পিটি -তে বিতর্কটি লুলা প্রশাসনের উপর বাম -ব্যয় ব্যয় এবং প্রতিরক্ষা আদালতের সমালোচনা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে

ব্রাসিলিয়া – পিটি এবং লুলা প্রশাসনের দিকনির্দেশ সম্পর্কে বিচ্যুতিগুলি সোমবার রাতে ২, দলীয় রাষ্ট্রপতি প্রার্থীদের মধ্যে প্রথম বিতর্ক চিহ্নিত করেছে। এই বিরোধের প্রিয়, আরাকারা এডিনহো সিলভা – প্রাক্তন মেয়র – যিনি রাষ্ট্রপতি লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা দ্বারা সমর্থিত ছিলেন – এই হামলার মূল লক্ষ্য ছিল।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সামনে গ্যাব্রিয়েল গ্যালিপোলো পরিচালনার ক্ষেত্রে উচ্চ সুদের হার এবং সেন্ট্রোর সাথে জোটের জোটের পরিচালনায় উচ্চ সুদের হার পরিচালিত অর্থমন্ত্রী ফার্নান্দো হাদাদাদ (পিটি) দ্বারা পরিচালিত অর্থনৈতিক নীতি সমালোচনা এবং সেন্ট্রোর সাথে জোটগুলি বেশিরভাগ আলোচনা দখল করেছে।

এডিনহো, ডেপুটি রুই ফ্যালসিয়ো, ইতিহাসবিদ ভ্যাল্টার পোমার এবং পিটি -র আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সেক্রেটারি রোমানিয়ো পেরেইরা থেকে বিরোধীরা সরকারের বাম দিকে যাওয়ার প্রচার করেছিলেন। তারা আরও মূল্যায়ন করেছিল যে লুলাকে রাস্তায় যেতে হবে এবং অর্থনৈতিক নীতি পরিবর্তন করতে হবে যদি তিনি ২০২26 সালে অধিকারের বিরুদ্ধে পরবর্তী বিরোধ জিততে চান, এমনকি ম্যাচে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জাইর বলসনারো ছাড়াও।

অনুমোদিত সংস্থাগুলির ভোট দিয়ে পিটি কমান্ডটি পুনর্নবীকরণ করবে এমন নির্বাচনগুলি July জুলাই অনুষ্ঠিত হবে। এই সংঘর্ষের ক্ষেত্রে কী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, তবে, পার্টি শীর্ষ সম্মেলনের পছন্দের বাইরে চলে গেছে। নতুন পিটি প্রেসিডেন্ট ২০২৯ সালের মধ্যে সংক্ষিপ্ত রূপের চেয়ে এগিয়ে থাকবেন এবং লুলার প্রচার বা যাকে তিনি পরের বছরের সংঘাতের উত্তরসূরি হিসাবে অভিষেক করবেন। এছাড়াও, এটি পোস্টের সময়কাল প্রস্তুত করা শুরু করার কাজ থাকবে।

বিতর্কে সরকারকে রক্ষা করা বিরোধীদের দ্বারা গুলি করা এডিনহোর উপর নির্ভর করে। বামপন্থী বক্তৃতা থেকে ভাল্টার পোমার শুনে এই মুহূর্তটি গুরুতর ছিল এবং তিনি উত্তর হিসাবে সমাজতন্ত্রের সাথে আচরণ করছেন না বলে এই কথাটি বলতে গেলে প্রাক্তন মেয়রকে উন্নত করা হয়েছিল।

“আমি সমাজতন্ত্রের মতো আচরণ করি না যেন এটি মন্ত্রিসভার অভ্যন্তরীণ থেকে ক্ষমতার আক্রমণ ছিল,” বর্তমান বিল্ডিংয়ের প্রার্থী এডিনহোকে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, পিটি -র সংখ্যাগরিষ্ঠ। অংশগ্রহণমূলক বাজেটের মতো পিটি পতাকা উদ্ধৃত করে তিনি যোগ করেছেন, “শ্রমজীবী ​​শ্রেণীর বিবেক লোক কথা বলছে না,” তিনি যোগ করেছেন।

আলোচনার বিভিন্ন সময়ে সুদূর ডানদিকে অগ্রিম সম্পর্কে উদ্বেগ উপস্থিত হয়েছিল। “আমরা নিছক প্রাতিষ্ঠানিক দল হওয়ার ঝুঁকিতে আছি এবং আরও খারাপ, এটি নির্বাচন উপার্জন করে না,” পিটি -এর প্রাক্তন সভাপতি ডেপুটি রুই ফ্যালসিয়োকে সংক্ষিপ্ত করে বলেছিলেন। “আসুন একত্রিত: ডান আমাদের রাস্তাগুলি নিয়েছে।”

