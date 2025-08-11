You are Here
পিআরসি বাজারের জন্য নতুন নিসান টিয়ানার উপস্থিতি ঘোষিত: ছবিতে গাড়িটি সরানো হয়েছে
News

পোর্টাল অনুযায়ী জলাভূমিবেশ কয়েকটি বাহ্যিক নকশার বিকল্পগুলির সাথে চীনে আধুনিকায়িত টিয়ানাকে দেওয়া হবে এবং দুটি -রঙিন রঙ একটি অতিরিক্ত বিকল্প হিসাবে নির্বাচন করা যেতে পারে।

প্রকাশিত চিত্রগুলিতে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে সেডানটি রেডিয়েটার গ্রিল পরিবর্তন করেছে: এটি আরও বিস্তৃত হয়েছে এবং ট্রিপল লাইনগুলি কোণে উপস্থিত হয়েছিল। অপটিক্স সামনে এবং পিছনে উভয়ই গা er ় হয়ে উঠেছে। দুটি রঙও উপলভ্য: সাদা এবং সংযুক্ত, যেখানে নীচে কালো এবং বাহ্যিক আয়নাগুলির ফণা, ছাদ এবং শরীর ধূসর।

কেন্দ্রে শিলালিপি নিসান সহ লণ্ঠনের একটি একক ব্লক গাড়ির ফিডে উপস্থিত হয়েছিল এবং বাম্পারটি আরও সংক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এটি লক্ষ করা যায় যে অভিনবত্বের নকশাটি বৈদ্যুতিন সেডান এন 7 এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আপডেট হওয়া মডেলের দৈর্ঘ্য 4920 মিলিমিটার, যা চীনের প্রকৃত টিয়ানার চেয়ে 14 মিলিমিটার বেশি।

প্রকৃত সেডান, যা নিসান-ডংফেং যৌথ উদ্যোগে উত্পাদিত হয়, 243 হর্সপাওয়ারের ক্ষমতা সহ একটি 2.0-লিটার পেট্রল টার্বো ইঞ্জিন দিয়ে সজ্জিত এবং এটি একটি এক্স-ট্রনিক ভেরিয়েটারের সাথে যুক্ত করা হয়। একই মোটর আসন্ন নতুন পণ্য উপলব্ধ হবে।

এর আগে, আরজি নতুন নিসান এক্স-ট্রেলের নকশা প্রকাশিত হয়েছে এই বিষয়ে কথা বলেছিল।

