পিটার ওবি 2023 নির্বাচন জিতেছে, টিনুবু ফলাফলগুলি হেরফের করেছেন
ফেডারেশন সরকারের প্রাক্তন সচিব (এসজিএফ), বাবাচির লোলাল দাবি করেছেন যে পিটার ওবি ২০২৩ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন জিতেছেন, বোলা টিনুবুর বিজয়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন।

সোমবার আজ রাতে চ্যানেল টেলিভিশনের রাজনীতিতে একটি সাক্ষাত্কারের সময় এই বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল।

বর্তমান প্রশাসনের একজন পরিচিত সমালোচক লোল বলেছেন, “আমার কাছে উপলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে লেবার পার্টির রাষ্ট্রপতি প্রার্থী এই নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন যা বোলা টিনুবুকে নাইজেরিয়ার ১th তম রাষ্ট্রপতি হিসাবে প্রযোজনা করেছিল।”

তিনি জোর দিয়েছিলেন, “তখন আমার কাছে পাওয়া ফলাফলটি দেখিয়েছিল যে তিনি নির্বাচনে জিততে পারেন নি।”

টিনুবুকে সরাসরি সম্বোধন করে লয়াল বলেছিলেন, “বোলা তিনুবুর সাথে সমস্যা হ’ল তিনি মনে করেন যে আমিই তাকে অসন্তুষ্ট করেছি।

“আমি তাকে অসন্তুষ্ট করি নি, তিনি আমাকে অসন্তুষ্ট করেছিলেন এবং তিনি নিজেকে পূর্ণ, এবং তিনি মনে করেন যে তিনি এখন তথাকথিত রাষ্ট্রপতি … আমি বিশ্বাস করি যে তিনি নির্বাচনে জিতেন নি।”

আইনী তার দাবিকে আরও ন্যায়সঙ্গত করে ব্যাখ্যা করে যে তারা নির্বাচনকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে, তথ্য সংগ্রহ করেছে এবং ক্ষেত্রের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করেছে, যা তিনি অভিযোগ করেছেন যে তিনি অভিযোগ করেছেন।

“কিছু ফলাফল পরিবর্তন করা হয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন।

“আমরা মাটিতে ছিলাম, আমরা লক্ষ্য করেছি, এবং ডেটা অফিসিয়াল ফলাফলের সাথে মেলে না।”

তার বিরুদ্ধে টিনুবুর অপরাধ সম্পর্কে জানতে চাইলে লোল রাষ্ট্রপতির মনোভাব বর্ণনা করে বলেছিলেন, “তিনি অহংকারী। লোকটির একটি অহংকার রয়েছে যা সংজ্ঞা দেয়।”

তিনি আরও যোগ করেছেন, “তাঁর আচরণটি রাষ্ট্রপতির প্রত্যাশিত নম্রতার অভাব দেখায়।”

লয়াল রাজনৈতিক আবহাওয়া নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছিলেন, “নাইজেরিয়ার এমন নেতৃত্বের প্রয়োজন যা জনগণের শোনায় এবং সেবা করে, অহং ও স্ব-গুরুত্বের দ্বারা মেঘলা নয়।”

