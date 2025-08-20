পিটসবার্গে ভ্লাদিমির গেরেরো জুনিয়র-কম ব্লু জেস স্কোর সহজ জয়

নিবন্ধ সামগ্রী
ব্লু জেস 2024 সালে একটি সম্মিলিত 74 টি গেম জিতেছে বলে বিবেচনা করে যা তাদেরকে আল ইস্টে সর্বশেষ মারা গিয়েছিল, এই বছরের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার জন্য এটি বেশ চমকপ্রদ।
মঙ্গলবার রাতে হোস্ট পিটসবার্গ পাইরেটসের বিপক্ষে -3-৩ ব্যবধানে জয়ের পরে, জেস গত বছরের মোট ম্যাচটি দিগন্তে আরও অনেক জয়ের সাথে মেলে, বিশেষত টরন্টোর বিরোধিতার মানের ভিত্তিতে স্বল্প মেয়াদে।
সবচেয়ে খারাপ থেকে প্রথম অ্যাসেনশনটি জেদের সময়সূচীটি এখন 35 টি খেলায় কমে গেছে, যা স্বীকার করা যায় যে বেসবলের মধ্যে অনন্তকাল হতে পারে।
মঙ্গলবারের জয়েরও টরন্টোর রোড রেকর্ডটি 32-32 এ উন্নীত হয়েছে।
একটি পরিষ্কার খেলা খেলা থেকে দূরে থাকাকালীন, 74৪-৫৩ জেস সোমবারের দেরী-গেমের মেল্টডাউনে যেমন ছিল তেমন op ালু ছিল না।
তারা শুরু থেকেই সুবিধাবাদী ছিল এবং কখনও হুমকি দেয়নি।
নীচে একটি জয়েস জয়ের তিনটি টেকওয়ে রয়েছে যেখানে মাইলস স্ট্র, সেন্টার-ফিল্ড থেকে শুরু করে আবার সামনের এবং কেন্দ্র ছিল, পঞ্চম শেষ করার জন্য সাইমনের একটি ফ্লাই বল ফাঁদে ফেলার জন্য প্রাচীরের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তারপরে ডান-সেন্টারে ডাইভিং ক্যাচ দিয়ে ষষ্ঠ স্থানে অতিরিক্ত ঘাঁটির অ্যান্ড্রু ম্যাককচেনকে ছিনতাই করে। খড় একটি তাড়াহুড়ো ডাবল অনুসরণ করে একটি রানও করেছিল, একবার হাঁটল এবং দুটি ঘাঁটি চুরি করেছিল।
1। শিওর-থিং শেরজার
ম্যাক্স শের্জার আগ্রহীভাবে মেজরদের অন্যতম দুর্দান্ত তরুণ স্টার্টার পল স্কেনেসকে দেখেছিলেন, সোমবার তার জয়েসের বিপক্ষে একটি রত্ন তৈরি করেছিলেন।
মঙ্গলবার, এটি ছিল শেরজারের পালা এবং এবং তিনি ম্যাক্স ম্যাক্স ছিলেন না, ডানহাতি তার পরপর পঞ্চম মানের শুরুটি সরবরাহ করে নতুন স্টাফ এসের মতো প্রতিটি বিট দেখছিলেন।
৪১ বছরের ভবিষ্যতের হল অফ ফেমার ছয় ইনিংসে গিয়েছিলেন, চারটি হিটের উপর কেবল একটি রান করতে পেরেছিলেন, যদিও তিনি চারটি স্ট্রাইকআউট নিয়ে যেতে তিনটি হাঁটেন। আরও লক্ষণীয়, তিনি তার আগের ছয়টি শুরুতে কমপক্ষে একবার গভীরভাবে নেওয়ার পরে কোনও হোম রান ছাড়েননি।
যখন তিনি তার যাত্রা শুরু করার জন্য ound িবিতে গিয়েছিলেন, তখন শেরজারের ইতিমধ্যে একটি 3-0 ব্যবধানে লিড ছিল এবং পাইরেটস লিডঅফ ম্যান রনি সাইমনকে আঘাত করার জন্য মাত্র তিনটি পিচ প্রয়োজন ছিল।
এটি ছিল 5-0 যখন শেরজার দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেছিলেন, তবে তিনি দ্রুত দুটি পদচারণা এবং একটি ইনফিল্ড সিঙ্গল দিয়ে ঘাঁটিগুলি লোড করেছিলেন। ক্ষতিটি অবশ্য এক রানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল-এক সময়ের নীল জে ইসিয়া কিনার-ফ্যালিফা দ্বারা আরবিআইয়ের গ্রাউন্ড আউট।
তার কাজ শেষ হওয়ার পরে, জ্যাক সুউইনস্কিকে তার রাতের 104 তম পিচ দিয়ে ষষ্ঠটি শেষ করতে গিয়ে শের্জার প্রায় দুই বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো সেঞ্চুরির চিহ্নটিতে শীর্ষে ছিলেন।
চারটি আগস্ট শুরুতে, তিনি এখন 25 ইনিংসে মাত্র পাঁচটি অর্জনের অনুমতি দিয়েছেন, বিরোধী ব্যাটারদের একটি .215 ব্যাটিং গড়কে ধরে রেখেছেন।
স্ফীত হ্যামি
