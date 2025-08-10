You are Here
পার্সেপোলিস মিড লাইন ট্র্যাফিক সমাধানের জন্য হাশেমিয়ান সমাধান; খেলোয়াড়রা সন্তুষ্ট! – এমইএইচআর নিউজ এজেন্সি ইরানি এবং ওয়ার্ল্ড নিউজ
News

পার্সেপোলিস মিড লাইন ট্র্যাফিক সমাধানের জন্য হাশেমিয়ান সমাধান; খেলোয়াড়রা সন্তুষ্ট! – এমইএইচআর নিউজ এজেন্সি ইরানি এবং ওয়ার্ল্ড নিউজ

এমইএইচআর সংবাদদাতার মতে, মিডফিল্ডের গুরুতর ট্র্যাফিক, বিশেষত উইঙ্গারের পোস্টে, বাহিদ হাশেমিয়ানকে প্রতিরক্ষা ঘাটতির সমস্যা সমাধানের জন্য পোস্টটি পরিবর্তন করতে পরিচালিত করেছিল। তদনুসারে, প্যালিয়ো কোচ গত দুই সপ্তাহের মধ্যে ফারশাদ আহমাদজাদেহকে বামপন্থী ডিফেন্ডার হিসাবে পরীক্ষা করেছেন যাতে খেলোয়াড় একই সাথে প্রতিরক্ষামূলক এবং আক্রমণাত্মক দায়িত্ব পরিচালনা করতে পারে।

এই সিদ্ধান্তের সাথে, হাশেমিয়ানকে আর বাম উইংয়ের জন্য নতুন খেলোয়াড় নিয়োগের বিষয়ে চিন্তা করতে হবে না, এমনকি দল থেকে সরানো খেলোয়াড়দেরও এখন প্রতিরক্ষামূলক পদে ব্যবহৃত হবে। তবে মিডফিল্ডারের ঘাটতি এখনও রয়েছে, এবং পার্সেপোলিস কোচ দৃ strongly ়ভাবে একজন কেন্দ্রীয় ডিফেন্ডার নিয়োগের চেষ্টা করছেন।

বর্তমানে কেবল মর্তেগা পোরালি গঞ্জি এবং মোহাম্মদ হোসেইন কানানিজাদগান পার্সেপোলিসের মাঝখানে বিশেষী ডিফেন্ডার এবং তারা যদি আহত হয় তবে প্যালিয়োকে সোহেল সাহারাই বা আলিরেজা হোমাই ফ্রেডের মতো তরুণ খেলোয়াড়দের ব্যবহার করতে হবে। এটি ক্লাবের এজেন্ডায় নতুন ডিফেন্ডার কেনার সম্ভাবনাটি রেখেছে, যদিও তিনি বিলম্বিত হতে পারেন।

অন্যদিকে, পার্সেপোলিস খেলোয়াড়রা সাম্প্রতিক দিনগুলিতে মিডফিল্ডারকেও স্বাগত জানিয়েছেন যে গ্রীষ্মের স্থানান্তরের শেষ দিনগুলিতে তারা দল ছেড়ে যেতে নারাজ এবং 25 তম পার্সেপোলিস লিগ জিততে চান।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।