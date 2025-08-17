You are Here
পিকেট লাইন, এয়ার কানাডার ধর্মঘটের প্রথম দিন অটোয়া বিমানবন্দরে বিঘ্ন

প্রথম দিকের একটি নিশ্চিতকরণ যে এয়ার কানাডা এবং এর আকর্ষণীয় ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টদের তৃতীয় পক্ষের সালিশের মুখোমুখি হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছিল পিকেটারদের অটোয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দেখাতে বাধা দেয়নি। আরও পড়ুন

