ডায়াগিলিভস্কি ফেস্টিভাল -2025 প্রোগ্রামের অন্যতম মূল ঘটনা ছিল পারম অপেরা অপেরা সহ ক্যামিল সেন্ট-সানসন এবং ডালিলার সর্বাধিক বিখ্যাত অপেরা একটি যৌথ প্রযোজনা। ইহুদি এবং ফিলিস্তিনীদের অস্তিত্বের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিক বাইবেলের গল্পটি আন্না গুসেভা প্রযোজনায় ভীতিজনকভাবে প্রাসঙ্গিক ওভারটোনগুলি খুঁজে পেয়েছিল। মানব সম্প্রদায়ের মন্দের প্রকৃতির অধ্যয়ন অনুসরণ করেছিল গিলিয়ার সাদাইক-জেড।

সেন্ট-সানসার অপেরার ক্রিয়াটি গাজা শহর এবং এর পরিবেশে স্থান নেয়: ফিলিস্তিনরা ইহুদিদের দাসত্ব করেছিল। বিমূর্ততার জন্য, স্যামসনের প্রিমিয়ারে এসে মধ্য প্রাচ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি থেকে এটি দৃ strongly ়ভাবে অসম্ভব বলে প্রমাণিত হয়েছিল। অপেরা নামের খুব পছন্দ – “স্যামসন” থিয়েটারটি অবশ্যই উত্সব শৈল্পিক এবং উত্সব হিসাবে থিয়েটোর ক্রেন্টজিসকে অফার করেছিল – ক্রিয়া শুরুর আগে একটি উপলব্ধি ভেক্টর সেট করেছিল।

পর্দাটি উঠার সাথে সাথে চোখগুলি চোখের চোখ দিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, সমস্ত দিক থেকে পাথরের খাড়া দিয়ে চেপে ধরেছিল, খণ্ডিত কিউব এবং প্লেটগুলি দিয়ে বিশৃঙ্খলাযুক্ত, যার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল, বসেছিল এবং কালো রঙের লোককে শুয়েছিল। একটি সাদা শার্টের ছেলেটি সম্পূর্ণ নীরবতায় তাদের মধ্যে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াত, অনুপস্থিতভাবে, যেন তার তালু দিয়ে খেজুরের সাথে সুযোগ করে। দুটি উজ্জ্বল রশ্মি একটি ঝুলন্ত উঁচু বাটিতে পেরিয়ে একটি হালকা তাঁবু তৈরি করে। ছেলেটি মরীচিটির নীচে টেবিলের উপরে উঠেছিল এবং হিমশীতল হয়ে মাথা তুলল: এবং কেবল তখনই প্রথম শব্দগুলি অর্কেস্ট্রা পিট থেকে শোনা গেল – ভাল্টর্নের ভীতু শিং।

ছেলেটি শৈশবকালীন স্যামসন, খাঁটি সন্তান, পাপ এবং সন্দেহের দ্বারা বোঝা নয়। সমাপ্তিতে, যখন নায়ক প্রতারণা করেছিলেন, মুগ্ধ ও শত্রুদের দ্বারা অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, ফিলিস্তিনের জ্যাকেটে মন্দিরের ভল্টগুলি নামিয়ে আনার কল্পনা করেছিলেন, তখন তিনি ছেলেটির দিকে ফিরে যান, তাঁর পরিবর্তিত অহং, তাকে কলামগুলির কাছে আনতে বলেছিলেন। সুতরাং নাটকটির লেখক – পরিচালক আনা গুসেভা, শিল্পী এবং ভিডিও শিল্পী জুলিয়া অরলোভা – স্টেজ এপিগ্রাফ এবং পারফরম্যান্সের দর্শনীয় সমাপ্তি লুপ করেছেন; ডাগনের ধ্বংস হওয়া মন্দির এবং ইহুদিদের ধ্বংস হওয়া মন্দিরগুলি তাদের এবং অন্যদের কাছে সাধারণ পৃথিবীর ধ্বংসের চিত্র।

আনা গুসেবার নাটকে, সবকিছু দোষী: প্রত্যেকে ঘৃণা ও সহিংসতার ভারী পাপ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং তাই নির্মূলের সাপেক্ষে। কেবল দূরত্বে, পিছনে, তারা উদ্ভাসিত হয়, যেন ড্রোন ফ্লাইটের উচ্চতা থেকে, মরুভূমির কঠোর পাহাড়ের প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি একটি জল, গাছ বা ঘাসের একক ইঙ্গিত ছাড়াই। চিন্তাটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পড়েছিল: উদাসীন প্রকৃতি মানবতা ব্যতীত ভাল থাকতে পারে, কারণ এটি কেবল পৃথিবীর মুখের উপরে mold ালাই।

