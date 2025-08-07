পিটার ওবি পিডিপি, ফটো, ভিডিও উত্থিত ইভেন্টে ইভেন্টে অংশ নেয়

- পিটার গ্রেগরি ওবি আবুজাতে তাঁর প্রাক্তন দল পিডিপিতে দুটি বইয়ের জনসাধারণের উপস্থাপনায় অংশ নিয়েছিলেন
- আনামব্রা রাজ্যের প্রাক্তন গভর্নর ওবি পিডিপির অধীনে 2019 সালে ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন
- পিডিপির দ্বারা ওবিকে আবার ভাঁজ করার জন্য চলমান পদক্ষেপ রয়েছে, যদিও রাষ্ট্রপতি আশাবাদী এলপিতে একটি লেগ এবং অন্যটি এডিসি কোয়ালিশন প্ল্যাটফর্মে
এফসিটি, আবুজা – ২০২৩ সালের নির্বাচনে লেবার পার্টির (এলপি) রাষ্ট্রপতি প্রার্থী পিটার ওবি আবুজার পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (পিডিপি) সম্পর্কে লেখা দুটি বইয়ের জনসাধারণের উপস্থাপনায় অংশ নিয়েছিলেন।
হিসাবে রিপোর্ট নাইজেরিয়ান ট্রিবিউন বুধবার, August আগস্ট, পিডিপি ইভেন্টের ওবিআইয়ের উপস্থিতি এসেছে প্ল্যাটফর্মের উপর ক্রমবর্ধমান জল্পনা কল্পনা করার মধ্যে তিনি তাঁর ২০২27 সালের রাষ্ট্রপতি উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে ব্যবহার করবেন।
‘ওডাটা ওয়ান্ডার্স: একটি পার্টিসান সাংবাদিকের স্মৃতিচারণ’ এবং ‘পিডিপি এবং একটি রাজনৈতিক দলের স্থিতিস্থাপকতা’ দুটি বই, একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক আইকে অ্যাবনি দ্বারা রচিত ছিলেন।
অভিভাবক এছাড়াও উন্নয়ন উল্লেখ করেছেন।
আবুজার শেহু মুসা ইয়ার’দুয়া সেন্টারে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানটি বেশ কয়েকটি পিডিপি ব্যক্তিত্ব এবং অন্যান্য রাজনীতিবিদদের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছে।
অনুসন্ধানগুলি অবশ্য ইঙ্গিত দিয়েছে যে বইগুলি চালু করার সময় ওবিআইয়ের উপস্থিতি পিডিপিতে পুনরায় যোগদানের জন্য অনুমানিত বিডের সাথে সরাসরি কোনও লিঙ্ক ছিল না।
ওবিআই আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেস (এডিসি) জোট প্ল্যাটফর্মের মূল সদস্য।
একটি সূত্র বলেছে:
“পিটার ওবি বইয়ের লেখক মিঃ অ্যাবনেইয়ের ব্যক্তিগত বন্ধু। বইগুলির জনসাধারণের উপস্থাপনায় তাঁর আগমন অন্য যে কোনও কিছুর চেয়ে লেখককে সম্মান করার একটি উপায়।”
বৈধ.এনজি স্মরণ করে যে এর আগে, ২০২৫ সালের জুনে অ্যাবনি নিজেই ওবিআই -তে লেখা একটি বই চালু করেছিলেন, ‘ওবিআই, দ্য পলিটিকাল চেঞ্জ এজেন্ট’ শিরোনামে।
বুধবারের ইভেন্টের চিত্র এবং ভিডিওগুলি নীচে দেখা যাবে:
চিন্তিত নেতারা অ্যাবনির বইয়ের প্রবর্তন উপস্থিত হন
অ্যাবনির দুটি বইয়ের জনসাধারণের উপস্থাপনার জন্য বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব একত্রিত হওয়ায় আবুজা অ্যাবনির হাই-প্রোফাইল ইভেন্টের আয়োজন করেছিলেন।
সম্মানিত মিডিয়া পেশাদার অ্যাবনি গ্রুপের রাজনৈতিক সম্পাদক এবং নিউজ সম্পাদক সহ মূল সম্পাদকীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন থিসডে সংবাদপত্রপাশাপাশি অগ্রণী উপ -ব্যবস্থাপনা পরিচালক নতুন টেলিগ্রাফ।
অ্যাবনি ‘নাইজেরিয়ার গণতন্ত্রের বুদবুদগুলি’ বর্ণনা করেছেন তাঁর সাপ্তাহিক রাজনৈতিক কলামগুলির সংকলন হিসাবে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রকাশিত নতুন টেলিগ্রাফ এবং গ্লোবাল আপফ্রন্ট সংবাদপত্র। ‘ওয়াদাতা ওয়ান্ডার্স’ চার বছরের সময়কালে তার জাতীয় সচিবালয়ে দলের প্রচারের জন্য দুটি পিডিপি জাতীয় চেয়ারম্যান এবং দলের প্রচার উদ্ধারকারী দলের প্রধান হিসাবে তাঁর ভূমিকা থেকে একটি অন্তর্নিহিতের দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করে।
