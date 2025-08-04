You are Here
পিআরআই কংগ্রেসকে বেতন সংস্কারের ঘোষণা দেওয়ার প্রয়োজন
News

পিআরআই কংগ্রেসকে বেতন সংস্কারের ঘোষণা দেওয়ার প্রয়োজন

তিনি প্রাতিষ্ঠানিক বিপ্লবী দল (PRI) জিজ্ঞাসা ইউনিয়ন কংগ্রেসের স্থায়ী কমিশন কি অবিলম্বে শালীন মজুরি সম্পর্কিত সংস্কারের বিষয়ে সাংবিধানিকতার ঘোষণা জারি করাগত বছর থেকে অনুমোদিত এবং এখনও কার্যকর না হয়ে এখনও।

রুবান মোরিরা, ফেডারেল ডেপুটি কোহুইলা এবং ডেপুটিস চেম্বারে পিআরআই সমন্বয়কারী, তিনি উক্ত কমিশনের রাষ্ট্রপতির কাছে একটি বাণিজ্য পাঠিয়েছিলেন, জেরার্ডো ফার্নান্দেজ নোরোয়া, যার মধ্যে আপনি এটি মনে রাখবেন 123 অনুচ্ছেদে সংস্কার সংবিধান নিশ্চিত করার চেষ্টা করে যে বেতন বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতি সূচকের নিচে না থাকে।

আপনি আগ্রহী হতে পারেন: কোহুইলা কম বাজেটের ঝুঁকির সাথে রয়ে গেছে, ইন রিপোর্ট করেছে

এছাড়াও, এটিতে বলা হয়েছে যে শিক্ষক, চিকিত্সা কর্মী, পুলিশ, ন্যাশনাল গার্ড এবং সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মতো মূল খাতের মাসিক আয় মেক্সিকান সামাজিক সুরক্ষা ইনস্টিটিউট (আইএমএসএস) এর সাথে নিবন্ধিত গড় বেতনের চেয়ে কম নয়, যা বর্তমানে 16,777 পেসোতে অবস্থিত।

মোরিরা বলেছিল, যদিও 31 রাজ্য কংগ্রেস ইতিমধ্যে সংস্কারকে সমর্থন করেছে – তাদের মধ্যে কোহুইলার, “স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আইনসভা তথ্য ব্যবস্থা অনুসারে, সিনেটের রাষ্ট্রপতিত্ব সংশ্লিষ্ট ঘোষণা জারি করা বাদ দিয়েছে। এই বাদ দেওয়া, তিনি যোগ করেছেন, তিনি ফেডারেশনের অফিসিয়াল গেজেটে প্রকাশের জন্য এক্সিকিউটিভ পাওয়ারে তার চালান বন্ধ করে দিয়েছেন।

বিধায়ক হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে এই সংস্কারকে গ্রেপ্তার করা বাধা দেওয়া বাধার একটি কাজের প্রতিনিধিত্ব করে সাংবিধানিক পদ্ধতির যাচাইকরণ প্রকৃতি লঙ্ঘন করে। তাঁর মতে অনুচ্ছেদ 135 সংবিধান থেকে, ঘোষণাটি স্থায়ী কমিশনও দ্বারা পরিচালিত হতে পারে, সুতরাং এটি এই সংস্থাটিকে প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল।

এর অংশের জন্য, নাগরিক আন্দোলন তিনি এই ঘোষণাটি শেষ করার অনুরোধও করেছেন, অন্যদিকে মোরেনা ইস্যুটির অগ্রগতিতে বিলম্ব করেছেন বাজেটের প্রভাব যা এর প্রয়োগ ফেডারেল সরকারের জন্য থাকবে।

(দিন থেকে তথ্য সহ)

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts