পিএমএল-এন নেতারা মারিতে মিলিত হন

ইসলামাবাদ:
সিনিয়র পিএমএল-এন নেতারা সোমবার মারিতে বৈঠক করেছেন দলীয় বিষয় এবং জাতীয় রাজনীতি, বিশেষত আসন্ন উপ-নির্বাচনের জন্য দলের কৌশল সম্পর্কে দীর্ঘ পরামর্শ দেওয়ার জন্য।
সূত্রমতে, মুরির ঝিকা গালিতে যে বৈঠক হয়েছিল, তার সভাপতিত্বে পিএমএল-এন প্রেসিডেন্ট নওয়াজ শরীফ এবং প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ সহ-সভাপতিত্ব করেছিলেন।
অধিবেশনটি দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এবং দলীয় বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করে, অংশগ্রহণকারীরা তাদের নিজ নিজ পরামর্শ উপস্থাপন করে। উচ্চ-স্তরের পিএমএল-এন সভায় উপ-নির্বাচনগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, বিশেষত পার্টির টিকিট বিতরণের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি।
উপ -প্রধানমন্ত্রী ইসহাক দার এবং পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মেরিয়াম নওয়াজ উপস্থিত ছিলেন।
সেন্সর পেরভাইজ রশিদ, আহসান ইকবাল, খাজা আসিফ এবং খাজা সাদ রাফিকের সাথে জড়িত অন্যান্য পার্টিপ্যান্টস।