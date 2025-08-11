You are Here
পিজে ইন্টারসেপ্টা সেলবোট এবং 263 কিলো কোকেন সহ দম্পতি হোল্ড করুন মাদক পাচার
News

পিজে ইন্টারসেপ্টা সেলবোট এবং 263 কিলো কোকেন সহ দম্পতি হোল্ড করুন মাদক পাচার

জুডিশিয়াল পুলিশ (পিজে) লাতিন আমেরিকা এবং ইউরোপের মধ্যে একটি নৌযানটিতে উঁচু সমুদ্রের উপর বাধা পেয়েছিল এমন এক পুরুষ এবং এক মহিলা স্থাপন করেছিল, বোর্ডে 263 কিলো কোকেন নিয়ে।

জাহাজটি বিমান বাহিনী এবং নৌবাহিনী দ্বারা উঁচু সমুদ্রে অবস্থিত এবং বাধা দেওয়া হয়েছিল এবং আজ সকালে এটি আগত আজোরসের পন্টা দেলগাদা বন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

নিম্নলিখিত দুটি ক্রু, একজন বিদেশী পুরুষ ও মহিলা, যথাক্রমে 58 এবং 66 66 বছর বয়সী একজন ক্রুদের আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

গ্রেপ্তারগুলি এর আওতায় নেওয়া হয়েছিল অপারেশন অ্যালবাস বিচার বিভাগীয় পুলিশ জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক মাদক পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি এবং ফ্রান্সের মতো বিভিন্ন দেশ থেকে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সহযোগিতা ও তথ্য বিনিময় করার জন্য, বিচার বিভাগীয় পুলিশ জানিয়েছে।

প্রক্রিয়াটির সাথে যুক্ত সূত্রটি লুসা এজেন্সিকে জানিয়েছে যে দুই ক্রু সদস্য জার্মান জাতীয়তার।

