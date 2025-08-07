You are Here
পিএসএক্স বুলিশ প্রবণতা বজায় রাখে
পিএসএক্স বুলিশ প্রবণতা বজায় রাখে

বৃহস্পতিবার ইন্ট্রা-ডে ট্রেডিংয়ের সময় পাকিস্তান স্টক এক্সচেঞ্জ (পিএসএক্স) তার ward র্ধ্বমুখী গতি বাড়িয়েছে, বেঞ্চমার্ক কেএসই -100 সূচকটি ৮২৩.১০ পয়েন্ট অর্জন করেছে, বর্তমান সূচক ১৪৫,৯১১.৫৯ এ দাঁড়িয়েছে-এর আগের থেকে ১৪৫,০৮৮.৪৯ এর আগের তুলনায় ০.৫7% বেশি।

সূচকটি 146,053.43 এর একটি ইন্ট্রাডে উচ্চ এবং 145,250.17 এর সর্বনিম্ন স্পর্শ করেছে।

মোট ট্রেডিং ভলিউম দাঁড়িয়েছে 171.85 মিলিয়ন শেয়ার, যখন বাজার মূল্য পিকেআর 20.41 বিলিয়ন পৌঁছেছে।

সেশনের সময় বাজারটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্থিতিশীল ছিল, যা টেকসই ক্রয় আগ্রহ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা নির্দেশ করে।

পড়ুন: পিএসএক্স রেকর্ড-বিভাজনকারী ধারা বজায় রাখে

বুধবার এর আগে, পিএসএক্স বুধবার অবিরাম ছিল না কারণ কেএসই -100 সূচকটি তার রেকর্ড-ছিন্নভিন্ন ড্রাইভে একটি নতুন মাইলফলক চিহ্নিত করে 145,000 পয়েন্ট পেরিয়ে গেছে।

গতিটি মূলত পাকিস্তান-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির একটি ইতিবাচক ফলাফল সম্পর্কে ব্যাংক এবং আশাবাদ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।

আরিফ হাবিব কর্প কর্পোরেশন এমডি আহসান মেহন্তী পর্যবেক্ষণ করেছেন যে একটি উত্সাহী অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে স্টকগুলি একটি নতুন সর্বকালের উচ্চতায় পৌঁছেছে। তিনি উল্লেখ করেছিলেন, “শক্তিশালী রুপী, বিশ্বব্যাপী তেলের দাম বাড়ছে এবং রেমিটেন্স এবং বিদ্যুৎ খাতের সংস্কারের জন্য সরকারী ব্যবস্থাগুলি পিএসএক্স -এ বুলিশকে ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল, তিনি উল্লেখ করেছিলেন।

কট্রেড সিকিওরিটিজ বিশ্লেষক আহমেদ শেরাজ মন্তব্য করেছেন যে শেয়ারবাজার তার বুলিশ ধারা অব্যাহত রেখেছে, কেএসই -100 সূচক দিনে দিনে ২,০৫১ পয়েন্ট অর্জন করেছে ১৪৫,০৮৮ এর নতুন সর্বকালের উচ্চতায় বন্ধ হয়ে গেছে। ব্যাংকগুলি সমাবেশের মূল ড্রাইভার হিসাবে রয়ে গেছে।

জেএস গ্লোবাল বিশ্লেষক মুহাম্মদ হাসান অ্যাথার বলেছিলেন যে কর্পোরেট উপার্জন, অর্থনৈতিক সূচক এবং সহায়ক সরকারী নীতিগুলির প্রত্যাশা উন্নত করে বিনিয়োগকারীদের আশাবাদকে উত্সাহিত করা হয়েছিল।

তিনি বলেন, ব্যাংকিং, শক্তি এবং দ্রুতগতিতে চলমান ভোক্তা পণ্য খাতের নেতৃত্বে লাভগুলি বিস্তৃত ভিত্তিক ছিল।

