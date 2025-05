পিচাই সতর্ক করেছেন গুগল অনুসন্ধান ছিঁড়ে ফেলা যেতে পারে

গুগল সিইও সুন্দর পিচাই একজন বিচারককে বলেছিলেন যে গুগল অবৈধভাবে অনলাইন অনুসন্ধানকে একচেটিয়াভাবে দেখেছেন যে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে অনুসন্ধানের ডেটা ভাগ করে নেওয়ার জন্য মার্কিন বিচার বিভাগের একটি প্রস্তাব কোম্পানির অনুসন্ধান ইঞ্জিনের একটি “ডি ফ্যাক্টো” বিভক্ত হওয়া হবে।

পিচাই বুধবার সাক্ষ্য দিয়েছেন, গুগলকে যদি এর অনুসন্ধান ডেটা এবং এটি কীভাবে ফলাফলের ফলাফল উভয়ই ভাগ করে নেওয়ার প্রয়োজন হয়, তবে প্রতিদ্বন্দ্বীরা “আমাদের প্রযুক্তির প্রতিটি দিক” ইঞ্জিনিয়ারকে বিপরীত করতে পারে।

তিনি বলেন, “ডেটা ভাগ করে নেওয়ার প্রস্তাবটি এতদূর পৌঁছেছে, এতটা অসাধারণ,” পিচাই বলেছিলেন যে এটি “অনুসন্ধানের ডি ফ্যাক্টো ডাইভস্টিভারের মতো মনে হয়” এবং এর পুরো বৌদ্ধিক সম্পত্তি এবং প্রযুক্তি 25 বছরেরও বেশি সময় ধরে গবেষণা করে, তিনি বলেছিলেন।

গুগল বিরোধিতা করেছে যে সরকারের প্রস্তাবটি ভোক্তা এবং অর্থনীতিতে ক্ষতি করবে

ওয়াশিংটনের ফেডারেল আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার সময়, পিচাই জোর দিয়েছিলেন যে সরকার প্রস্তাবিত অবিশ্বাস প্রতিকারের একটি প্যাকেজ অত্যন্ত চরম এবং গুগলের বাজারে প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা হ্রাস করবে। তিনি বলেন, প্রতিকারের সংমিশ্রণটি গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখা “এটি অবিচ্ছিন্ন করে তুলবে। “এর অনেক অনিচ্ছাকৃত পরিণতি হবে।”

বিচারক অমিত মেহতা গত বছর রায় দিয়েছিলেন যে প্রযুক্তি জায়ান্ট বাজারে অবৈধভাবে অবৈধভাবে একচেটিয়া বজায় রেখেছিল তা নির্ধারণের লক্ষ্যে গুগলের কীভাবে অনলাইন অনুসন্ধানে প্রতিযোগিতা পুনরুদ্ধার করা উচিত তা নির্ধারণের লক্ষ্যে তিন সপ্তাহের বিচারের অংশ হিসাবে পিচাইকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা হয়েছিল। বিচার বিভাগ মঙ্গলবার বিকেলে তার মামলাটি গুটিয়ে রেখেছে এবং সংস্থাটি এখন তার প্রমাণ এবং সাক্ষ্য উপস্থাপন করছে।

দীর্ঘকাল ধরে চলমান মামলা

সরকার চায় যে গুগল তার ক্রোম ব্রাউজারটি ডাইভস্ট করতে পারে, প্রতিযোগীদের কিছু অনুসন্ধানের ডেটা লাইসেন্স দেয় এবং অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন এবং ডিভাইসে একচেটিয়া অবস্থানের জন্য অর্থ প্রদান বন্ধ করে দেয়। এটি এও বলেছে যে মেহতা গুগলের এআই পণ্যগুলিতে নিষেধাজ্ঞা বাড়িয়ে দিয়েছে, এর এআই সহকারী জেমিনি, যা সরকার বলেছে যে অনুসন্ধানে কোম্পানির অবৈধ একচেটিয়া দ্বারা সহায়তা করা হয়েছিল।

গুগল বিরোধিতা করেছে যে সরকারের প্রস্তাবটি আমেরিকান গ্রাহক এবং অর্থনীতিতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং মার্কিন প্রযুক্তিগত নেতৃত্বকে দুর্বল করবে।

গুগলের দীর্ঘকাল ধরে চলমান অবিশ্বাসের মামলা আদালতের মাধ্যমে তাদের আহত হওয়ায় পিচাই তৃতীয়বারের মতো বহু বছরের মধ্যে সাক্ষ্য দিচ্ছেন। ২০২৩ সালের শেষের দিকে, দুই স্বল্প সপ্তাহের মধ্যে, টেক এক্সিকিউটিভকে ওয়াশিংটনের মেহতার কোর্টরুম থেকে গুগলকে ডিফেন্ডিং করে বিচার বিভাগের অনুসন্ধান একচেটিয়া মামলার প্রথম পর্যায়ে সান ফ্রান্সিসকোতে অন্য একজনের কাছে যেতে হয়েছিল, যেখানে একজন বিচারক ফোর্টনাইট মেকার এপিক গেমসের অভিযোগ শুনেছিলেন যে গুগল প্লে মোবাইল অ্যাপ মার্কেটপ্লেসে অবৈধভাবে আধিপত্য বজায় রেখেছিল।

পড়ুন: ওপেনএআই: গুগল বিক্রি করতে বাধ্য হলে আমরা ক্রোম কিনব

এই উভয় ক্ষেত্রেই, তৃতীয় যেখানে পিচাই সাক্ষ্য দেয়নি – গুগলের অনলাইন বিজ্ঞাপন প্রযুক্তি বাজারের আধিপত্য সম্পর্কে – গুগলকে অ্যান্টিকম্পেটিভ আচরণে জড়িত বলে প্রমাণিত হয়েছিল। এটি অনলাইন বিশ্বের মূল দিকগুলি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রযুক্তি সংস্থাটি যে অভূতপূর্ব অবিশ্বাস্য তদন্তের মুখোমুখি হয়েছে তা দেখায়।

Pichai, 52, has spent the majority of his career at Google, starting as a product manager in 2004 and rising through the ranks to become CEO of the company in 2015. He has held several roles, including helping to engineer the company’s Android strategy and playing a key role in the development of Chrome.

বিচার বিভাগের অনুসন্ধান একচেটিয়া মামলার প্রাথমিক পর্বের জন্য ফেডারেল আদালতে তাঁর প্রথম উপস্থিতির সময় যেমন ছিল, পিচাই একটি অন্ধকার স্যুট পরিহিত ছিলেন এবং সাক্ষ্য দেওয়ার কারণে বসার পরিবর্তে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মঙ্গলবার বিকেলে গুগল কর্মচারী হিদার অ্যাডকিন্স নামে একটি সাইবারসিকিউরিটি বিশেষজ্ঞকে ডেকে আনার পরে তিনি গুগলের দ্বিতীয় সাক্ষী ছিলেন। অ্যাডকিনস সাক্ষ্য দিয়েছেন যে সুরক্ষার প্রতি গুগলের প্রতিশ্রুতি এটিকে ক্রোমের একটি ভাল স্টুয়ার্ড করে তুলেছে, কারণ তিনি ব্রাউজারটিকে লক্ষ্য করে খারাপ অভিনেতাদের দূষিত আক্রমণকে ব্যর্থ করার জন্য সংস্থাটি কাজ করার উপায়গুলি বর্ণনা করেছিলেন।

পড়ুন: গুগল: দক্ষিণ আফ্রিকার মিডিয়া পরিকল্পনা বিনিয়োগকে হুমকি দেয়

মেহতা বলেছেন যে আগস্টের মধ্যে গুগলের আধিপত্যের ফলে যে ক্ষতির সৃষ্ট ক্ষতির প্রতিকার করা যায় সে সম্পর্কে তিনি সিদ্ধান্ত নিতে চান। তবে তিনি যা সিদ্ধান্ত নেন, গুগলে যে কোনও পরিবর্তন কার্যকর হওয়ার জন্য সম্ভবত এক বছর ব্যাপী অপেক্ষা থাকবে। প্রতিকার শুনানির পরে, সংস্থাটি আপিল করবে এবং সম্ভাব্যভাবে মামলাটি মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। – ডেভি আলবা এবং লেয়া নাইলেন, (সি) 2025 ব্লুমবার্গ এলপি

