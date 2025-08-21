পিক্সেল 10 এ ক্যামেরা কোচ আপনাকে গুলি করার সাথে সাথে আরও ভাল ছবি তুলতে সহায়তা করে

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- পিক্সেল 10 সিরিজ ক্যামেরা কোচ সহ নতুন এআই সরঞ্জাম যুক্ত করেছে।
- এটি নিখুঁত রচনা গাইড করতে নমুনা চিত্র তৈরি করে।
- ক্যামেরা কোচ আপনার ছবির শটগুলি উন্নত করার টিপস পরামর্শ দেয়।
আপনি বিষয়বস্তু সৃষ্টিকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়ার চেষ্টা করছেন কিনা, প্রাচীরের উপর ফটোগুলি ফ্রেম করতে চান, বা আমার মতো ইন্টারনেটে ওভারশেয়ার করতে চান, আপনি সম্ভবত আপনার ফটোগুলি যতটা সম্ভব ভাল দেখতে চান। যাইহোক, এটি কখনও কখনও জটিল হতে পারে, যেমন কোণ, আলো এবং জুমের মতো অনেকগুলি কারণ আপনার ছবির গুণমানকে প্রভাবিত করে। এখন, এআই সাহায্য করতে পারে।
বুধবার, গুগল তার তৈরি গুগল ইভেন্টটি অনুষ্ঠিত করেছে, যেখানে এটি পিক্সেল 10 সিরিজ, পিক্সেল ওয়াচ 4, পিক্সেল বাডস 2 এ এবং প্রচুর নতুন এআই বৈশিষ্ট্য সহ তার সর্বশেষ পিক্সেল ডিভাইসগুলি উন্মোচন করেছে। সেরা অংশ: নতুন বৈশিষ্ট্যগুলির কয়েকটি এখনও প্রতিযোগীদের দ্বারা সম্পন্ন করা হয়নি, ব্যবহারকারীদের ক্যামেরা কোচের মতো সহায়ক, মূল বৈশিষ্ট্য সরবরাহ করে।
নতুন বৈশিষ্ট্যটি আপনার ফটো গেমকে (বা আপনার ছবি তোলা যারা) কিছু সহায়ক দিকনির্দেশনা দিয়ে সমতল করতে পারে যা আপনাকে দীর্ঘমেয়াদে আরও ভাল ফটোগ্রাফার করে তুলতে পারে। বৈশিষ্ট্যটি এবং এটির সাথে আমার অভিজ্ঞতার জন্য নীচে পড়তে থাকুন।
ক্যামেরা কোচ
ক্যামেরা কোচ বৈশিষ্ট্যটি আপনাকে ছবি তোলার জন্য আপনার লক্ষ্যের উপর নির্ভর করে আপনার কোণ, আলো, মোডগুলি এবং আরও অনেক কিছু সংশোধন করার উপায়গুলির পরামর্শ দিয়ে নিখুঁত শটটি ছিনিয়ে নিতে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি কোনও বিষয়কে আপনার ক্যামেরাটি নির্দেশ করেন তবে এটি আপনি কোন ধরণের ফটো নিতে চান তা জিজ্ঞাসা করবে (প্রতিকৃতি, ফটো ইত্যাদি)। তারপরে এটি “পোর্ট্রেট মোড ব্যবহার করুন” এবং “ফ্রেমের জন্য ফ্রেম (সাবজেক্টের নাম সন্নিবেশ করুন) এর মতো পরামর্শ সহ আপনি ক্লিক করতে পারেন এমন একটি ধারাবাহিক পদক্ষেপ দেবে।”
ধাপে ধাপে নির্দেশাবলী সরবরাহের বাইরে, ক্যামেরা কোচ আপনার শটটি কীভাবে ফ্রেম করা উচিত তার একটি রেফারেন্স চিত্রও তৈরি করবে, যা ভিজ্যুয়াল শিখার জন্য বিশেষত সহায়ক। এই মুহুর্তে আরও ভাল ছবি ক্যাপচারের বাইরে, লক্ষ্যটি হ’ল ক্যামেরা কোচের জন্য ব্যবহারকারীদের ফটোগ্রাফির ফাউন্ডেশনাল নীতিগুলি শেখার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে কীভাবে আরও ভাল চিত্র তৈরি করতে হয় তা শেখানোর জন্য।
