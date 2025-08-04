You are Here
পার্ক চ্যান-ওয়ুকের ‘অন্য কোনও পছন্দ’ বুশান ফিল্ম ফেস্ট খুলতে সেট করা
News

পার্ক চ্যান-ওয়ুকের ‘অন্য কোনও পছন্দ’ বুশান ফিল্ম ফেস্ট খুলতে সেট করা

পার্ক চ্যান-উওকের অন্য কোন পছন্দলি বাইং-হুন এবং পুত্র ইয়ে-জিন অভিনীত, বুসান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উত্সব (বিআইএফএফ) এর জন্য খোলা হবে, সেপ্টেম্বর 17 থেকে 26 পর্যন্ত চলবে।

2022 সালে কানে সেরা পরিচালক জয়ের পরে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তপার্কটি আসন্ন ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বিফ এশিয়ান প্রিমিয়ারটি সুরক্ষিত করে তার নতুন চলচ্চিত্রের প্রিমিয়ার করতে চলেছে।

অন্য কোন পছন্দ তার স্ত্রী মিরি (পুত্র ইয়ে-জিন), তাদের দুই সন্তান এবং তার কঠোর উপার্জনিত বাড়িটি সুরক্ষিত করার জন্য মরিয়া সংগ্রামে ম্যান-সু (লি বাইং-হুন অভিনয় করেছেন) অনুসরণ করে। একবার তাঁর কৃতিত্ব-ভরা জীবন নিয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে গেলে, ম্যান-সু তার কাজ থেকে হঠাৎ বরখাস্তের মুখোমুখি হয়ে তার নিজের বেঁচে থাকার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে।

ব্ল্যাক কমেডি থ্রিলার ডোনাল্ড ওয়েস্টলেকের “দ্য এক্স” উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত।

বুসান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উত্সব এই বছর তার মাইলফলক 30 তম সংস্করণ চিহ্নিত করছে, প্রবীণ অভিনেতা লিও উত্সবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের হোস্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ছবিটির কাস্টে পার্ক হি-সুুন, লি সুং-মিন, ইওম হাই-রান এবং চা সেউং-উইন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বিআইএফএফ উত্সবের পরিচালক জং হান-সিওক বলেছেন, “উত্সবের উদ্বোধনী দিনে বিভিন্ন শ্রোতাদের পাশাপাশি পার্ক চ্যান-উকের কাঙ্ক্ষিত প্রকল্পের প্রিমিয়ারটি অনুভব করতে আমি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত এবং উচ্ছ্বসিত।” “আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে এর নির্বাচনটি আরও বেশি মনোযোগ অর্জনের জন্য অর্থবহ গতি বাড়িয়ে তুলবে এবং কোরিয়ান সিনেমায় নতুন আগ্রহ বাড়িয়ে তুলবে”।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts