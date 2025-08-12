পিটার ওবি আইবম এয়ার যাত্রীকে গ্রেপ্তারের জন্য এফজি স্ল্যাম করে যখন কোয়াম 1 মুক্ত থাকে

পিটার ওবি আইবোম এয়ার দ্বারা পরিচালিত একটি ফ্লাইট চলাকালীন অনিচ্ছাকৃত আচরণের জন্য অভিযুক্ত মহিলা যাত্রী কমফোর্ট ইম্যানসনের গ্রেপ্তারের সমালোচনা করেছেন।
সোমবার এক্স -এর একটি পোস্টে ওবিআই জানিয়েছে যে সাম্প্রতিক ঘটনাটি নাইজেরিয়ার ন্যায়বিচার ব্যবস্থার মধ্যে দ্বিগুণ মান এবং সভ্য পদ্ধতিতে কাজ করতে সুরক্ষা কর্মীদের ব্যর্থতা তুলে ধরেছে।
তিনি পরিস্থিতিটিকে “দুর্ভাগ্যজনক এবং অসাধু” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন, কর্মকর্তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত এম্যানসন যে চিকিত্সার নিন্দা করেছিলেন তার নিন্দা করে।
“আমি আইবোম এয়ার ক্রুদের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইতে শুরু করতে চাই যাদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছিল মিস কমফোর্ট ইম্যানসন। আমাদের অবশ্যই একটি সমাজ হিসাবে ভাল আচরণ শিখতে হবে এবং সমর্থন করতে হবে, কারণ এটি সাফল্য এবং শালীন জীবনযাপনের সত্যিকারের পরিমাপ, “ওবি বলেছিলেন।
“তবে, এই যুবতীর প্রতি আমার অমানবিক চিকিত্সার পরিমাণ সমানভাবে দৃ strongly ়ভাবে নিন্দা করতে হবে।
“তাকে প্রকাশ্যে ছিনিয়ে নেওয়া কেবল অপ্রয়োজনীয় ছিল না তবে আমাদের এজেন্সিগুলির দ্বারা হাস্যকরতা এবং অপব্যবহারের উচ্চতাও উপস্থাপন করে।”
ওবি এম্যানসনের “তাড়াহুড়ো” গ্রেপ্তার এবং রিমান্ডের সমালোচনা করেছিলেন, উল্লেখ করে যে আরও একজন ব্যক্তি যিনি একটি বিমানকে বিলম্বিত করেছেন এবং বিপন্ন জীবন বিপন্ন করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন, কিছু সরকারী কর্মকর্তা তাঁর ক্ষমা করার আহ্বান জানিয়েছেন।
“এই মামলাটি কেবল একজন যুবতী মহিলার সম্পর্কে নয়, এটি আমাদের ন্যায়বিচার ব্যবস্থাকে বিষাক্ত করে এমন দ্বিগুণ মান সম্পর্কে। নাইজেরিয়ার ন্যায়বিচার কখনই দরিদ্র বা শক্তিহীন বনাম কে সরকারী কর্মকর্তাদের প্রভাব বা অ্যাক্সেস রয়েছে সে সম্পর্কে কখনই হওয়া উচিত নয়,” তিনি বলেছিলেন।
“যদিও মিসেস কমফোর্ট ইমানসন কারাগারে রয়েছেন, অন্য অপরাধী যিনি আরও মারাত্মক অপরাধ করেছেন তাদেরও একই মানদণ্ডে রাখা হয়নি। তাকে কোনও আদালতে গ্রেপ্তার করা হয়নি বা গ্রেপ্তার করা হয়নি।”
প্রাক্তন আনামব্রা গভর্নর জোর দিয়েছিলেন যে নাইজেরিয়া অবশ্যই এমন একটি দেশ হতে হবে যেখানে ন্যায়বিচার নিরপেক্ষ, ন্যায়সঙ্গত এবং পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই প্রয়োগ করা হয়, বিশেষত এমন মহিলাদের বিরুদ্ধে যারা দুর্বল হিসাবে বিবেচিত হয়।
ওবি বলেছিলেন, “এই যুবতী মহিলার অপরাধের ফলে জনসাধারণের তহবিল লুটপাট করার সময় যারা নিজেকে ‘শ্রেষ্ঠত্ব’ হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের দ্বারা প্রতিদিন সংঘটিত অপরাধের সাথে তুলনা করে না, এবং তবুও তাদের ন্যায়বিচারের নামে ছিনিয়ে নেওয়া বা অমানবিক করা হয়নি,” ওবি বলেছিলেন।
“আমাদের অবশ্যই দরিদ্র বা কম সুবিধাপ্রাপ্তদের এই নির্বাচনী চিকিত্সা শেষ করতে হবে। যদি ন্যায়বিচার অবশ্যই পরিবেশন করা উচিত, তবে এটি সকলের কাছে পরিবেশন করা উচিত, এবং এটি অবশ্যই মোটামুটি পরিবেশন করা উচিত।”
তিনি আরও যোগ করেছেন যে বিমান চলাচল মন্ত্রী এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কর্তৃপক্ষ নাইজেরিয়ানদের “তাদের বিচারের দ্বিগুণ মান” এর জন্য একটি ব্যাখ্যা পাওনা।
এক্স -তে ভাগ করা ভিডিওগুলিতে দেখানো হয়েছে যে একটি ক্ষুব্ধ মহিলা যাত্রী একটি আইবোম বিমান বিমানটিতে একটি ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টকে আক্রমণ করে এবং বিমানবন্দরের সুরক্ষা কর্মকর্তাদের মুখোমুখি।
এর আগে, আইবম এয়ার ঘোষণা করেছিল যে তারা তার কেবিন ক্রু সদস্যদের কয়েকজনকে লাঞ্ছিত করার জন্য যাত্রীর উপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এবং জানিয়েছে যে তাকে আর কোনও বিমান নিয়ে উড়তে দেওয়া হবে না।
বিমান চলাচল মন্ত্রণালয়ও নিশ্চিত করেছে যে যাত্রী আদালতে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং বর্তমানে কিরিকিরি সংশোধনমূলক সুবিধায় রিমান্ডে এসেছেন।
এই ঘটনাটি ঘটেছিল কয়েকদিন পরে আবুজার নমনদী আজিকিওয়ে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ঘরোয়া টার্মিনালে একটি জনপ্রিয় ফুজি সংগীতশিল্পী ওয়াসিউ আইয়িন্দে জড়িত।
সংগীতশিল্পীকে একটি সম্পূর্ণ তদন্তের ফলাফলের জন্য মুলতুবি একটি ফ্লাই তালিকায় রাখা হয়েছিল।
নাইজেরিয়া সিভিল এভিয়েশন অথরিটি (এনসিএএ) বিষয়টি তদন্তের জন্য ফেডারেশনের অ্যাটর্নি-জেনারেল (এজিএফ) এবং পুলিশ পরিদর্শক-জেনারেল (আইজিপি) আবেদন করেছে।