একটি গুরুত্বপূর্ণ, সম্ভবত, এমনকি পারফরম্যান্সের প্রভাবশালী উপাদানটি অপেরা অ্যাকশনের একটি বিকাশযুক্ত প্লাস্টিকের কাউন্টারপয়েন্ট (কোরিওগ্রাফার হলেন আনাস্তাসিয়া পেশকোভা, মিউজিকেটারনা ডান্স ট্রুপের প্রধান কোরিওগ্রাফার)। যাইহোক, আন্না গুসেভা সম্ভবত প্রতিটি দৃশ্যের ছন্দ এবং সিস্টেম জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যা কোনওভাবেই নৃত্যের শিল্পের সাথে পরিচিত ছিল না। গুসেভা চতুর্থ বর্ষের জন্য ডায়াগিলিভ উত্সবের মূল প্রধানমন্ত্রীর পরিচালক হিসাবে কাজ করেছেন। সামগ্রিকভাবে পরিচালকের বার্তার বিষয়বস্তুর বিষয়বস্তু পরিবর্তন হয় না: গুসেভা শেষ লাইনে এসে বিশ্বের মৃত্যুর অনিবার্যতা প্রতিফলিত করে, ত্রুটি ও পাপের মারাত্মক বৃত্তটি আবিষ্কার করে যার দ্বারা মানবতা ঘুরে বেড়াতে থাকে। এবং পাপগুলির প্রধান একটি হ’ল ঘৃণা, তার প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসার অভাব, অন্যের জন্য অসহিষ্ণুতা।

স্যামসন এবং ডিলিলে, ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাট, কোরাল মাইস -ইএন -এসেনেসের লাপিদার রচনাটির উপর জোর দিয়েছিল, সমকালীন নৃত্যের বিখ্যাত পারম ট্রুপের শিল্পীদের “ব্যালে এভজেনি প্যানফিলভ” শিল্পীদের শিল্পীদের দ্বারা ছায়াযুক্ত নৃত্য দ্বারা ছায়াযুক্ত ছিল সমান অংশগ্রহণকারী হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। স্যামসন এবং ডালিলার ডান্স ডাবলসের পারফরম্যান্সটি পারফরম্যান্সে প্রবর্তিত হয়েছিল, যা সক্রিয়ভাবে দ্বিতীয় আইনের প্রেমের ডিউটস এবং নাটকীয় সংলাপগুলিতে আক্রমণ করেছিল। এবং অর্ধ-নগ্ন লাল চোখের হোমুনকুলি, ভয়াবহভাবে কুঁচকানো, টাকের মাথার খুলি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া এবং অপ্রাকৃতভাবে অঙ্গগুলি ঘুরিয়ে দেওয়া (যা অদ্ভুতভাবে আগে, মিম্যানসের সাথে একই রকম কৌশলটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, ডেভিড ফ্রিম্যানের দ্বারা মারিয়িনস্কির স্মরণীয় প্রযোজনায় ১৯৯০-এর প্রথম দিকে, “এমব্লিউমিনকে ডেমেন্টের সাথে ডেমেন্টে ডাইমেন্টের সাথে ডাইমেক্ট করে।

একাকী এবং গায়করা মঞ্চে পাশের দিকে চলে গেলেন, হিমশীতল পোজগুলি নিয়েছিলেন, যেন প্রাচীন আশেরিয়ান বাস -রিলিফস: প্রোফাইলে, বুকের সামনে দুটি খেজুর সামনে রেখে। একই সময়ে, নাটকটিতে ইহুদি এবং ফিলিস্তিনিরা কার্যত পৃথক পৃথক – এটি কেবল কালো রঙের শর্তসাপেক্ষ প্রাচ্যহনের লোকদের ভিড় (একই গায়করা ইহুদি বা তাদের শত্রুদের জন্য গান করে)। এই জাতীয় সমীকরণের অর্থ অত্যধিক পরিষ্কার: মিথ্যা ধারণাগুলি দ্বারা স্তম্ভিত লোকেরা তাদের জন্য মরতে এবং হত্যা করতে প্রস্তুত এবং প্রত্যেকে নিশ্চিত যে সত্যটি তাঁর পক্ষে রয়েছে।

