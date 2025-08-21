পিএসসি 176 এএসপি -র প্রচার প্রত্যাখ্যান করে, 952 ডিএসপিতে উন্নীত করে

পুলিশ পরিষেবা কমিশন (পিএসসি) চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার পরে পুলিশ সার্ভিস কমিশন (এএসপিএস) এর 176 সহকারী সুপারিন্টেন্ডেন্টস (এএসপি) এর পদোন্নতি রোধ করেছে। এটি মারা গেছে বলে সন্দেহ করা তিন কর্মকর্তার পক্ষে পদোন্নতিও অস্বীকার করেছে।
কমিশন অবশ্য আবুজার 6th ষ্ঠ বোর্ডের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বৈঠকের সময় ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট (ডিএসপি) এর পরবর্তী পদে 952 এএসপি -র উচ্চতা অনুমোদন করেছে।
পিএসসির চেয়ারম্যান, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ হাশিমু আরগঙ্গু, অধিবেশনটিতে এই সিদ্ধান্তের ঘোষণা দিয়ে কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং অননুমোদিত পদক্ষেপগুলি এড়াতে সতর্ক করে।
পিএসসির মুখপাত্র ইকেচুকু আনি আর্গঙ্গুয়ের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, “কমিশন ১ 176 টি এএসপিদের চাকরি থেকে অবসর নিয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং আরও ৩ জন মারা গেছে বলে সন্দেহ করা হয়েছে বলেও কমিশনকেও প্রত্যাখ্যান করেছে।
“কমিশন আর কর্মকর্তাদের সেবা করে ডাইভার্সোনারি এবং অননুমোদিত ক্রিয়াকলাপ সহ্য করবে না, বিশেষত যখন তারা কোনও অভিযোগ বায়ুচলাচল করার জন্য যথাযথভাবে চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করেছে।”
তিনি সদ্য প্রচারিত কর্মকর্তাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে পিএসসি তাদের ক্যারিয়ারের অগ্রগতি রক্ষা করতে থাকবে।
নতুন পদোন্নতি অফিস, এডউইন থমাস, চাগা জেমস, অ্যাডিমন ওপেন, রোজ সামি বাসেট, অ্যাডিনিনবাইকে, অ্যাডিমিনেটর, অডিনফোরকু, আর্মিন ক্যাথরিন
অন্যরা হলেন এফসিআইডি স্পেশাল জালিয়াতি ইউনিট, লাগোসের এলভিনা ওচিয়া চুকউউ; কিরিয়ান ইগওয়ে, এনুগু স্টেট কমান্ড; ndidiamaka onwwাইড, বি বিভাগ, আকাকালিক; রোজমেরি ওবিয়ানুজু এগো, এরিয়া কমান্ড, পিতামাতা; তাবিথা গোটান, উয়া বাসে জনসন, আবিয়া স্টেট কমান্ড; এলিজাবেথ আজিক, এনপিএফ-এনসিসি, এফসিআইডি; রবিবার প্রিন্স অজবেগবু, 44 পিএমএফ ফোর্স সদর দফতর, আবুজা; এবং দেবোরা ডানজুমা, স্পু বেস 7, আবুজা।
এছাড়াও এলসো এলসো এলসো চিরকালীন হুমকি বোসিপেড, ওয়ার স্টেট কমান্ড; ফেলিক্স ওকপালেক, 32 পিএমএফ, ওফোক; জাক্কা ব্লিঙ্কস, এফসি কমান্ড, শর্টকাটস; কুডিরাত প্রাইভেল, এসপিইউ বেস 2, লাগোস; আইসিও ওলর্ডিয়ন, ডেল্টা স্টেট কমান্ড; ইউকেপোবোবিয়ো ধর্মহ্যাজ, রিভারস স্টেট কমান্ড; এবং এডনা ইমার বাসি।
কমিশন নিশ্চিত করেছে যে পদোন্নতির জন্য এর অনুমোদন কমিশনের সচিবের স্বাক্ষরিত একটি চিঠির মাধ্যমে পুলিশ পরিদর্শক-জেনারেলকে প্রেরণ করা হয়েছিল, প্রধান ওনেমুচে নামান্নি।