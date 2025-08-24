পিক্সেল 10 কেন এই দীর্ঘকালীন আইফোন ব্যবহারকারী তাদের পরবর্তী ফোনটি পুনর্বিবেচনা করছে

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
ফোন রিভিউর হিসাবে, আমি দীর্ঘকাল একটি ফোনে আটকে থাকতে পারি না, তবে আমি কিছুক্ষণের জন্য আইফোনে এসেছি। এটি আমার ম্যাক মিনি এবং একগুচ্ছ ম্যাগস্যাফে-সামঞ্জস্যপূর্ণ চার্জার, পাওয়ার ব্যাংক এবং অন্যান্য ভ্রমণের আনুষাঙ্গিকগুলির সাথে অতিরিক্ত সুবিধার কারণে।
অ্যান্ড্রয়েডে স্থানান্তরিত করার বিষয়ে আমার সর্বদা দ্বিতীয় চিন্তাভাবনা থাকে কারণ এটি আমার কর্মপ্রবাহকে বাধা দেয় এবং নতুন ব্যাকপ্যাকের আনুষাঙ্গিকগুলির প্রয়োজন হয়। তবে গুগল পিক্সেল 10 কয়েক মাসের মধ্যে প্রথম স্মার্টফোন যা আমি আইওএস বাদ দেওয়ার কথা বিবেচনা করছি।
আপনি যদি আইফোন থেকে স্যুইচ করার বিষয়ে বেড়াতে থাকেন তবে নতুন পিক্সেল 10 ফোনগুলি এখনই আপনি কিনতে পারেন এমন সেরা বিকল্প। পিক্সেল 10টি স্যুইচ করতে নিখুঁত অ্যান্ড্রয়েড ফোনের মতো মনে হচ্ছে। এখানে তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা এই আইফোন ব্যবহারকারীকে পিক্সেল 10 এ বিক্রি করেছে।
1। পিক্সেলসন্যাপ একটি দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সংযোজন
আমি যখন প্রথম আমার আইফোন 16 প্রো থেকে আইফোন 16E এ স্থানান্তরিত করেছি, তখন আমি ভেবেছিলাম যে আমি প্রচারটি সবচেয়ে বেশি মিস করব, তবে এটি ম্যাগসেফ ছিল যা বছরের পর বছর ধরে এটির চিহ্ন তৈরি করেছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি ম্যাগস্যাফের উপর কতটা নির্ভরশীল ছিলাম যখন আমি অ্যাপলের বাজেটের ফোনের সাথে সেই আনুষাঙ্গিকগুলির কোনও ব্যবহার করতে পারি না।
আমি নতুন গুগল পিক্সেল 10 এ স্যুইচ করার বিষয়ে আরও আত্মবিশ্বাসী কারণ এটি আমার ম্যাগস্যাফের আনুষাঙ্গিকগুলি অকার্যকর করে তুলবে না।
গুগল পিক্সেল 10 সিরিজে পিক্সেলসন্যাপ নামে একটি নতুন বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, এটি অ্যান্ড্রয়েডের জন্য কিউআই 2-ভিত্তিক ম্যাগস্যাফ বিকল্প। এর অর্থ, তাত্ত্বিকভাবে, আমি আমার নতুন ব্যবহার করতে পারি বেসাস পিকোগো 5,000 এমএএইচ পাওয়ার ব্যাংক, শিফটক্যাম স্ন্যাপস্ট্যান্ড ম্যাক্সএবং আরও কোনও সমস্যা ছাড়াই।
এগুলি আমার কিছু ভ্রমণের প্রয়োজনীয় জিনিস, এবং আমি একটি নতুন ফোন পেয়েছি বলে আমাকে আলাদা অন-আনুষাঙ্গিক কেনার দরকার হবে না। পিক্সেলসন্যাপের সংযোজন নতুন পিক্সেলগুলিতে আমার প্রিয় আপগ্রেড।
2। স্মার্ট ভয়েস সহকারী