মঙ্গলবার ভোরে একটি সম্মিলিত স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারে যখন ভ্লাদিমির গেরেরো জুনিয়রের একটি এমআরআই বাম হ্যামস্ট্রিংয়ের একটি এমআরআই প্রদাহ ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ করে নি। নরম-টিস্যু সমস্যাগুলি দীর্ঘায়িত হতে পারে এমন কারণে নির্ণয়টি একটি সেরা ক্ষেত্রে দৃশ্যের প্রতিনিধিত্ব করে।
তিনি প্রতিদিনের দিন হিসাবে বিবেচিত, যা একেবারে শূন্য স্পষ্টতা সরবরাহ করে, যদিও বুধবারের প্রথম দিকে জলদস্যুদের বিপক্ষে বিকেলে সিরিজের ফাইনালে তিনি আবার লাইনআপে থাকবেন বলে আশা করা যায় না।
ভ্ল্যাডির সম্পর্কে আপনি যা চান তা বলুন, তবে কেউ কখনও বলতে পারে না যে সে গেমার নয়। তাঁর আবেগ বেসবল এবং তিনি প্রতিটি খেলায় থাকতে চান। সুতরাং, বৃহস্পতিবার অফ-ডে-এর পরে, তিনি মিয়ামিতে শুক্রবার লাইনআপে ফিরে আসতে আগ্রহী হবেন যখন প্রাক্তন সাই ইয়ং অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী শেন বিবার মারলিন্সের বিপক্ষে ব্লু জেসের হয়ে আত্মপ্রকাশ করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।
মঙ্গলবার শুরু লাইনআপে গেরেরো না থাকলে, জেসের 3 নং গর্তে বো বিচেট ছিল।
একযোগে চোট থেকে ফিরে আসার পর থেকে একটানা চতুর্থ গেমের জন্য, জর্জ স্প্রিংগার লিডঅফকে আঘাত করেছিলেন এবং একটি উত্পাদনশীল খেলা ছিল। গেমটি শুরু করার জন্য তিনি একটি মিচ কেলার পিচ দ্বারা আঘাত পেয়েছিলেন, তারপরে তাত্ক্ষণিকভাবে তার মরসুমের 13 তম বেসটি চুরি করে নিয়ে যায়।
তার দ্বিতীয়-ব্যাটে, স্প্রিংগার একটি দুটি রান হোমারকে বেল্ট করেছিলেন, তাঁর 20 তম মরসুমের 20 তম গত বছরের মোটটি গ্রহণ করতে।
এদিকে, আলেজান্দ্রো ক र्क সপ্তমীতে প্রথম ইনিংসের একক এবং দুটি রানের হোমার নিয়ে তিনটিতে গাড়ি চালিয়েছিলেন এবং নাথন প্রথম ইনিংসে হোম টু সিঙ্গেল করেছিলেন, যা জয়েসকে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে নিয়ে যায়।
ফাম শাম
সোমবার টমি ফাম, পরবর্তী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বাজে কথা এবং বিস্টকে খাওয়ানোর জন্য মিডিয়া দ্বারা সমানভাবে অযৌক্তিক প্রতিক্রিয়া জড়িত টমি ফামকে জড়িত করার সাথে সাথে ‘মোলিহিলের বাইরে একটি পর্বত তৈরি করা’ বাক্যাংশটি অবিলম্বে মনে আসে।
টরন্টো তার গত 21 টি খেলায় 10-11-এ নেমে এসেছিল এবং জেরোরকে তার হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে খেলাটি ছেড়ে যেতে পারে বলে মনে হয় নি বলে মনে হয় নি যে জেসের 5-2 ব্যবধানে হারের পরে কেউ উল্লেখ করতে বিরক্ত করেননি।
এটি সমস্ত ফ্যাম সম্পর্কে ছিল, যা একটি বড় চর্বিযুক্ত-কিছুই বার্গারের পরিমাণ ছিল।
যাইহোক, তিনি মঙ্গলবার প্রারম্ভিক লাইনআপে ছিলেন না।
শেরজারের বিপক্ষে, ফ্যাম, যিনি শুরু করার জন্য প্রতিদিনের খেলোয়াড় নন, তিনি মাত্র 3-ফর -26।
যখন ট্র্যাভেলম্যান একজন খ্যাতিমান হট-হেড, মিডিয়া তার অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া এবং অতিরিক্ত বিকাশের কভারেজে পুরোপুরি মাথা হারিয়েছে। খুব দুঃখজনক, এবং তবুও আজকের অবনতিশীল ক্লিকবাইট ল্যান্ডস্কেপের এত সাধারণ, যা কেবল মিনিটের মধ্যে আরও খারাপ হচ্ছে।
আরএইচপি ক্রিস বাসিট এমন একটি ট্রেন্ড বক করতে চাইছে যা হেন রাস্তায় শুরু হওয়ার সাথে সাথে জেদের 3-8 যেতে দেখেছে। তার অতীতের দু’দিকের বাইরে, বাসিট চারটি হোমার এবং নয়টি রান ছাড়ার সময় একটি সম্মিলিত .0.০ ইনিংস খেলেছে … পিটসবার্গ ট্রিপল-এ ইন্ডিয়ানাপলিস থেকে আরএইচপি জোহান ওভিডোকে বুধবারের সিরিজের ফাইনাল (12:35 পিএম প্রথম পিচ) শুরু করার জন্য স্মরণ করার পরিকল্পনা করেছে। তিনি এই মাসের শুরুর দিকে সান ফ্রান্সিসকো জায়ান্টসের বিপক্ষে শুরু করেছিলেন এবং একটি ইনিংস স্থায়ী করেছিলেন।
