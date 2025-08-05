পিজে লিসবন বিমানবন্দরে এক মিলিয়ন ডোজ হেরোইন সহ এক মহিলাকে ধরে রেখেছেন হেরোইন

জুডিশিয়াল পুলিশ (পিজে) লিসবন বিমানবন্দরে থামল 45 বছর বয়সী এক মহিলা যিনি এক মিলিয়ন এশিয়ান দেশ থেকে তার লাগেজে এক মিলিয়ন ডোজ গোপন নায়িকা বহন করে চলেছেন, মঙ্গলবার মুক্তি পেয়েছিল।
পিজে সূত্র জানিয়েছে যে পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য জাতীয় ইউনিটের দায়িত্বে ছিল (ইউএনএলটিটিই), যা গ্রেপ্তারের পাশাপাশি উচ্চ বিশুদ্ধতা হেরোইন দখল করে নিয়েছিল।
বিচার বিভাগের মতে, “এই পুলিশ অপারেশনগুলিতে এই আটকটি ঘটেছিল যা নিয়মিতভাবে পরিচালিত হয় এবং জাতীয় অঞ্চলে মাদকদ্রব্য পণ্য প্রবর্তন প্রতিরোধ ও দমন করার লক্ষ্য ছিল”।
জব্দকৃত নায়িকাটিকে “লাগেজগুলিতে সাবধানতার সাথে গোপন করা” পরিবহন করা হয়েছিল এবং তাকে অজ্ঞাতপরিচয় এশীয় দেশ থেকে লিসবন বিমানবন্দরে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।
আসামীকে এখন জবরদস্তি ব্যবস্থার জন্য প্রথম বিচারিক জিজ্ঞাসাবাদে শোনা যাবে, যা এই ক্ষেত্রে অবশ্যই হেফাজত ভোগ করতে হবে।
লিসবন ফৌজদারি তদন্ত ও ফৌজদারি কর্ম বিভাগের (ডিআইএপি) বিভাগের প্রথম বিভাগে তদন্ত হওয়ায় এই পাচার অভিযানের সংক্ষেপগুলি তদন্ত করার জন্য তদন্তটি জুডিশিয়াল পুলিশকে অব্যাহত রেখেছে।