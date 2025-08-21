পিটার ভ্যান ওনসেলেন: শ্রম আমাদের এনডিআইএস সম্পর্কে মিথ্যা বলেছে। বছরের পর বছর ধরে, তারা আমাদের বলেছিল কালো সাদা এবং উপরে রয়েছে। এখন, এস *** ফ্যানকে আঘাত করেছে। এবং কেউ বলতে চায় না এটি আসলেই অসিদের জন্য কী বোঝায়

শ্রম এনডিআইগুলিকে ছাঁটাই করার মতো কোনও আলাপের চিকিত্সা করত যেমন এটি ত্যাগের মতো ছিল।
যদি কোনও জোটের মন্ত্রী এতটা ফিসফিস করে বললেন, ‘কঠোর যোগ্যতা’ শ্রম ‘নিষ্ঠুরতা’ চিৎকার করবে! ‘ এবং একটি মেডিকেয়ার স্টাইলের ভয়ঙ্কর প্রচার চালাও।
এখন, এর দ্বিতীয় মেয়াদে, এটি এমন এক ঝাঁকুনির সংখ্যাগরিষ্ঠ যা এটি থেকে আড়াল করতে পারে না, শ্রমকে বাস্তবতার দ্বারা আবদ্ধ করা হয়েছে।
এটি আগত বহু বছর ধরে ক্ষমতায় থাকবে, যার অর্থ বাজেট ঠিক করা এমন কিছু যা এটি এড়াতে পারে না।
এনডিআইএস হ’ল বইগুলির বৃহত্তম ক্রমবর্ধমান আইটেম এবং এটি পিছনে থাকা দরকার।
এই স্কিমটি জন্মের সময় খারাপভাবে ডিজাইন করা হয়েছিল এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।
যোগ্যতা খুব আলগা হয়েছে, ব্যয় আরও বেড়েছে এবং এখন শ্রমও বুঝতে পেরেছে যে কিছু পরিবর্তন করা দরকার।
এনডিআইএসের অভিপ্রায়টি যথেষ্ট মহৎ ছিল, তবে বাস্তবতা বাজেটের ব্ল্যাকহোলে পরিণত হয়েছে।
এখানে অস্বস্তিকর সত্য: এনডিআইএস গভীর ও স্থায়ী প্রতিবন্ধী অস্ট্রেলিয়ানদের সহায়তা হিসাবে বিক্রি হয়েছিল।
বেশিরভাগ ভোটাররা সেই (অতিমাত্রায়) ফিরে আসে কারণ তারা সর্বোচ্চ প্রয়োজনের লোকদের সহায়তা করে এমন লোকদের চিত্র দেয়, এমন একটি ক্যাচ-অল স্কিম নয় যা বাজেটকে বেলুন করে এবং দেশের অর্থকে নষ্ট করে দেয়।
একসময় বিল শর্টেন বিরোধী দলের দ্বারা উত্পাদিত সংকট হিসাবে যা বর্ণনা করেছিলেন তা আজ সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত এনডিআইএস মন্ত্রী মার্ক বাটলারকে একটি অনিবার্য বাজেটের বাস্তবতা হিসাবে উপস্থাপন করেছেন
এবং এখন ক্যানবেরার কেউই বানান করতে চায় না: এনডিআইএস এলে রাজ্যগুলি নিঃশব্দে তাদের বইগুলি থেকে এবং কমনওয়েলথের কাছে সামাজিক পরিষেবাগুলির একটি ভেলা স্থানান্তরিত করে।
স্কুলে অক্ষমতা সমর্থন। প্রাথমিক হস্তক্ষেপ। মার্জিনে সম্প্রদায় পরিষেবা। সমস্ত এনডিআইএস।
চুক্তিটি প্রিমিয়ারদের জন্য খুব রাজনৈতিকভাবে সুবিধাজনক ছিল।
তবে যদি কমনওয়েলথ এখন এই স্কিমটি প্রথমে কী হওয়া উচিত ছিল তা সংকীর্ণ করে চলেছে, তবে রাজ্যগুলি একবার আরও বিনয়ীভাবে সরবরাহ করেছিল এমন পরিষেবাগুলির কী হবে?
রাজ্যগুলি কি পিছনে ফিরে যায়, বা লোকেরা কেবল পুরোপুরি ফাটলগুলির মধ্য দিয়ে যায়?
