পিটার ওবি ২০২৩ সালের নির্বাচনে রিভারস স্টেট জিতেছিলেন, ফলাফল পরিবর্তন করা হয়েছিল – আমাইচি

প্রাক্তন পরিবহন মন্ত্রী রোটিমি আমাইচি দাবি করেছেন যে ল্যাবর পার্টি, এলপি, প্রার্থী, পিটার ওবি, নদী রাজ্যে ২০২৩ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন জিতেছেন।

শনিবার এক্স স্পেস আলোচনার সময় কথা বলার সময় আমাইচি এ কথা বলেছিলেন।

“আমি আপনার সাথে কিছুটা একমত হতে পারি যে ওবি রিভার্স স্টেট জিতেছে।

“তবে ফলাফলগুলি কীভাবে পরিবর্তন করা হয়েছিল তা আমি জানি না,” আমাইচি বলেছিলেন।

আমাইচির মন্তব্য 2023 সালের ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে বিতর্ককে আরও একটি মোড় যুক্ত করে।

ইন্ডিপেন্ডেন্ট ন্যাশনাল ইলেক্টোরাল কমিশন, আইএনইসি, অল প্রগ্রেসিভ কংগ্রেস, এপিসির রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবুকে বিজয়ী হিসাবে ঘোষণা করেছে।

আইএনইসি ঘোষণা করেছে যে এপিসি নদী রাজ্যে 231,591 ভোট পেয়েছে, এবং এলপি 175,071 ভোটের ভোট দিয়েছে।

পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, পিডিপি, ৮৮,৪6868 ভোট নিয়ে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে।

