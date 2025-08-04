পিটার ওবি কেন রাষ্ট্রপতি হতে চান – চিমামান্ডা অ্যাডিচি

খ্যাতিমান নাইজেরিয়ার লেখক, চিমামান্ডা এনগোজি অ্যাডিচি বলেছেন যে ২০২৩ সালের লেবার পার্টির রাষ্ট্রপতি প্রার্থী পিটার ওবি -র রাষ্ট্রপতি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা হতাশার বা ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে জন্মগ্রহণ করেন না, বরং নাইজেরিয়ার প্রতি সত্যিকারের উদ্বেগ থেকে জন্মগ্রহণ করেন না।
চ্যানেল টেলিভিশনের আশ্চর্যজনক আফ্রিকানদের একটি সাক্ষাত্কারে, অ্যাডিচি বলেছিলেন যে ওবিআই “রাষ্ট্রপতি হওয়ার দরকার নেই” তবে তিনি পরিবেশন করতে চান কারণ তিনি দেশের প্রতি গভীরভাবে যত্নশীল এবং এর সম্ভাবনায় বিশ্বাসী।
“তাঁর (ওবি) রাষ্ট্রপতি হওয়ার দরকার নেই। তিনি নাইজেরিয়ার প্রতি যত্নশীল হওয়ার কারণে তিনি হতে চান, তবে তার হওয়ার দরকার নেই। এবং এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য। সেখানে এমন লোক রয়েছে যারা রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য মরিয়া, তাদের দেশের জন্য কোনও ভাল উদ্দেশ্য রয়েছে বলে নয়, তবে তাদের অহংকারের কারণে,” তিনি বলেছিলেন।
অ্যাডিচি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে ওবিআইয়ের পক্ষে তাঁর সমর্থন নাইজেরিয়ার প্রতি তাঁর “নিঃস্বার্থ নেতৃত্ব” এবং “প্রতিশ্রুতি” এবং সেইসাথে তার নিজের বিশ্বাস যে সঠিক নেতৃত্বের সাথে দেশটি এগিয়ে যেতে পারে।
পুরষ্কারপ্রাপ্ত লেখক ওবির নম্রতা এবং জনসাধারণের জবাবদিহিতার বোধের প্রশংসা করেছেন, তাঁকে এমন এক নেতা হিসাবে বর্ণনা করেছেন যিনি জনগণের অনুগ্রহ হিসাবে পরিষেবা দেখেন না।
“পিটার ওবি এমন কোনও ব্যক্তি নন যে আপনি একজন নেতা হিসাবে তাঁর কাজ করার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাতে প্রত্যাশা করেন, কারণ তাঁর কাছে এটি তার কাজ। পিটার ওবিতে তিনি মানুষের কাছে দায়বদ্ধ বলে মনে করি।
এছাড়াও পড়ুন: কষ্ট: মধ্যবিত্ত নাইজেরিয়ানরা এখন ভিক্ষুক-চিমামান্ডা অ্যাডিচি
অ্যাডিচি ওবিআইয়ের সাথে তার দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের প্রতিও প্রতিফলিত করে বলেছিলেন যে তার মূল্যবোধগুলি 15 বছরেরও বেশি সময় ধরে অপরিবর্তিত রয়েছে।
“আমি 15 বছর আগে আমি যে ব্যক্তিকে জানতাম সে তার মূল্যবোধের দিক থেকে এখনও একই।
তবে, তিনি যদি শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি প্রার্থী না হন তবে তিনি কীভাবে অনুভব করবেন সে সম্পর্কে অনুমান করতে অস্বীকার করে বলেছিলেন, “তিনি রাষ্ট্রপতি প্রার্থী না হলে আমি কীভাবে অনুভব করব সে সম্পর্কে আমি সুনির্দিষ্টভাবে কথা বলতে চাই না। আমি এখনও সে সম্পর্কে ভাবতে চাই না কারণ আমরা জানি না কী হবে।”
এছাড়াও পড়ুন শীর্ষ গল্প থেকে নাইজেরিয়ান ট্রিবিউন