যদি এনডিআইএস উচ্চ প্রয়োজনের উপর পুনরায় ফোকাস করে, যেমনটি অবশ্যই করা উচিত, সেখানে ফাঁক থাকবে।
স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সম্প্রদায় পরিষেবাদির মাধ্যমে মূলধারার চাহিদা মেটাতে রাজ্যের কাজ।
এটিই রাষ্ট্র কর এবং জিএসটি কারভ-আপের জন্য। হয় রাজ্যগুলি খেলায় ত্বককে ফিরিয়ে দিয়েছে – বা তারা স্বীকার করে যে তারা লোকেরা মিস করতে পেরে খুশি।
সমস্যাটি হ’ল বেশিরভাগ রাজ্যের বাজেটগুলিও একটি জগাখিচুড়ি, ডাব্লুএর একপাশে।
যদিও এনডিআইএসের ব্যয়গুলি উড়িয়ে দিয়েছে – বিশেষত অটিজম বা উন্নয়নমূলক বিলম্বের সাথে প্রচুর সংখ্যক শিশুদের কারণে – সরবরাহকারীদের সম্পর্কে লরিড শিরোনামও রয়েছে। ডাঃ সঞ্জয় পরশারকে (বাম) এনডিআইএস ওয়াচডগ ফেব্রুয়ারিতে তিন বছর নিষিদ্ধ করেছিলেন, বড়াই করার পরে তিনি অস্ট্রেলিয়ায় সর্বাধিক বেতনের পোডিয়াট্রিস্ট ছিলেন
বিরোধীদের মধ্যে লেবার বলেছিলেন যে এনডিআইগুলি ‘(জোট) সরকারের অযোগ্য ব্যবস্থাপনার দ্বারা কেবল তার বেঁচে থাকার জন্য হুমকির মুখে পড়েছিল’।
এখন, একবার অফিসে, শ্রমকে একাধিক অস্বস্তিকর বিপর্যয়ের সিরিজে বাধ্য করা হয়েছে।
একই ব্যক্তিত্ব যারা একসময় নিন্দা করেছিল যে এনডিআইএসকে ‘মিথ্যা’ হিসাবে অস্থিতিশীল ছিল বলে দাবি করেছে তারা এখন স্বীকার করেছে যে ক্রমবর্ধমান ব্যয়কে উপেক্ষা করা যায় না।
একসময় বিল শর্টেন বিরোধী দলের দ্বারা উত্পাদিত সংকট হিসাবে যা বর্ণনা করেছিলেন তা আজ মার্ক বাটলার (বর্তমানে দায়িত্বশীল মন্ত্রী) একটি অনিবার্য বাজেটের বাস্তবতা হিসাবে উপস্থাপন করেছেন।
এটি একটি নীতি এবং রাজনৈতিক ব্যাকফ্লিপ প্রতিনিধিত্ব করে। এনডিআইএসে আরও বিনিয়োগের মাধ্যমে আস্থা পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরে, শ্রম এখন নিজেকে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশাসনিক শক্তিকে ন্যায্যতা প্রমাণ করে যা তারা একবার নিন্দিত পদক্ষেপের সাথে আকর্ষণীয় বলে মনে হয়।
যে দলটি ‘এনডিআইগুলিকে তার মূল দৃষ্টিভঙ্গিতে ফিরিয়ে দেওয়ার’ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাদের পূর্বসূরীর মতো একই দ্বিধাদ্বন্দ্বের মুখোমুখি হতে বাধ্য করা হয়েছে।
ফেডারেল বিরোধীদের হিসাবে, এটি এই আর্থিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সমর্থন করা উচিত।
অস্ট্রেলিয়ান রাজনীতিতে এটি একটি বিরল বিষয় হবে: একটি বিরোধিতা একটি সরকারের শৃঙ্খলা সমর্থন করে যা কাটগুলির সমালোচনা করার সহজ শিরোনামটি তাড়া না করে।
শ্রম অবশ্যই বিপরীতে সেই সৌজন্যে কখনই বাড়েনি।
বিল শর্টেন একবার এনডিআইগুলি অস্থিতিশীল ছিল এই ধারণাটিকে আবদ্ধ করে দিয়েছিল – এখন দেখুন শ্রম কী করছে …
এটি কঠোর হৃদয় সম্পর্কে নয়। এটি রাজস্ব সততা সম্পর্কে এবং সরকার কী বহন করতে পারে তার সীমা বোঝার বিষয়ে।
একটি জাতীয় স্কিম যা শীঘ্রই সবকিছু হওয়ার চেষ্টা করে তা কিছুই হয়ে যায় না। রাজনৈতিক শ্রেণি খুব বেশি দিন ভান করে যে নকশার ত্রুটিগুলি এনডিআইএসের ক্ষেত্রে পুণ্য ছিল।
মূলধারার পরিষেবাগুলি বাকীগুলির যত্ন নেওয়ার সাথে সাথে এটি অবশ্যই সর্বোচ্চ প্রয়োজন তাদেরকে দৃ ly ়ভাবে লক্ষ্যবস্তু করতে হবে। এটি কৌতুকপূর্ণ নয়, এটি সক্ষম সরকার।
ভোটাররা প্রথমে যেটি প্রত্যাশা করেছিল তার কাছে এনডিআইএসকে ছাঁটাই করার সময় যদি দ্বিপক্ষীয়তার একটি ইঙ্গিতও থাকে তবে এই মুহুর্তটি এমন কিছু চিহ্নিত করতে পারে যা আমরা বছরের পর বছরগুলিতে দেখিনি: বাজেট ঠিক করার এবং ব্লাটেড ব্যয়ের উপর চাপ দেওয়ার জন্য সত্যিকারের প্রচেষ্টার সূচনা।
আমরা ইতিমধ্যে গ্রেস টেমের পছন্দগুলি দেখেছি যে শ্রম কী করতে চাইছে তা নিয়ে ঝাঁকুনি রয়েছে – ব্লাস্টিং মার্ক বাটলারের মন্তব্য যে মৃদু থেকে মাঝারি স্তরের অটিজম সহ শিশুদের ” স্থায়ী অক্ষমতার জন্য সেট আপ করা একটি স্কিমে থাকা উচিত নয় ‘।
অনিবার্যভাবে সবুজ শাকগুলি আর্থিক রক্ষণশীলতার অনুরূপ যে কোনও কিছুতেও বন্ধ করে দেবে।
তবে এই ধরনের কণ্ঠস্বর জননীতির নীতি থেকে বঞ্চিত, কীভাবে, দায়ী শাসন থেকে আসা বাস্তবতা অনেক কম।