পিটিআই প্রতিবাদের আগে রাওয়ালপিন্ডিতে আরোপিত বিভাগ 144

রাওয়ালপিন্ডি:
রাওয়ালপিন্ডির কর্তৃপক্ষগুলি জেলা জুড়ে ১৪৪ ধারা আরোপ করেছে, সমস্ত জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করেছে, মোটরসাইকেলের পিলিয়ন রাইডিং এবং সমাবেশগুলি ৪ আগস্ট থেকে ১০ আগস্ট পর্যন্ত পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) ৫ আগস্ট বিক্ষোভের আগে সুরক্ষার উদ্বেগের কথা উল্লেখ করে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সোমবার একটি আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করে উল্লেখ করে যে এই নিষেধাজ্ঞাগুলি সংবেদনশীল সময়কালে আইন -শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিটি অনুসারে, “রাওয়ালপিন্ডি জেলায় রাজনৈতিক সমাবেশ, সমাবেশ এবং শোভাযাত্রায় সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা থাকবে। মোটরসাইকেলের উপর পিলিয়ন রাইডিংও 4 থেকে 10 আগস্ট পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা হবে” “
বিজ্ঞপ্তিটি অস্ত্র প্রদর্শন এবং পাবলিক স্পেসে লাউডস্পিকারের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। কর্মকর্তারা সতর্ক করেছিলেন যে, বড় বড় রাস্তায় রাখা সরকারী রোডব্লকগুলি অপসারণের যে কোনও প্রয়াসের ফলে আইনী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
প্রশাসনিক ক্ল্যাম্পডাউন চলমান রাজনৈতিক ও আইনী চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও পিটিআইয়ের অব্যাহত সংহতকরণের প্রচেষ্টার মধ্যে আসে। দলটি আনুষ্ঠানিকভাবে রাওয়ালপিন্ডিতে একটি সমাবেশ ঘোষণা করেনি, তবে কর্তৃপক্ষগুলি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে বলে মনে হয়।
এটি লক্ষণীয় যে একাধিক ব্যর্থ বিক্ষোভের পরে, পিটিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা আবারও আইনের শাসন ও কারাবন্দী দলীয় নেতা ও শ্রমিকদের মুক্তির প্রচারের জন্য রাস্তার শক্তি প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যাইহোক, দলটি মূল নীতি সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে বিভক্ত বলে মনে হচ্ছে, ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠস্বর জনসাধারণের মধ্যে ক্রমবর্ধমানভাবে সার্ফেসিং করে।
৫ ই আগস্ট এর পরিকল্পিত বিক্ষোভের কয়েকদিন আগে, পিটিআই একটি ব্যাপক ক্র্যাকডাউনের মুখোমুখি হচ্ছে, দলীয় নেতারা আড়াল করতে চলেছেন, শ্রমিকরা হোম অভিযান এবং বেশ কয়েকটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হিমশীতল বলে জানা গেছে। দলীয় নেতারা এবং শ্রমিকরা অভিযোগ করেছেন যে পাঞ্জাব জুড়ে পুলিশ ভয় দেখানোর একটি প্রচারণা শুরু করে এই প্রতিবাদ দমন করার জন্য তীব্র প্রচেষ্টা তীব্র করেছে।
অনেক দলীয় কর্মী শোক প্রকাশ করেছেন যে ১ আগস্টের পর থেকে পুলিশ দরজায় কড়া নাড়ছে, কর্মীদের এই প্রতিবাদে অংশ না নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে হলফনামায় স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছে।
এই অভিযানগুলি পিটিআই র্যাঙ্কের মধ্যে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে, একাধিক নেতারা গ্রেপ্তার এড়াতে ভূগর্ভস্থ যেতে বেছে নিয়েছেন। দলীয় সূত্র দাবি করেছে যে “দরজা-নোকিং” প্রচারটি গত কয়েক দিন ধরে দ্রুত প্রসারিত হয়েছে।
স্থলটিতে চাপ কৌশল ছাড়াও, পিটিআই নেতৃত্বের উপর আর্থিক বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়ার বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। পার্টি জানিয়েছে, পাঞ্জাবের সিনিয়র পিটিআই অফিস-বহনকারী হাফিজ জিশান রাশিদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি হিমশীতল হয়েছে বলে জানা গেছে, এই জাতীয় অনেক মামলার মধ্যে একটি।