পিটি বলসনারোর সমালোচনা সহ প্রচারে একটি ট্যাপিং আউটপুট পরেন

ভিডিওটি সিনেটরদের বোঝায় যারা কংগ্রেসের বাধা চলাকালীন ‘সেন্সরশিপ’ প্রতীকী আইটেমটি ব্যবহার করেছিলেন; প্রচারটি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির বিতর্কিত বাক্যাংশ ব্যবহার করে

7 আগে
2025
– 18H13

(18:21 এ আপডেট হয়েছে)




প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির সাধারণ ক্ষমার বিনিময়ে কংগ্রেসের এজেন্ডাকে বাধা দেওয়া সংসদ সদস্যদের উল্লেখ করে পিটি মুখের মধ্যে ভাঙ্গন পরা লোকদের চিত্র নিয়ে জাইর বলসনারো (পিএল) এর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে।

ছবি: এক্স (প্রাক্তন টুইটার) / এস্তাদো এর মাধ্যমে @ptbrasil

ওয়ার্কার্স পার্টি (পিটি) প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জাইর বলসনারো (পিএল) এর সমালোচনা করে বুধবার, on তারিখে সোশ্যাল নেটওয়ার্কগুলিতে প্রচার শুরু করেছে। প্রাক্তন এক্সিকিউটিভ প্রধানকে নামমাত্র উদ্ধৃত করা হয়নি, তবে তাকে ঘিরে থাকা বিতর্কিত পর্বগুলি বা বিতর্কিত পর্বগুলির একটি সিরিজ রেকর্ডিংয়ে দেখানো হয়েছে।

চিত্রগুলিতে, লোকেরা মুখ -আচ্ছাদিত মুখের সাথে উপস্থিত হয়, কংগ্রেসম্যানদের প্রসঙ্গে যারা দু’দিন সংসদীয় কাজকে বাধা দিয়েছেন। অ্যামোটিনেটেড পকেটগুলির জন্য প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির কাছে সাধারণ ক্ষমা প্রকল্পগুলি এবং সুবিধাপ্রাপ্ত ফোরামের সমাপ্তি এবং মন্ত্রী আলেকজান্দ্রে ডি মোরেসের অভিশংসনের প্রয়োজন ছিল, সুপ্রিম ফেডারেল কোর্ট (এসটিএফ)হাউস এবং সিনেটের উপর ভিত্তি করে ছিল।

“চার বছর ধরে, ব্রাজিল অপব্যবহার, অবহেলা, সহিংসতা, হোমোফোবিয়া, বর্ণবাদ এবং ক্ষুধায় ভুগছিলেন। আমরা পরিবর্তন করতে বেছে নিয়েছি এবং আমাদের দেশের বিরুদ্ধে যারা খেলেন তাদের আক্রমণে আমরা চুপ করে যাব না,” কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাথে উত্পাদিত নাটকটি বলেছে। “হোমল্যান্ডের বিশ্বাসঘাতকরা বোকা বানাবেন না,” ভিডিওটি শেষ হয়েছে।

জিগগুলিতে “আঁকা একটি মুড”, “আমি কোনও গ্রাভেডিগার”, “আপনাকে আরেকটি দেয়”, “সবেমাত্র যে কেটে যায়”, “দ্য লাইটার ওয়েট সাতটি অ্যারোবাস”, “হাড় লাইন”, যা 2019 থেকে 2022 এর মধ্যে রাষ্ট্রপতি পদ হিসাবে চিহ্নিত কিছু পর্বে বলা হয়েছিল।

মঙ্গলবার, ৫, বুধবারের শেষ অবধি, ,।, কংগ্রেসম্যানরা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির সাথে মিলিত হয়ে সেশনগুলি শুরু করা থেকে বিরত রেখেছেন এবং প্রকল্পগুলি ভোট দেওয়ার জন্য রোধ করেছেন, ৩০ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে এই দুটি বাড়ির পরিচালকদের দখল করেছেন।

রিসেসের প্রত্যাবর্তনের প্রথম দিনে মোটিম ঘোষণা করা হয়েছিলবলসনারোর গৃহবন্দি গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে, যা গত রবিবার, 3 রবিবার একটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছিল।



