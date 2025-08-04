পিটার ওবি r তিহাসিক পঞ্চম আফ্রোব্যাসকেট শিরোনামের জন্য ডি’ক্লেসকে অভিনন্দন জানিয়েছেন

আনামব্রা রাজ্যের প্রাক্তন গভর্নর এবং 2023 লেবার পার্টি রাষ্ট্রপতি প্রার্থী পিটার ওবি নাইজেরিয়ার মহিলা বাস্কেটবল দল ডি টিগ্রেসকে উষ্ণ অভিনন্দন বাড়িয়েছেন, কোট ডি আইভায়ারের আবিদজানে ২০২৫ সালের এফআইবিএ মহিলা আফ্রোব্যাসকেট চ্যাম্পিয়নশিপে তাদের রেকর্ড-সেটিং জয়ের জন্য।
“মিশন ভি সাফল্য” শীর্ষক একটি বার্তায় মিঃ ওবি দলের অসাধারণ পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেছেন এবং ধারাবাহিক পঞ্চম আফ্রোবাসকেট শিরোনাম এবং সামগ্রিকভাবে সপ্তমটি অর্জনের পরে তাদের অটল চেতনার প্রশংসা করেছেন।
মিঃ ওবি তার সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলগুলির মাধ্যমে ভাগ করা একটি পোস্টে বলেছেন, “অভিনন্দন, ডি’ক্লেস, আপনি এটি করেছিলেন।
“আবার, আপনি নাইজেরিয়াকে গর্বিত করেছেন, আপনি আফ্রিকা গর্বিত করেছেন এবং আপনি পর পর পাঁচবার আফ্রোবাসকেট চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস তৈরি করেছেন,” তিনি টুর্নামেন্ট জুড়ে খেলোয়াড়দের স্থিতিস্থাপকতা এবং আধিপত্য উদযাপন করে যোগ করেছেন।
কোচ রেনা ওয়াকামার নেতৃত্বে ডি টিগ্রেস রবিবার ফাইনালে মালিকে –৮-–৪ গোলে পরাজিত করেছিলেন, প্যালাইস ডেস স্পোর্টস ডি ট্রাইচভিলের ফাইনালে তাদের অবিশ্বাস্য আফ্রোব্যাসকেট জয়ের ধারাটি ২৯ গেমসে প্রসারিত করেছিলেন – ২০১ 2017 সালে শুরু হওয়া একটি অপরাজিত রান।
প্রাক্তন আনামব্রা গভর্নর খেলোয়াড়দের প্রতিশ্রুতি এবং কোচ ওয়াকামার অনুপ্রেরণামূলক নেতৃত্বের জন্য বিশেষ প্রশংসা সংরক্ষণ করেছিলেন।
মিঃ ওবি বলেছিলেন, “খেলোয়াড়দের কাছে, আমাদের আপনার নিখুঁত সেরা দেওয়ার জন্য, প্রতিটি খেলায় আপনার হৃদয় ing ালার জন্য এবং নাইজেরিয়ান শ্রেষ্ঠত্বের চেহারা কেমন তা বিশ্বকে দেখানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
“এবং কোচ ওয়াকামার কাছে, আপনার নেতৃত্ব, কৌশল এবং এই দলে বিশ্বাসের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি তাদেরকে সত্যিকারের চ্যাম্পিয়ন প্রস্তুতকারকের মতো গাইড করেছেন। অভিনন্দন, কুইন্স @ডিটিগ্রেসংং, আপনি অদম্য,” তিনি উপসংহারে বলেছিলেন।
এই দলের অধিনায়ক অ্যামি ওকনকোওকে ১৯ পয়েন্ট, নয়টি রিবাউন্ডস এবং তিনটি ফাইনালে সহায়তা করার পরে টুর্নামেন্টের সবচেয়ে মূল্যবান খেলোয়াড় (এমভিপি) নামকরণ করা হয়েছিল।
তিনি মাল্টি-টাইম আফ্রোবাসকেট এমভিপিএসের একটি অভিজাত দলে যোগ দিয়েছিলেন, আফ্রিকার বাস্কেটবল গ্রেটদের মধ্যে তার স্থানকে আরও দৃ ifying ় করে তুলেছিলেন।
ওয়াকামাও প্রথম মহিলা কোচ হিসাবে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন যিনি একটি জাতীয় দলকে ব্যাক-টু-ব্যাক আফ্রোবাসকেট খেতাবগুলিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, এর আগে ২০২৩ সালে স্কোয়াডকে গৌরবতে পরিচালিত করার পরে।
ডি’ক্লেসের বিজয় ২০২26 সালের ফাইবিএ মহিলা বাস্কেটবল বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে নাইজেরিয়ার স্থান নিশ্চিত করে এবং আফ্রিকান বাস্কেটবলের অবিসংবাদিত কুইন্স হিসাবে তাদের আধিপত্যকে আন্ডারস্ক্রেস করে।