আমার অভিজ্ঞতা
গুগল ইভেন্টের আগে আমি বৈশিষ্ট্যটি ডেমো করার সুযোগ পেয়েছি এবং অভিজ্ঞতাটি দেখে আনন্দিতভাবে অবাক হয়েছি। আমার প্রথম ডেমোতে, ব্যবহারকারী একটি পিয়ারের ল্যান্ডস্কেপ শটের জানালার বাইরে একটি ছবি তোলার চেষ্টা করেছিলেন।
ক্যামেরা কোচ প্রথমে দৃশ্যটি বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং ব্যবহারকারী শটটিতে কী ফোকাস করতে চাইতে পারেন তার বিকল্পগুলি প্রকাশ করেছিলেন, “জলের ক্রিয়াকলাপ” বা “উপসাগরীয় জালির কাঠামো” এর মতো বিভিন্ন উপাদানকে হাইলাইট করে। “চেলসি পাইয়ার্স বিল্ডিংয়ে ফোকাস করুন” বিকল্পটি উপস্থাপন করে, এটি যা দেখছে তার বাইরে কোনও অতিরিক্ত প্রসঙ্গ ছাড়াই আমি বিশেষভাবে কী দেখছিলেন তা স্বীকৃতি দেওয়ার দক্ষতায় আমি বিশেষত মুগ্ধ হয়েছি।
একবার ডেমোয়ার নির্বাচন করে যে তিনি বিল্ডিং এবং আকাশের বৈশিষ্ট্যযুক্ত করতে চান, পদক্ষেপগুলি কয়েক সেকেন্ডে উত্পন্ন হয়েছিল। প্রথম নির্দেশনাটি ছিল ফোনটিকে ল্যান্ডস্কেপে পরিণত করা, তারপরে ফোনটি আকাশের দিকে ঝুঁকানো, কালো উইন্ডো বারটি এড়াতে ফোনটি বাম দিকে সরান, এবং এইভাবে ফ্রেমটি ফটোটির জন্য পুরোপুরি রচিত না হওয়া পর্যন্ত।
অন্য একটি ডেমোতে আমরা একটি উদ্ভিদে ক্যামেরাটি দেখিয়েছি। আবার, এটি বিভিন্ন শট বিকল্প সরবরাহ করেছে, যার মধ্যে আরও কিছু মূল বিষয় যা আপনি ভাবেননি, যেমন “টেক্সচার্ড লিফ ক্লোজ-আপ” এর মতো। একবার এই বিকল্পটি নির্বাচন করা হয়ে গেলে, এটি অনুরূপ পদক্ষেপ তৈরি করে। সবচেয়ে বড় স্ট্যান্ডআউটটি হ’ল এটি পুরোপুরি রচিত পাতার একটি চিত্র তৈরি করেছিল যাতে আমরা ছবিটি নিতে এটি নকল করতে পারি।
কিভাবে অ্যাক্সেস
পিক্সেল 10 সিরিজে ক্যামেরা কোচ উপলব্ধ, যা আজ চালু হয়েছে, এবং 20 আগস্ট থেকে প্রিঅর্ডারের জন্য উপলব্ধ The বৈশিষ্ট্যটি ভবিষ্যতে পুরানো মডেলগুলিতে নেমে যেতে পারে, তবে গুগল এখনও একটি উপায় বা অন্যটি নিশ্চিত করতে পারেনি।
আমার মতো কোনও পরিমিত প্রযুক্তি-বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রতিদিন এই বৈশিষ্ট্যটির জন্য কোনও ব্যবহার খুঁজে পাবে কিনা তা বিতর্কযোগ্য, তবে আমি আমার মায়ের মতো ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনীয়তা দেখতে পেলাম, যারা কোনও ছবি তোলার সময় ঠিক ফ্রেমিংটি পেতে পারে না বলে মনে হয়, যার ফলস্বরূপ আমাকে নিজের আরও ভাল ছবি পাওয়া উচিত-এবং আমার সম্পর্কে হাইপাই করা যেতে পারে।