দুটি প্রিমিয়ার শোতে, থিয়েটারটি দুটি পূর্ণ -সমতল রচনা স্থাপন করে। প্রথম দিন, সামারা অপেরা স্বেতলানা কাশিরিনার আমন্ত্রিত এককবাদী প্রধান ব্যাচের গেয়েছিলেন, তার সঙ্গী ছিলেন পারম থিয়েটারের এককবাদী বরিস রুডাক। দ্বিতীয় দিন, প্রধান চরিত্রগুলি পারম প্রিমা নাটাল্যা বুকলা এবং আমন্ত্রিত এককবাদী ডেভিস ইয়েসায়ান, নোভোসিবিরস্ক অপেরা থিয়েটারের এককবাদী দ্বারা গাওয়া হয়েছিল। একাকীদের প্রত্যেকটির নিজস্ব সুবিধা এবং অসুবিধা ছিল, তবে সম্ভবত স্বতলানা কাশিরিনা আরও দৃ inc ়প্রত্যয়ী বলে মনে হয়েছিল এবং আরও দৃ inc ়প্রত্যয়ী বলে মনে হয়েছিল এবং আরও দৃ inc ়প্রত্যয়ী বলে মনে হয়েছিল, এবং ডেভিট ইসান স্যামসন পার্টির সাথে আরও ভাল করেছিলেন। রুডাকের কথা, স্যামসন স্পষ্টতই তাঁর কণ্ঠে নেই: লিরিক্যাল টেনার পার্টির নাটকীয় ওভারটোনগুলি টানতে অসহনীয় ছিলেন।

থিয়েটারের প্রধান কন্ডাক্টর এবং ভ্লাদিমির টাকাচেনকো প্রযোজনার সংগীত পরিচালক এর নির্দেশে অর্কেস্ট্রা এবং কোয়ার (হরমাস্টার – ভ্যালেরিয়া সাফোনভ) প্রায় অনবদ্যভাবে শোনা গেল। তিনি আত্মবিশ্বাসের সাথে এই পারফরম্যান্সের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, একটি উচ্চারিত শক্তিশালী প্ররোচিত, উদ্দেশ্যমূলকভাবে, নমনীয়ভাবে এবং সংবেদনশীলভাবে গায়কদের সমালোচনামূলক মুহুর্তগুলিতে তুলে নিয়েছিলেন, সঠিকভাবে উচ্চারণগুলি স্থাপন করে, অর্থনৈতিকভাবে এবং সঠিকভাবে ক্লাইম্যাক্সের দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতা গণনা করে।

এবং বিশেষত দর্শনীয়ভাবে তৃতীয় আইনে বাচ্চানালিয়ার দৃশ্যটি ব্যয় করেছিল। এটি বিখ্যাত ব্যালে-কাজকর্মের দৃশ্য যেখানে পূর্বের এক মহান প্রেমিক সেন্ট-সানসার প্রাচ্যটি তার সমস্ত গৌরবতে নিজেকে প্রকাশ করেছিল। শুনানির মাধ্যমে মুগ্ধ হওয়া দ্বিতীয় বর্ধিত দ্বিতীয়টির অন্তর্নিহিতদের মধ্যে একটি অপরিহার্য বুনন সহ সুরগুলির মশলাদার বহিরাগততা; এক্সট্যাটিক নৃত্যের ছন্দগুলি ত্বরান্বিত করা হয়েছিল, সীমা থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এই মুহুর্তে, সমস্ত নৃত্যশিল্পী এবং কোরিস্টরা মঞ্চে জড়ো হয়েছিল, ডাগনের মন্দিরে বিজয়ী ফিলিস্তিনীদের চিত্রিত করে, মনে হয়েছিল একটি ট্রান্সে পড়ে গেছে, একটি ঘন ভরতে একীভূত হয়েছিল এবং বেদীর চারপাশে গিয়েছিল, বুকে হাত দিয়ে মুঠিতে ক্লিঞ্চ করে। সম্ভবত এটি ছিল কন্ডাক্টরের বিজয়ের মুহূর্ত: তৃতীয় আইনটি দ্বিতীয়টির প্রথম এবং অতিরিক্ত কনভেনশনের দীর্ঘ এবং স্থিরতা খালাস করেছিল।

গিলিয়ার সাদাইক-জেড