বেশ কয়েকটি বামপন্থী প্রবণতা দ্বারা সমর্থিত, ফ্যালসো গত বছর হাদাদাদ দ্বারা প্রস্তাবিত ব্যয় কাটা বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন। “আমি বিশ্বাস করতে চাই যে ব্যয় কাটার এই প্যাকেজটি অন্যতম কারণ যা রাষ্ট্রপতি লুলাকে জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধার না করার জন্য অবদান রেখেছিল,” তিনি বলেছিলেন।

গ্যালিপোলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রাষ্ট্রপতি পদটি ধরে নেওয়ার পরে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে মৌলিক সুদের হার (সেলিক) ব্রাসিলিয়ার পিটি জাতীয় ডিরেক্টরিতে অডিটোরিয়ামে “অগ্রহণযোগ্য” হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল।

পিনড দিকনির্দেশে, ফ্যালসো এমনকি বলেছিলেন যে নামটি “লেসা প্যাট্রিয়া” হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল, এটি ছিল রবার্তো ক্যাম্পোস নেটোর। “আমাদের সরকারের পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বর্তমান রাষ্ট্রপতির ইঙ্গিত দেওয়া সম্ভব নয় এবং তিনি সর্বোচ্চ সুদের হার রাখেন,” পিটি আন্দোলনের প্রবণতার প্রার্থী রোমানিয়ো পেরেরা সম্মত হন।

রোমানিও বলেছিলেন যে তিনি লুলার তৃতীয় মেয়াদ সম্পর্কে “প্রচুর অভিযোগ” শুনেছেন। “আমি অনুভব করি যে দেশের কয়েকটি বড় কেন্দ্রগুলিতে সরকার খুব বন্ধ রয়েছে। এটি ভুল। “যখন রাষ্ট্রপতি রাজ্যে যান (জনগণ)তারা এমনকি মঞ্চের কাছাকাছিও যেতে পারে না। “

এডিনহো এবং তার বিরোধীদের মতে কয়েকটি পয়েন্টগুলির মধ্যে একটি ছিল উপলব্ধি যে পিটি যুবক থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। “তবে ভবিষ্যতের প্রকল্প না থাকলে যুবকদের আনার কোনও উপায় নেই,” ফ্যালসো উস্কে দিয়েছিলেন। “ব্রাজিল ফাজেনডোর চিরস্থায়ী অঙ্গনে কুঁকড়ে গেছে: আমাদের কৃষিক্ষেত্রের শিকার হয়েছে এবং কৃষি সংস্কার করার জন্য আমাদের কোনও সমর্থন নেই,” তিনি সংশোধন করেছিলেন।

উষ্ণ সত্ত্বেও, পিটি প্রার্থীদের মধ্যে প্রথম বিতর্কটি দলের বিভাগগুলি দেখানোর জন্য কাজ করেছিল, বিশেষত সরকারী রুট সংশোধন করার জন্য কী করা উচিত, যা একের পর এক সঙ্কটের মুখোমুখি।

পোমার বলেছিলেন যে হাদাদ মেয়র হুগো মোত্তা (রিপাবলিকান-পিবি) এর “ব্ল্যাকমেইল” কে দিতে পারেননি, যিনি একজনকে দিয়েছিলেন আর্থিক অপারেশন ট্যাক্স (আইওএফ) বৃদ্ধির বিকল্প উপস্থাপনের জন্য অর্থনৈতিক দলটির জন্য 10 ই জুন অবধি আলটিমেটাম। বামপন্থী বক্তৃতা প্রার্থী বলেছেন, “তারা আমাদের শ্রমিক শ্রেণীর লোইন সামঞ্জস্য করতে চায়।” “এটি একটি আঘাত বা আমাদের পরাজিত করা (এম 2026) বা অবিচ্ছিন্নতার পরিস্থিতি তৈরি করতে। “

জোসে ম্যাসিও মন্টিরোয়ের নাম উল্লেখ না করেই পোমার প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর প্রস্থানকেও রক্ষা করেছিলেন। “আমাদের শিবিরগুলির দিকে তাকাতে সক্ষম একজন প্রতিরক্ষামন্ত্রী দরকার (জানুয়ারী 8) এবং আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব নয়, স্ক্যামারগুলি দেখুন, “তিনি সমালোচনা করেছিলেন।

ফ্যালসো, পরিবর্তে, অভিযোগ করেছিলেন যে পিটি 2026 এ প্রতিষ্ঠানের একটি পা দিয়ে এবং রাস্তায় “অনেক পা” দিয়ে সংগঠিত হয়। “When a party loses its identity, its reason for being, he fenees,” he argued, bluntly.