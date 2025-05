পার্টির পরে 30 তম জন্মদিনে নাচতে চিওমা ডেভিডোকে রক করে, ওবোর বন্য প্রতিক্রিয়ার প্রবণতা: “নাটকীয়”

নাইজেরিয়ান গায়ক ডেভিড অ্যাডেলিকে, ওরফে ডেভিডোর স্ত্রী চিয়োমা তার স্বামী তার জন্য সংগঠিত আশ্চর্য জন্মদিনের পার্টিতে তার জীবনের সময় কাটিয়েছিলেন।

সুন্দর উপলক্ষে অনেকগুলি ক্লিপগুলি অনলাইনে রাউন্ডগুলি তৈরি করেছিল, মিষ্টি মুহুর্ত সহ চিওমা ডেভিডোকে তার নাচের চালগুলি দিয়ে পাগল করেছিল।

একটি ভিডিওতে যা ইনস্টাগ্রামে দম্পতির অফিসিয়াল ফ্যান পৃষ্ঠায় পোস্ট করা হয়েছিল, @টিমসিভিডোচিয়োমাকে ডেভিডোর উপর তার কোমর দুলতে এবং হাহাকার করতে দেখা গেছে।

এই দম্পতি জন্মদিনের পার্টিটি আটলান্টার একটি অভিনব নাইটক্লাবে স্থানান্তরিত করেছিলেন মিঃ সোল দ্বারা রেড রুম নামে পরিচিত, এবং ডেভিডো এবং চিয়োমা এটি বেঁচে থাকতে দেখা গিয়েছিল।

ভাইরাল ক্লিপে, ডেভিডো উইথ ইউ ট্র্যাক, তার সদ্য প্রকাশিত 5 টি অ্যালবামটি বন্ধ করে ক্লাবটিতে খেলছিল যখন চিয়োমা, যিনি ইতিমধ্যে তার নীল পার্টির পোশাক থেকে লেইস বোতলগুলির সাথে একটি কালো পোশাকে পরিবর্তন করেছিলেন, তিনি ডেভিডোতে তার পিছনের দিকে যেতে শুরু করেছিলেন।

গায়ক যিনি তাঁর স্ত্রীকে উপহার দিয়েছিলেন মার্সিডিজ-বেঞ্জকে তাঁর দেহটি আটকে রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করার সাথে সাথে তিনি পরম দেখতে পেলেন।

দেখুন ভিডিও নীচে:

নাইটক্লাবে ডেভিডো এবং চিয়োমার মধ্যে গালাগালি প্রদর্শন অনেক নেটিজেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন গায়কের বন্য মুখের অভিব্যক্তি দেখে আনন্দিত হয়েছিল, আবার কেউ কেউ এই দম্পতির দিকে ঝুঁকে পড়েছিল।

“Somebody should help me and close my mouth ehhhhh…See as the video de sweet me 😂😂😂🥰🥰🥰🥰.”