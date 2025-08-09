You are Here
পিএ গাজা টেকওভারকে একটি ‘উস্কানির পরিকল্পনা করেছে,’ বিশ্বকে ইস্রায়েলি ‘আগ্রাসন’ শেষ করার আহ্বান জানিয়েছে
ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ শনিবার ইস্রায়েলি সরকারের গাজায় তার সামরিক অভিযান সম্প্রসারণের সিদ্ধান্তকে কমিয়ে দিয়েছে, কারণ এটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এই স্ট্রিপটিতে সহায়তার প্রবেশের জন্য চাপ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

প্যালেস্তিনি নিউজ এজেন্সি ওয়াফা জানিয়েছেন, পিএর রাষ্ট্রপতির মুখপাত্র নাবিল আবু রুডিনেহ বলেছেন, জেরুজালেমের পদক্ষেপগুলি ছিল “শান্তি ও স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য আন্তর্জাতিক ইচ্ছায় একটি অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জ এবং উস্কানিমূলক।”

ওয়াফা জানিয়েছে, তিনি “জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিলের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে দখলদার রাষ্ট্রকে তার আগ্রাসন বন্ধ করতে, সহায়তার প্রবেশের অনুমতি দিতে এবং প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রকে গাজা উপত্যকায় তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম করার জন্য অধ্যবসায়ের সাথে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন,” ওয়াফা জানিয়েছে।

শুক্রবারের প্রথম দিকে, ইস্রায়েলি সুরক্ষা মন্ত্রিসভা বিশ্বজুড়ে ক্ষোভের তরঙ্গকে ট্রিগার করে গাজা শহর দখল করতে বড় ধরনের কার্যক্রম শুরু করার পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে।

গাজা সিটি টেকওভার, যা সামরিক বাহিনীর ব্যাপকভাবে রিপোর্ট করা বিরোধিতা সত্ত্বেও অনুমোদিত হয়েছিল, দেশে ও বিদেশে তীব্র সমালোচনা জাগিয়ে তুলেছে, জিম্মিদের পরিবার বলেছে যে এটি তাদের প্রিয়জন এবং বিদেশী সরকারগুলিকে গাজার নাগরিকদের জন্য মারাত্মক পরিণতির সতর্ক করে বিপন্ন করবে।

জার্মানি, ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং কানাডা সহ নয়টি দেশের শনিবার একটি যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে তারা ইস্রায়েলের বৃহত আকারের সামরিক অভিযানের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তকে “দৃ strongly ়ভাবে প্রত্যাখ্যান” করে বলেছে যে এটি “বিপর্যয়কর মানবিক পরিস্থিতি” আরও খারাপ করবে, বিপন্নতা জিম্মি করে এবং আরও ঝুঁকি গণ বাস্তুচ্যুতি। তারা বলেছে যে গাজায় সংযুক্তি বা নিষ্পত্তির যে কোনও প্রচেষ্টা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে।

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ মোস্তফা নিউ ইয়র্ক সিটির ২৮ শে জুলাই, ২০২৫ সালে জাতিসংঘের সদর দফতরে একটি দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের বিষয়ে জাতিসংঘের সম্মেলনের সময় কথা বলেছেন। (টিমোথি এ। ক্লেরি / এএফপি)

যুদ্ধবিরোধী মধ্যস্থতাকারী মিশর ও কাতারের সাথে সৌদি আরব, তুরস্ক এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত সহ ২০ টিরও বেশি দেশের পৃথক বিবৃতি ইস্রায়েলের সিদ্ধান্তকে “বিপজ্জনক এবং অগ্রহণযোগ্য বৃদ্ধি” বলে অভিহিত করেছে।

এদিকে, রাশিয়া বলেছে যে ইস্রায়েলের পরিকল্পনা গাজায় “ইতিমধ্যে অত্যন্ত নাটকীয় পরিস্থিতি” বাড়িয়ে তুলবে।

জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিল শনিবার একটি জরুরি সভার পরিকল্পনা করেছে তবে পরে রবিবারের জন্য এটি পুনরায় নির্ধারণ করেছে।

এবং জার্মানি বলেছে যে তারা ইস্রায়েলকে সামরিক সরঞ্জামের কোনও রফতানি অনুমোদন করবে না যা গাজায় পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে।

মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে ফিলিস্তিনিদের গাজা শহর সরিয়ে নেওয়ার জন্য October ই অক্টোবর, ২০২৫ সাল পর্যন্ত থাকবে-ইস্রায়েলের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ইস্রায়েলের উপর হামাসের হামলার দ্বিতীয় বার্ষিকীর সাথে মিলে যাওয়া একটি দুই মাসের উইন্ডো। এরপরে আইডিএফ তার স্থল আক্রমণাত্মক গাজা সিটিতে চালু করবে, যে কোনও হামাস কর্মীকে হত্যা করার জন্য এলাকায় একটি অবরোধ রাখবে। টেকওভারটি সম্পূর্ণ হওয়ার পরে, এই কর্মকর্তা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে আইডিএফ গাজার অবশিষ্ট অবিচ্ছিন্ন অঞ্চলে এগিয়ে যাবে।

ইস্রায়েল বলেছে যে এটি বর্তমানে স্ট্রিপের percent৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে, অন্যদিকে আইডিএফ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাকি ২৫% প্রবেশ করা এড়িয়ে গেছে – যা বেশিরভাগ জিম্মিদের সেখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই বিশ্বাসের কারণে সেন্ট্রাল গাজার গাজা শহর এবং শরণার্থী শিবিরের সমন্বয়ে গঠিত।

গাজার প্রায় 2 মিলিয়ন নাগরিকের প্রায় সকলেই বর্তমানে আইডিএফ নিয়ন্ত্রণ করে না এমন স্ট্রিপের চতুর্থাংশে রয়েছে। হামাস হুমকি দিয়েছে যে জিম্মিদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য যদি তার কর্মীরা ইস্রায়েলি সেনা বন্ধ করে দেয়; গত আগস্টে দক্ষিণ গাজায় রাফাহে ছয় ইস্রায়েলি জিম্মি হামাস অপহরণকারীরা হত্যা করেছিল, যখন আইডিএফ সেনারা অজান্তেই যেখানে তাদের যে টানেলটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে টানেলটি নিকটে নিয়ে যায়।

