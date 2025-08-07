পিএইচসি অযোগ্য পিটিআই আইন প্রণেতাদের অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ সরবরাহ করে

পেশোয়ার: পেশোয়ার হাইকোর্ট (পিএইচসি) বুধবার পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন (ইসিপি) কে অযোগ্য পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনস্যাফ আইনজীবিদের বিরুদ্ধে আরও ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে।
দ্বি-পৃষ্ঠার আদেশে, পিএইচসি পিটিআইয়ের সংসদ সদস্যদের অন্তর্বর্তীকালীন স্বস্তি সরবরাহ করেছিল যারা 9 ই মে দাঙ্গার মামলায় তাদের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে ইসিপির অযোগ্যতার পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ জানাতে আদালতে যোগাযোগ করেছে।
হাই কোর্ট, পিটিআইয়ের ওমর আইয়ুব খান এবং শিবলি ফারাজের জমা দেওয়া আবেদনের বিষয়ে তার সংরক্ষিত রায় ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য দলগুলিকে ২০ আগস্ট শুনানি স্থগিত করার আগে নোটিশ জারি করে।
আদেশে বলা হয়েছে যে আবেদনকারীদের ফয়সালাবাদ সন্ত্রাসবিরোধী আদালত দ্বারা দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং রায় দেওয়ার সময় তারা উক্ত আদালতে উপস্থিত ছিলেন না।
এতে আরও বলা হয়েছে যে আবেদনকারীরা তাদের আইনজীবীদের মতে লাহোর হাইকোর্টে (এলএইচসি) তাদের দোষী সাব্যস্তির বিরুদ্ধে আবেদন করতে চেয়েছিলেন, শীর্ষ নির্বাচনী নজরদারি তাদের শুনানি না করেই তাদের অযোগ্য ঘোষণা করেছিলেন।
এর আগে আজ, সিনেট এবং জাতীয় পরিষদের বিরোধী নেতারা – সিনেটর শিবলি ফারাজ এবং ওমর আইয়ুব খান যথাক্রমে ইসিপির রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, তাদেরকে “বেআইনী” বলে অভিহিত করেছিলেন এবং এই রায়টি উল্টে দেওয়ার জন্য আদালতের কাছে আবেদন করেছিলেন।
9 ই মে মামলায় তাদের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে ইসিপি ডি-নোটিফাইড নয়টি পিটিআই আইনজীবিদের পরে এই পদক্ষেপটি আসে।
যারা অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে তাদের মধ্যে জাতীয় পরিষদের পাঁচ সদস্য, একজন সিনেটর এবং পাঞ্জাব বিধানসভার তিন সদস্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
তালিকায় ওমর আইউব (এনএ -18 হরিপুরের এমএনএ), রাই হাসান নওয়াজ (এনএ -143 সহওয়াল-তৃতীয় থেকে এমএনএ), জারতাজ গুল (এনএ -185 ডিজি খান-আই-আই থেকে এমএনএ), রাই হায়দার আলি (এমএএনএ থেকে এমএনএ) এবং না -96 ফয়সালাবাদ- II), সংসদ নিম্ন হাউস।
পাঞ্জাব বিধানসভার সদস্য মুহাম্মদ আনসার ইকবাল (পিপি -৩৩ সরগোধা-তৃতীয় থেকে এমপিএ) জুনায়েদ আফজাল (পিপি -৯৮ ফয়সালাবাদ-আই থেকে এমপিএ), এবং রাই মুহাম্মদ মুরতাজা ইকবাল (পিপি -২০৩ সাহিওয়াল-ভী থেকে এমপিএ) ছিলেন।
ফয়সালাবাদে একটি বিশেষ সন্ত্রাসবিরোধী আদালত (এটিসি) এর বেশ কয়েকটি পিটিআই নেতাকে প্রত্যেককে 10 বছরের কারাদণ্ডে দন্ডিত করার কয়েকদিন পরেই এই অযোগ্যতা এসেছিল, 2023 সালের 9 ই মে, সহিংসতার পরে নিবন্ধিত মামলার ক্ষেত্রে।
তার রায় অনুসারে, বিশেষ এটিসি মোট ১৮৫ জন অভিযুক্তের ১০৮ জনকে সাজা দিয়েছে এবং প্রাক্তন ফেডারেল মন্ত্রী ফাওয়াদ চৌধুরী, জয়ন কুরেশি এবং খায়াল কাস্ট্রো সহ 77 77 জনকে খালাস দিয়েছে।
এদিকে, পিএইচসি ফয়সালাবাদে সন্ত্রাসবিরোধী আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে ৯ মে পিটিআই নেতা জারতাজ গুলকে প্রতিরক্ষামূলক জামিন দিয়েছে।
তার আবেদনে গুলও বলেছিলেন যে তিনি এলএইচসির কাছে আপিল দায়ের করতে চান এবং তাত্ক্ষণিক গ্রেপ্তারের ভয় ছাড়াই তিনি তা করতে পারবেন তা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিরক্ষামূলক জামিন চাইছেন।
পরবর্তীকালে, আদালত যুক্তি শোনার পরে প্রাক্তন মন্ত্রীর প্রতিরক্ষামূলক জামিন মঞ্জুর করে।