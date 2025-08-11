পিটিশন কয়ম্ব্রা পলিটেকনিক রেজিস্ট্রেশন হারে 300% বৃদ্ধির নিন্দা করে | উচ্চশিক্ষা

কইমব্রা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে (আইপিসি), তালিকাভুক্তির হারের পরিমাণ প্রতি বছর 30 থেকে 125 ইউরো পর্যন্ত চলে গেছে, যা আগের বছরের তুলনায় 300% বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি আবেদন দুই হাজারেরও বেশি স্বাক্ষরের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে এটি “পর্তুগালের উচ্চ শিক্ষার সরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যবোধগুলির মধ্যে একটি”।
“আইপিসি দ্বারা প্রয়োগ করা এই অতিরিক্ত মানটি একটি অযৌক্তিক আর্থিক বোঝা প্রতিনিধিত্ব করে, বিশেষত নিম্ন সংস্থান বা সামাজিক ক্রিয়া বৃত্তির সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীদের জন্য। এটি বোধগম্য যে, এমন একটি প্রসঙ্গে যেখানে জনশিক্ষায় সমান অ্যাক্সেস রক্ষা করা হয়, তারা এমন অনুশীলনগুলি বজায় রাখে যা শিক্ষার্থীদের এবং তাদের পরিবারকে আর্থিকভাবে দণ্ডিত করে,” এখনও আবেদনে পড়তে পারে।
পাঠ্যে, লেখকদের প্রয়োজন “এর নিবন্ধকরণ হারের তাত্ক্ষণিক হ্রাস আইপিসি“,” বৃত্তির জন্য হারের স্বয়ংক্রিয় ছাড় “এবং” পেমেন্টের গ্যারান্টি পর্যায়ক্রমে বা বৃত্তি প্রদানের পরে “।
আইপিসির শিক্ষার্থী ইনস রডরিগস যুক্তি দিয়েছিলেন যে “ব্যবস্থাটি ন্যায়সঙ্গত নয়।” “এটি এ জাতীয় কঠোর বৃদ্ধি বোধ করে না, আমরা ঘুষের জন্য প্রায় 70০ ইউরো যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করি তার চেয়ে মানটি অনেক বেশি হতে পারে। কোর্স লেটার, একটি ডিপ্লোমা যা ডিগ্রি বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সমাপ্তি কিনেছিল, তার মতো নথিগুলির ব্যয় হ্রাস,” তিনি একটি নতুন স্কুল বছরে নিবন্ধের এক সপ্তাহের নিবন্ধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
আইপিসির সভাপতি কান্ডিদা মালা ব্যাখ্যা করেছেন রেনেসাঁর সাথে একটি সাক্ষাত্কারে এই বৃদ্ধি “বর্তমান রাষ্ট্রপতির দ্বারা করা সিদ্ধান্ত ছিল না, তবে পূর্ববর্তী দিকনির্দেশ দ্বারা” এবং এটি “সিদ্ধান্তকে সমর্থনকারী কারণগুলি” সম্পর্কে অবগত নয়।
“আমি জানি না যে পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপতির ফি টেবিল পরিবর্তন করার এই প্রস্তাবটি কী সহ্য করেছে এবং সমর্থন করেছে। সভার মিনিটগুলি এই হারের মান পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তার কারণ হিসাবে প্রমাণিত করার কারণগুলি সম্পর্কে খুব পার্কা,” রাষ্ট্রপতিও জুলাইয়ের শেষে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।
ক্যান্ডিদা মালা জোর দিয়েছিলেন যে আইপিসি বোর্ড এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি বৈঠক শিক্ষাদানের ছুটির পরে “সেপ্টেম্বরের প্রথম দিনগুলিতে” অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে এটি “জৈব ইউনিটের রাষ্ট্রপতি এবং ছাত্র সংস্থার রাষ্ট্রপতিদের সাথে” পরিস্থিতি পুনর্বিবেচনা করবে।