You are Here
পালোমা আক্রমণ, মোদীর দুর্নীতি ব্যাখ্যা করে সত্য পলের রহস্যজনক মৃত্যু, প্রশ্ন উত্থাপন করে
News

পালোমা আক্রমণ, মোদীর দুর্নীতি ব্যাখ্যা করে সত্য পলের রহস্যজনক মৃত্যু, প্রশ্ন উত্থাপন করে

মোদীর দুর্নীতি ও মোদীর দুর্নীতি প্রকাশ করেছেন, কাশ্মীরের প্রাক্তন গভর্নর সত্য পামের রহস্যজনক মৃত্যু সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। সত্য পল পালোমা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আক্রমণটি ব্যবহারের জন্য মোদীর সমালোচনা করে চলেছেন। তিনি সাম্প্রতিক একটি টুইটটিতে ভারত সরকারের হুমকি প্রকাশ করেছেন। প্রাক্তন গভর্নর সত্য পল তার সাম্প্রতিক টুইটটিতে লিখেছেন যে “আমি থাকি বা না করি, আমি সর্বদা সত্য বলব।” সরকারের অনেক চাপ রয়েছে। ”তিনি বলেছিলেন যে দখলকৃত কাশ্মীরের নীতিমালায় নীরব থাকার জন্য অবিচ্ছিন্ন হুমকি ছিল। সত্য প্যাল, রাহুল গান্ধীর সাথে কথোপকথনে প্রকাশ করেছিলেন যে মোদী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পালোমা ঘটনাটি ব্যবহার করেছিলেন, পাঁচটি বিমানের প্রয়োজন ছিল না এবং সেগুলি প্যালোমা ঘটনার পরেও আমাদের ভুল ছিল, যদি এটি আমাদের ভুল ছিল, তবে এটি আমাদের ভুল ছিল, যদি এটি আমাদের ভুল ছিল, তবে এটি প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হয়েছিল, যদি এটি প্রধানমন্ত্রী ছিল, যদি এটি প্রধানমন্ত্রী ছিল, থাপারের সাক্ষাত্কার বলেছেন, “আমি এটা পরিষ্কার করে দিয়েছি যে প্রধানমন্ত্রী মোদীর কোনও ঘৃণ্য দুর্নীতি নেই। সরকার যদি আমার প্রতি ক্ষুব্ধ হয় তবে তা হতে পারে তবে আমি সত্যটি কী তা ব্যাখ্যা করব। “ইতিহাস সাক্ষ্য দিয়েছে যে মোদী সর্বদা তাঁর নিন্দামূলক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যগুলির জন্য সমালোচনামূলক কণ্ঠকে দমন করেছেন। মোদীর জঘন্য মুখের রহস্যজনক মৃত্যু হ’ল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অধীনে সন্ত্রাসবাদের মেরুদণ্ড।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts