিনি হাঁটুতে উঠে পড়েন এবং কমপক্ষে দুটি সন্তানের মধ্যে একজন তাকে আঁকড়ে থাকেন। আক্রমণকারী একটি মুদি ব্যাগে কিছু জিনিসপত্র তুলে নেয় এবং তারপরে কিপ্পা বলে মনে হয়, যা ইহুদি পুরুষ এবং ছেলেদের দ্বারা পরা একটি মাথা covering েকে রাখে, একটি স্প্ল্যাশ প্যাড অঞ্চলে।
এসপিভিএম জানিয়েছে যে তদন্ত চলছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে হামলার কারণ চিহ্নিত করা হয়নি।
সিবিসি নিউজ সোমবার বিকেলে ডিপিসিপি থেকে সম্ভাব্য চার্জ সম্পর্কে তথ্যের জন্য অনুরোধ করেছে তবে ফিরে শুনেনি।
মন্ট্রিয়ালের ইহুদি কমিউনিটি কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক রাব্বি শৌল ইমানুয়েল আক্রমণটিকে ঘৃণ্য অপরাধ বলে অভিহিত করার পরপরই একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছিলেন।
ইমানুয়েল বলেছিলেন, “এটি কেবল একটি আক্রমণ ছিল না। এটি একটি সমগ্র সম্প্রদায়কে আতঙ্কিত করার জন্য ডিজাইন করা বিরোধী অপমানের একটি জনসাধারণের কাজ ছিল।”
রাব্বি আরও বলেছিলেন যে মন্ট্রিল পুলিশ সাহায্যের জন্য প্রাথমিক আহ্বানের প্রতিক্রিয়া জানাতে প্রায় এক ঘন্টা সময় নিয়েছিল।
ইমানুয়েল বলেছেন, “এই বিলম্বটি সামান্য বিরতি নয় It
কনস্ট। এসপিভিএমের একজন মুখপাত্র জিন-পিয়ের ব্রাবান্ট বলেছেন, তার কাছে থাকা তথ্য হ’ল প্রতিক্রিয়া সময়টি এক ঘণ্টারও কম ছিল, তবে তিনি তদন্তের উদ্দেশ্যে আরও তথ্য সরবরাহ করতে পারবেন না।
শনিবার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি এই হামলার বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে এক্স -তে বলেছিলেন যে এটি “সহিংসতার এক ভয়াবহ কাজ ছিল। কানাডার প্রত্যেকেরই সুরক্ষায় বেঁচে থাকার এক অদম্য অধিকার রয়েছে।”