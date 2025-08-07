পিটিআইয়ের সংসদীয় দলের একটি স্পষ্ট মতামত রয়েছে যে সংসদীয় দল রাই ইমরান খানের সামনে নির্বাচনগুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হবে, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি প্রতিষ্ঠাতা হবে, প্রথম প্রচেষ্টা হ’ল বিচার বিভাগের কাছ থেকে ডি -সিট সদস্যদের পুনরুদ্ধার করার। নেতা পিটিআই ডাঃ নিসার জাট
পিটিআইয়ের সংসদীয় দলের একটি স্পষ্ট মতামত রয়েছে যে সংসদীয় দল রাই ইমরান খানের সামনে নির্বাচনগুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হবে, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি প্রতিষ্ঠাতা হবে, প্রথম প্রচেষ্টা হ’ল বিচার বিভাগের কাছ থেকে ডি -সিট সদস্যদের পুনরুদ্ধার করার। নেতা পিটিআই ডাঃ নিসার জাট
পিটিআইয়ের সংসদীয় দলের একটি স্পষ্ট মতামত রয়েছে যে সংসদীয় দল রাই ইমরান খানের সামনে নির্বাচনগুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হবে, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি প্রতিষ্ঠাতা হবে, প্রথম প্রচেষ্টা হ’ল বিচার বিভাগের কাছ থেকে ডি -সিট সদস্যদের পুনরুদ্ধার করার। নেতা পিটিআই ডাঃ নিসার জাট