কমপক্ষে আমার জন্য অ্যাপল বুদ্ধি চিহ্নের উপরে উঠেনি। যদিও ভিজ্যুয়াল বুদ্ধি দরকারী, আমি আমার গ্যালাক্সি জেড ফোল্ড 7 এ স্যামসাংয়ের গ্যালাক্সি এআই স্যুট বৈশিষ্ট্যগুলি পছন্দ করি। তদুপরি, আমি আমার আইফোনে সিরি ব্যবহার করার চেয়ে জেমিনি লাইভকে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি এবং উপায় ব্যবহার করছি।
যদিও সিরি সঠিকভাবে অনুস্মারকগুলি পেতে পারে না বা আমার পরিচিতিগুলিকে একবারে কল করতে পারে না, জেমিনি লাইভ আমাকে আমার ঘরটি সংগঠিত করতে এবং দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলি সমাধান করতে সহায়তা করেছে। এটি এখন কিপ এবং মানচিত্রের মতো আরও গুগল অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য সমর্থন পাচ্ছে। সুতরাং, আমি আমার ফোনটি স্পর্শ করার প্রয়োজন ছাড়াই গুগল কিপে আমার চিন্তাভাবনা যুক্ত করতে পারি। যেহেতু আমি আমার ওয়ার্কফ্লোতে গুগল অ্যাপস ব্যবহার করি, তাই জেমিনি জিনিসগুলি আরও সহজ এবং আরও স্বজ্ঞাত করে তোলে।
যদিও আমি কোনও সমস্যা ছাড়াই আমার আইফোনে জেমিনি অ্যাক্সেস করতে পারি, গুগলের নতুন পিক্সেল-এক্সক্লুসিভ এআই বৈশিষ্ট্যগুলি স্যুইচিংয়ের জন্য একটি শক্তিশালী কেস তৈরি করে। আমি নতুন ম্যাজিক কিউয়ের অভিজ্ঞতা অর্জনের অপেক্ষায় রয়েছি – যা আরও ব্যক্তিগতকৃত এবং প্রাসঙ্গিক এআই – এবং ক্যামেরা কোচ সরবরাহ করার কথা, যা শটগুলি আরও ভালভাবে রচনা করতে সহায়তা করার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে।
3 .. বেস মডেলটিতে টেলিফোটো ক্যামেরা
বেস আইফোন 16 এর একটি টেলিফোটো ক্যামেরা নেই, অন্যদিকে আইফোন 16 প্রো তুলনামূলকভাবে ছোট 5x পেরিস্কোপ সেন্সর স্পোর্ট করে। আমি দ্বিতীয়টি ব্যবহার করেছি এবং এটি কম আলোতে লড়াই করে। তুলনা করার জন্য, গুগল পিক্সেল 10 প্রো 5x অপটিক্যাল জুম সহ একটি বৃহত্তর সেন্সর বৈশিষ্ট্যযুক্ত এবং বেস পিক্সেল 10 একই অপটিক্যাল জুম সহ একটি অতিরিক্ত জুম লেন্সও পেয়েছে।
আমি পিক্সেল 10 এর টেলিফোটো ক্যামেরা থেকে ব্যতিক্রমী জুম মানের আশা করছি না কারণ এটি একটি ছোট সেন্সর। তবে এটি আইফোন 16 এর 5x ডিজিটাল জুমের চেয়ে ভাল হওয়া উচিত। আমি আর্কিটেকচারের ফটো শুটিং করতে পছন্দ করি এবং $ 799 ফোনে 5x অপটিক্যাল জুম থাকা একটি স্বাগত সংযোজন।
এই তিনটি বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আমি সমস্ত গুগল অতিরিক্তের জন্য পিক্সেলে ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছি। অ্যাড মি এবং বেস্ট টেক টু ডিলে সার্কেল টু অনুসন্ধান এবং ম্যাজিক ইরেজারের মতো মজাদার বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে এগুলি সমস্ত গুগল পিক্সেল অভিজ্ঞতায় যুক্ত করে। যদিও আমি তুলনামূলকভাবে ঘন বেজেলের অনুরাগী নই, পিক্সেল 10 এর উজ্জ্বল এবং শক্তিশালী প্রদর্শন হ’ল আরও একটি সুন্দর-সংযোজন সংযোজন যা অভিজ্ঞতাটিকে আরও ভাল করে তুলতে হবে।