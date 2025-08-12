পিকি ব্লাইন্ডার্সের স্রষ্টার একটি সামরিক সিরিজের রোটেন টমেটোতে 100% স্কোর রয়েছে

স্টিভেন নাইট এমন একটি নাম যা কেবলমাত্র তার জন্য নিয়োগ দেওয়া সবচেয়ে সাম্প্রতিক কাজের সাথে লেগে থাকলে কেবল বড় হতে প্রস্তুত। ছাঁচ-ব্রেকিং টেলিভিশন নাটক “পিকি ব্লাইন্ডার্স” এর স্রষ্টাকে ডেনিস ভিলেনিউভের জেমস বন্ড মুভিটি পেনিং করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এবং তাঁর চিত্তাকর্ষক কাজকে দেওয়া, কেন তা দেখতে বোধগম্য। সিলিয়ান মারফি-নেতৃত্বাধীন গ্যাংস্টার নাটক (যা তার নিজস্ব একটি চলচ্চিত্র পাচ্ছে) লেখার পাশাপাশি, তিনি জেসন মোমোয়া’র “দেখুন” এর পাশাপাশি ডিজনি+তে সাম্প্রতিক বক্সিং নাটক, “এ থাউজড ব্লোস” এর মতো পছন্দও লিখেছেন। একটি শো যা ব্যাপকভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে এবং এটি হওয়া উচিত নয়, তবে এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নাটক যা এপিক্সে এমজিএম+এ পরিবর্তিত হওয়ার আগে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এটি কোনও স্বল্প-কালীন সিরিজ নয়, তবে এটি এখন পর্যন্ত 100% এর একটি বিশিষ্ট স্কোর অর্জন করেছে পচা টমেটো।
২০২২ সালে আত্মপ্রকাশ, “এসএএস: দুর্বৃত্ত হিরোস” বেন ম্যাকআইন্টিয়ের দ্বারা “এসএএস: রোগ হিরোস – দ্য অ্যাথাইজড ওয়ার্টটাইম হিস্ট্রি” বইয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ আর্মি স্পেশাল এয়ার সার্ভিস (এসএএস) তৈরির অনুসরণ করেছে। ১৯৪১ সালে কায়রোতে লাথি মেরে এই ছবিটি লেফটেন্যান্ট কর্নেল ডেভিড স্টার্লিং (কনার সুইন্ডেলস) অনুসরণ করে, যিনি শত্রু লাইনের পিছনে মিশনগুলির দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি বিশেষ কমান্ডো ইউনিট তৈরির পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। এখান থেকে, একটি অ্যাকশন-প্যাকড শোটি প্রমাণিত হয়েছে, যুক্তরাজ্যের প্রতিভাগুলির একটি হোস্ট চার্জকে নেতৃত্ব দেয় এবং এমন এক নায়ক যা সম্ভবত কয়েক বছর ধরে আরও বড় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
এসএএস: দুর্বৃত্ত হিরোস পাপীদের জ্যাক ও’কনেলের জন্য একটি তারকা বাহন
এখন পর্যন্ত “এসএএস: দুর্বৃত্ত হিরোস” এর দুটি মরসুমে, প্রচুর পরিচিত মুখ রয়েছে যা শোয়ের পদে যোগদানের জন্য লাইনে পড়েছে। সোফিয়া বাউটেলা, ডমিনিক ওয়েস্ট (“দ্য ওয়্যার”), এবং আলফি অ্যালেন (“গেম অফ থ্রোনস”) সবই শোতে উপস্থিত হয়েছে, যা এই বছর চিত্রগ্রহণ শুরু করতে তৃতীয় মরশুমের সেট করেছে। এটি তার অন্যতম কাস্ট সদস্য জ্যাক ও’কনেলের জন্য আরও একটি বড় প্রকল্প হবে, যার কাজের তালিকাটি কেবল “পাপী” রিমিক হিসাবে “28 বছর পরে” বিতর্কিত ভিলেন হিসাবে একটি চোয়াল-ড্রপিং উপস্থিতিতে দুর্দান্ত মোড়ের জন্য আরও বড় ধন্যবাদ পাচ্ছে।
যে তারকা তার ক্যারিয়ারের বেশিরভাগ সময় খারাপ লোক খেলতে ব্যয় করেছেন, ও’কনেল পুরোপুরি রুক্ষ এবং প্রস্তুত নায়ক লেফটেন্যান্ট প্যাডি মেইনকে পুরোপুরি আবদ্ধ করেছেন, যিনি অন্যরা করবেন না এমন শক্ত কল করতে ইচ্ছুক। প্রকৃতপক্ষে, পরবর্তী বন্ড অ্যাডভেঞ্চারে নাইটের জড়িততা দেওয়া হয়েছে এবং 007 এর জন্য নিম্নলিখিত শূন্যপদটি এখনও খোলা আছে, এটি তারার পক্ষে সেরা অডিশনের মতো খেলবে, বা সম্ভবত জেমস যে জেমস এর বিরুদ্ধে যেতে পারে এমন একটি উচ্চ প্রত্যাশিত রোগ এজেন্ট ভিলেনের মতো খেলবে। যেভাবেই হোক, আপনি “পিকি ব্লাইন্ডার্স” এর অনুরাগী বা কেবল একটি ভাল যুদ্ধের নাটক, “এসএএস: দুর্বৃত্ত হিরোস” সত্যিই আপনার মনোযোগের পক্ষে মূল্যবান।