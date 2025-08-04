পাহলাওয়ান গোথের বিরোধের সময় দু’জন নিহত, ৩ জন আহত হয়েছেন

করাচির পাহলাওয়ান গোথ এলাকার কাছে সংঘর্ষে দু’জন নিহত ও ৩ জন আহত হয়েছেন।
সিনিয়র পুলিশ সুপার (এসএসপি) ফররুখ রাজা বলেছেন, হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়ে পাহলাওয়ান গোথে গুলি চালানোর সময় পাঁচ জন আহত হয়েছেন।
পুলিশ কর্মকর্তারা বলছেন, পাহলাওয়ান গোথে গুলি চালিয়ে দু’জন আহত হয়েছেন, আহত ও মৃতদের মৃতদেহগুলি জিন্নাহ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।
পুলিশ বলছে, পাহলাওয়ান গোথের দোকানের বাইরে গুলি চালানো হয়েছিল, প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, সন্দেহভাজনরা গাড়ি ও মোটরসাইকেলে চড়েছিল, শ্যুটিংয়ে একাধিক অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল, একটি ম্যাগাজিন এবং কয়েকটি গুলি পাওয়া গেছে ঘটনার স্থান থেকে।
এই ঘটনার পরে, এলাকার বাসিন্দারা রাস্তাটি বন্ধ করে সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছিল, বিক্ষোভকারীরা কুস্তিগীর গোথের জন্য এবং ট্র্যাফিকের জন্য উভয় ট্র্যাক বন্ধ করে দেয়।
পুলিশ বলছে, বিক্ষোভকারীরাও পাশের দোকানগুলি বন্ধ করে দিয়েছিল, ব্যক্তিগত বিরোধে শুটিং হয়েছিল, দু’জন নিহত এবং ৩ জন আহত হয়েছে।