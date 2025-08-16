আর্থার গাইদুকের ইয়াবলোকো থেকে পিএসকভ আঞ্চলিক সমাবেশের ডেপুটি, টেলিগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপে কলগুলি ব্লক করার সিদ্ধান্তের বৈধতা যাচাই করার অনুরোধের সাথে ফাস শানস্কোলস্কির প্রধানের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন।
ডেপুটি অনুসারে, তাত্ক্ষণিক বার্তাবাহকদের কলগুলিতে নিষেধাজ্ঞাগুলি নাগরিকদের ভয়েস যোগাযোগ পরিষেবাগুলির অবাধ পছন্দে সীমাবদ্ধ করে এবং মোবাইল অপারেটরদের জন্য এবং ম্যাক্স মেসেঞ্জারের জন্য অবৈধ প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা তৈরি করে।
গেইদুক এফএএসকে কোন আইনটি সীমাবদ্ধ ছিল তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে বলেছিলেন এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের আইন মেনে চলার জন্য এই দলিলটি যাচাই করে।
ডেপুটি আরও উল্লেখ করেছে যে যদিও রোজকোমনাডজর আনুষ্ঠানিকভাবে এই ব্লকটি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে টেলিগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপ “মূল পরিষেবাগুলি” অর্থকে প্রতারণা ও আদায় করার জন্য ব্যবহৃত হয় “, বাস্তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতে, 45% ক্ষেত্রে স্ক্যামাররা নিয়মিত ফোনে কল ব্যবহার করে এবং কেবল 16% গণ্ডগোলের মাধ্যমে ব্যবহার করে।
রোসকোমনাডজর ১৩ ই আগস্ট টেলিগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে কলগুলির একটি “আংশিক” নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দিয়েছিলেন। সংস্থাটি জালিয়াতিদের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রয়োজনীয়তা এবং এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করার জন্য বার্তাবাহকদের প্রশাসনের প্রত্যাখ্যানের দ্বারা এটি ব্যাখ্যা করেছে।
কিছু দিন আগে, এটি জানা যায় যে কলগুলিতে নিষেধাজ্ঞাগুলি মোবাইল অপারেটরদের “বিগ ফোর” এর প্রতিনিধিদের দ্বারা তদবির করেছিল।