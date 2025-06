পিএসএনআই চিফ দাঙ্গাকারীদের ‘আমরা আপনাকে গ্রেপ্তার করব’ সতর্ক করেছেন

উত্তর আয়ারল্যান্ডের পুলিশ প্রধান এই অঞ্চলে তিন রাতের ব্যাধিজনিত পিছনে “ধর্মাবলম্বী এবং বর্ণবাদী” কে সতর্ক করেছেন যে তাঁর আধিকারিকরা তাদের পরে আসবেন।

জোন বাউটচার বলেছিলেন যে উইকএন্ডে বালিমেনায় যৌন নির্যাতনের শিকার এক যুবতী মেয়ে, এটি একটি ঘটনা যা কো অ্যান্ট্রিম শহরে সহিংসতায় নেমে আসা বিক্ষোভের সূত্রপাত করেছিল, সোমবার থেকে এই দাঙ্গার দ্বারা “আরও আঘাত” করা হয়েছিল।

অশান্তিতে একচল্লিশ জন কর্মকর্তা আহত হয়েছেন, যার ফলে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা নাগাদ ১৫ টি গ্রেপ্তার হয়েছিল।

বৃহস্পতিবার মেয়েটির পরিবারের সাথে দেখা করা মিঃ বাউটচার দাঙ্গাকারীদের কাছে একটি দৃ message ় বার্তা দিয়েছিলেন যখন তিনি বেলফাস্টের মিডিয়ার সাথে তার তদারকি সংস্থা, উত্তর আয়ারল্যান্ড পুলিশিং বোর্ডের সাথে বৈঠকের পরে কথা বলেছিলেন।

“এই সহিংসতা বন্ধ করুন,” তিনি বলেছিলেন। “আমরা আপনার পরে আসব। আমরা আপনাকে গ্রেপ্তার করব। আমরা আপনাকে সফলভাবে মামলা করব। এটি কোনওভাবেই কোনও সভ্য সমাজের আচরণ করার উপায় নয় এবং এটি এখনই থামতে হবে।”

তিনি বলেছিলেন যে এই পরিবারটি এই ব্যাধি দ্বারা “শোকানো” ছিল।

“এই মেয়েটির পরিবার এবং এই মেয়েটি এটি শেষ হতে চায় Our আমাদের সম্প্রদায়গুলি এটি শেষ করতে চায় We আমাদের এটি শেষ হওয়া দরকার Please সুতরাং দয়া করে আজ রাতে রাস্তায় বেরিয়ে আসবেন না। আপনি যদি তা করেন তবে আমরা আপনাকে পুলিশ করব এবং আমরা আপনার সাথে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে ডিল করব।”

সতর্কতার পরে, বেশ কয়েকটি শহরে জমায়েত বৃহস্পতিবার রাত ৯ টার মধ্যে কোনও বড় ঝামেলা ছাড়াই মূলত এগিয়ে যায়।

বালিমেনা এবং পোর্টাটাউনে একটি উল্লেখযোগ্য পুলিশ উপস্থিতি মোতায়েন করা হয়েছিল তবে আগের রাতের সহিংসতার প্রাথমিক পুনরাবৃত্তি হয়নি।

পুলিশ জানিয়েছে, পূর্ব বেলফাস্টে একটি পৃথক বিক্ষোভও সন্ধ্যার দিকে শেষ হয়েছিল।

পিএসএনআইয়ের আধিকারিকরা বালিমেনায় ব্যাধি চলাকালীন দাঙ্গা শিল্ডগুলির সাথে ব্যারিকেড তৈরি করেন (লিয়াম ম্যাকবার্নি/পিএ)

সপ্তাহের শুরুর দিকে দাঙ্গা আচরণে ভ্যান্ডেলিজম, যানবাহন পুড়ে গেছে এবং অগ্নিসংযোগ বেশ কয়েকটি শহর জুড়ে বেশ কয়েকটি সম্পত্তিতে আক্রমণ করেছে।

পেট্রোল বোমা, আতশবাজি, রাজমিস্ত্রি এবং একটি হ্যাচেট অফিসারদের উপর ফেলে দেওয়া আইটেমগুলির মধ্যে ছিল।

বাল্যমেনায় দাঙ্গার সময় ভিড় ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াসে পুলিশ ওয়াটার কামান, কুকুর এবং প্লাস্টিকের লাঠির ঘোরাফেরা করে।

মিঃ বাউটচার বলেছিলেন: “আমি আহত হয়েছেন এমন ৪১ জন পুলিশ অফিসারকে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। এই কর্মকর্তাদের প্রত্যেকেই আমাদের সম্প্রদায়গুলিকে সুরক্ষার জন্য ক্ষতির পথে ফেলেছে।

“এবং আমি আমাদের সমস্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে একটি খুব স্পষ্ট বার্তা পাঠাতে চাই: আমরা আপনার সাথে কাঁধে কাঁধে কাঁধে দাঁড়িয়ে আছি You আমরা আপনাকে রক্ষা করতে এখানে আছি।

“আমরা আপনার পুলিশ পরিষেবা, এবং এই ধর্মাবলম্বীরা এবং বর্ণবাদীরা দিনটি জিতবে না This এটি সঠিকভাবে পালিশ করা হবে। আমরা এটি মোকাবেলা করব – এবং আমরা সকলেই এই ঘরে এটি জানি – তবে আসুন আমরা এখনই এটির অবসান করি।”

বাল্যমেনায় ব্যাধি চলাকালীন আগুনে আগুনে ডেব্রিসের নিকটবর্তী একটি পিএসএনআই গাড়ি (লিয়াম ম্যাকবার্নি/পিএ)

পিএসএনআই প্রধান বলেছেন, অশান্তি ছড়িয়ে পড়ার আগে প্রাথমিক আইনী ও বৈধ প্রক্রিয়াটি এমনভাবে করা হয়েছিল যা ভুক্তভোগীর প্রতি দায়বদ্ধ এবং সহানুভূতিশীল ছিল।

তবে, তিনি বলেছিলেন যে এই প্রতিবাদটি পরবর্তীকালে “হাইজ্যাকড” হয়ে যায় এবং “অযৌক্তিক, অপমানজনক অপরাধমূলক আচরণ যা একেবারে জাতি অনুপ্রাণিত হয়” তে পরিণত হয়েছিল।

অশান্তির সময় পুলিশে একটি হ্যাচেট নিক্ষেপ করা হয়েছিল (পিএসএনআই হ্যান্ডআউট/পিএ)

চিফ বলেন, পরিষেবাটি স্বল্প-সংস্থানযুক্ত ছিল এবং “অবজ্ঞাপূর্ণভাবে” না হয়ে “সঠিকভাবে” অর্থায়ন করা দরকার।

তবে তিনি বলেছিলেন যে তাঁর কর্মকর্তারা এখনও লোকদের বিচারের আওতায় আনবেন: “আমরা আমাদের পাবলিক অর্ডার ইনকয়েরি দলকে একসাথে রেখেছি, আমরা দায়বদ্ধদের চিত্র প্রকাশ করব। আমরা তাদের অনুসরণ করব।”

মিঃ বাউটচার বলেছেন, স্কটল্যান্ডের ৮০ জন সরকারী-অর্ডার অফিসার বৃহস্পতিবার এই অঞ্চলে এসেছিলেন পুলিশিংয়ের প্রচেষ্টা সমর্থন করতে।

একজন ব্যক্তি ব্যাধি চলাকালীন পুলিশে একটি হ্যাচেট নিক্ষেপ করেন (লিয়াম ম্যাকবার্নি/পিএ)

প্রধান কর্মকর্তা বর্ণনা করেছেন যে কীভাবে পিএসএনআইয়ের সদস্যরা বিদেশী জাতীয় পরিবারগুলিকে সরিয়ে নিতে সহায়তা করেছিলেন যারা সোমবার রাতে দাঙ্গাকারীরা র‌্যাম্পেজে যাওয়ার সময় বালিমেনায় তাদের বাড়িতে অ্যাটিকস এবং ওয়ারড্রোবগুলিতে লুকিয়ে ছিল।

তিনি বলেন, লক্ষ্যযুক্ত পরিবারগুলি কোনও ভুল করেনি।

“তারা অপরাধী নয়। তারা এখানে সমাজে ইতিবাচক অবদান রাখে এবং ভালভাবে সংহত হয়,” তিনি বলেছিলেন।

“ফায়ার সার্ভিসের সহকর্মীরা বর্ণনা করেছেন যে তারা কীভাবে এই ঠিকানাগুলিতে অগ্নিসংযোগের আক্রমণ বন্ধ করতে দৃশ্যে গিয়েছিল এবং কীভাবে তারা তাদের সমস্ত বছর ফায়ার সার্ভিসে এই স্তরে সহিংসতার মাত্রা দেখেনি, এবং আমাকে বিশেষভাবে এবং সরাসরি সাহসীতার কথা বলেছিল, পুলিশ অফিসারদের একটি খুব পাতলা সবুজ রেখার সাহস যা আমার দৃষ্টিভঙ্গি, সেই রাতে জীবন বাঁচিয়েছিল।”

