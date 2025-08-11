You are Here
পিএমএল-এন নেতারা মারিতে মিলিত হন
পিএমএল-এন নেতারা মারিতে মিলিত হন

ইসলামাবাদ:

সিনিয়র পিএমএল-এন নেতারা সোমবার মারিতে বৈঠক করেছেন দলীয় বিষয় এবং জাতীয় রাজনীতি, বিশেষত আসন্ন উপ-নির্বাচনের জন্য দলের কৌশল সম্পর্কে দীর্ঘ পরামর্শ দেওয়ার জন্য।

সূত্রমতে, মুরির ঝিকা গালিতে যে বৈঠক হয়েছিল, তার সভাপতিত্বে পিএমএল-এন প্রেসিডেন্ট নওয়াজ শরীফ এবং প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ সহ-সভাপতিত্ব করেছিলেন।

অধিবেশনটি দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এবং দলীয় বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করে, অংশগ্রহণকারীরা তাদের নিজ নিজ পরামর্শ উপস্থাপন করে। উচ্চ-স্তরের পিএমএল-এন সভায় উপ-নির্বাচনগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, বিশেষত পার্টির টিকিট বিতরণের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি।

উপ -প্রধানমন্ত্রী ইসহাক দার এবং পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মেরিয়াম নওয়াজ উপস্থিত ছিলেন।

সেন্সর পেরভাইজ রশিদ, আহসান ইকবাল, খাজা আসিফ এবং খাজা সাদ রাফিকের সাথে জড়িত অন্যান্য পার্টিপ্যান্টস।

