পালসবিমডেভ/পালসবিম-জেএস: ওয়েবআরটিসি পিয়ার-টু-পিয়ার যোগাযোগ জেএস ক্লায়েন্ট এসডিকে

রিয়েল-টাইম অ্যাপ্লিকেশন বিকাশকে সহজতর করে। সংযোগ স্থাপনা, মিডিয়া এবং ডেটা সংক্রমণ পরিচালনা করা এবং অবকাঠামো সরবরাহ করার জন্য সিগন্যালিং প্রোটোকল সংজ্ঞায়িত করে।

এনপিএম, ডেনো বা সুতা ব্যবহার করে প্যাকেজটি ইনস্টল করুন এবং আমদানি করুন:

প্যাকেজ যুক্ত করুন

npm i @pulsebeam/peer

আমদানি প্রতীক

import * as peer from "@pulsebeam/peer";

yarn add @pulsebeam/peer

পিয়ার-টু-পিয়ার সংযোগ স্থাপনের জন্য কীভাবে @পালসবিম/পিয়ার ব্যবহার করবেন তা প্রদর্শন করার একটি উদাহরণ এখানে রয়েছে: