পিএএ আট দিনের ইসলামাবাদ বিমানবন্দর বন্ধের রিপোর্ট অস্বীকার করেছে
পিএএ আট দিনের ইসলামাবাদ বিমানবন্দর বন্ধের রিপোর্ট অস্বীকার করেছে



2023 সালের 3 অক্টোবর ইসলামাবাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি গ্লাস প্যানেল দিয়ে নেওয়া একটি পিআইএ যাত্রীবাহী বিমানের দৃশ্য। - রয়টার্স
পাকিস্তান বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ (পিএএ) ইসলামাবাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আট দিনের বন্ধের গণমাধ্যমের দাবিকে অস্বীকার করেছে, এই প্রতিবেদনগুলিকে ভিত্তিহীন বলে অভিহিত করেছে।

কর্মকর্তারা বলেছেন, পাকিস্তান এয়ার ফোর্স ফাইটার (পিএএফ) জেটসকে স্বাধীনতা দিবস ফ্লাইপাস্টের জন্য মহড়া দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট দিনগুলিতে সংক্ষিপ্ত বিরতিতে ফ্লাইটগুলি বিরতি দেওয়া হবে, কর্মকর্তারা বলেছেন, এই পদক্ষেপটি বিমান ট্র্যাফিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ছিল।

কর্মকর্তারা যোগ করেছেন, প্রতিটি স্থগিতাদেশ প্রায় দুই ঘন্টা চলবে।

পাকিস্তান বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা এয়ারম্যান (নোটাম) কে একটি নোটিশ তফসিলটি দেয়।

বেসামরিক আগমন ও প্রস্থান সকাল ১১ টা থেকে ১১ টা থেকে ১১-৯ আগস্ট এবং আবার ১১-১৪ আগস্টে স্থগিত করা হবে।

১১-১৩ আগস্ট রাত ৮ টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত একটি দ্বিতীয় উইন্ডো রয়েছে।

এই ঘন্টাগুলিতে, ফাইটার জেটস রাজধানীর আকাশসীমা ব্যবহার করবে এবং বেসামরিক বিমানগুলি ইসলামাবাদে অবতরণ বা যাত্রা করতে সক্ষম হবে না।

নোটামও মহড়া দেওয়ার সময় এয়ারলাইনস এবং পাইলটদের সতর্কতা অবলম্বন করতে বলে।

তালিকাভুক্ত স্লটগুলির বাইরে, ফ্লাইটগুলি যথারীতি কাজ করবে, কর্তৃপক্ষ জোর দিয়েছিল।

ভ্রমণকারীদের বিমানবন্দরে যাওয়ার আগে তাদের বিমান সংস্থার সাথে চেক করার পরামর্শ দেওয়া হয়, যা তাদের সময় এবং কোনও অযাচিত আশ্চর্যতা বাঁচাবে।