মাইকেল এলিয়ট, ১৮, বাল্যমেনা কোর্টহাউস ছেড়ে একটি সংক্ষিপ্ত শুনানির পরে যেখানে তিনি এই ব্যাধি সম্পর্কিত অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছিলেন (লিয়াম ম্যাকবার্নি/পিএ)

এর আগে একজন বিচারক হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে আদালত বালিমেনায় সহিংসতায় জড়িতদের সাথে “দৃ ust ়তার সাথে” মোকাবেলা করবে।

জেলা জজ নাইজেল ব্রোডেরিক হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে জড়িত হওয়া যুবকরা বৃহস্পতিবার এই শহরের ম্যাজিস্ট্রেটস আদালতে দাঙ্গা অভিযোগের মুখোমুখি হওয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ কাস্টোডিয়াল সাজা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল।

সোমবার সিও অ্যান্ট্রিম টাউনে টেকসই সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে ল্যান্টারার ১৮ বছর বয়সী মাইকেল এলিয়ট (১৮ বছর বয়সী বালিমেনা এবং দুই যুবক আদালতে হাজির হন।

এদিকে, এই ব্যাধি চলাকালীন গ্রেপ্তার হওয়া আরও দু’জন কিশোর ছেলেকে আরও পুলিশ তদন্তের অনুমতি দেওয়ার জন্য জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

লার্ন অবসর কেন্দ্রের বাইরে একটি দমকলকর্মী (লিয়াম ম্যাকবার্নি/পিএ)

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি বেন এই দৃশ্যগুলিকে “মাইন্ডলেস বর্ণবাদী ঠগরি” হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং স্টর্মন্টের বিচারমন্ত্রী নাওমি লং বলেছেন যে এটি একটি “ঘৃণা ও ধ্বংসের তিন দিনের উত্সব” হয়েছে যা কেউ তাদের জীবন হারানোর আগে থামতে হবে।

লার্নের একটি অবসর কেন্দ্র বালিমেনা থেকে ত্রিশ মিনিট দূরে সপ্তাহের প্রথম দিকে শহরে ঝামেলা অনুসরণ করে জরুরি প্রয়োজনের জন্য জরুরি প্রয়োজনের জন্য জরুরি আশ্রয় হিসাবে ব্যবহার করার পরে লার্নের একটি অবসর কেন্দ্রকে অগ্নিসংযোগের শিকার করা হয়েছিল।

সম্প্রদায়ের মন্ত্রী গর্ডন লিয়নস, যিনি একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ভবনের ব্যবহার তুলে ধরেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে অবসর কেন্দ্রে যারা ছিলেন তারা সকলেই হাউজিং এক্সিকিউটিভের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন এবং লার্ন থেকে সরে গেছেন।

সম্প্রদায়ের মন্ত্রী গর্ডন লিয়নস (লিয়াম ম্যাকবার্নি/পিএ)

উত্তর আয়ারল্যান্ডের প্রথম মন্ত্রী মিশেল ও’নিল বলেছেন, উত্তর আয়ারল্যান্ড বিধানসভা এসডিএলপি বিধায়ক ম্যাথু ও’টুলে বিরোধী দলের নেতা যখন তিনি বলেছেন, তিনি সম্প্রদায়ের মন্ত্রীর কাছে স্ট্যান্ডার্ড কমিশনে উল্লেখ করবেন।

মিঃ বেন মন্ত্রীকে “তাঁর কথায় প্রতিফলিত” এবং “তাঁর অবস্থানের উপর নয়” জিজ্ঞাসা করতেও বলেছিলেন।

মিঃ লিয়নস তার পদত্যাগের আহ্বানকে প্রতিহত করেছেন এবং বলেছিলেন যে তিনি “যে কোনও ধারণার দিকে দৃ strongly ়তার সাথে আঘাত হানবেন” যে তিনি প্রকাশ্যে প্রকাশ করেছিলেন যে এই সুবিধাটি বালিমেনায় সহিংসতায় আক্রান্ত অভিবাসী পরিবারগুলিতে ব্যবহার করা হচ্ছে।