পিট সিজন 2 -এ সম্ভাব্য ER ক্যামোসে নোয়া ওয়াইল ইঙ্গিত দেয়

প্রশংসিত এইচবিও ম্যাক্স সিরিজের তারকা নোয়া ওয়াইল পিটবলে “কখনও বলবেন না” যখন এটি তার প্রাক্তন কাস্টমেটদের কাছ থেকে ক্যামোসের কথা আসে হয়। ওয়াইল, যিনি প্রায় দশ বছর ধরে এনবিসি মেডিকেল নাটকে ডাঃ জন কার্টার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, তিনি ডাঃ মাইকেল “রবি” রবিনাভিচ হিসাবে হাসপাতালের মেঝেতে ফিরে এসেছেন।
সাথে একটি সাক্ষাত্কারে বিভিন্ননোয়া ওয়াইল বললো পিটএর সাফল্য কারও কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে “সত্যিই উচ্চ-প্রোফাইল অভিনেতা” যারা শোতে উপস্থিত হতে চান। তিনি ধারণার জন্য উন্মুক্ত থাকাকালীন এটিকে ডাকছেন “লোভনীয় “, ওয়াইল বলেছিলেন যে অতিথিরা শো থেকে কিছু দর্শকদের বিভ্রান্ত করতে পারে। নীচের উদ্ধৃতি বাকি পড়ুন।
আমাদের কাস্টিং ডিরেক্টর ক্যাথি স্যান্ডরিচ সম্পর্কে একটি দুর্দান্ত বিষয় হ’ল তিনি এই লোকদের মধ্যে নিয়ে এসেছেন যে আপনি সেই কাজটি জানেন, তবে তারা আমাদের জন্য যে ভূমিকা পালন করছে তা আপনি অগত্যা তাদের উদ্দেশ্যযুক্ত ব্যাগেজটি আনবেন না; আমরা যে পরিস্থিতিতে উপস্থাপন করছি তাতে আপনি তাদের পুরোপুরি বিশ্বাস করতে সক্ষম। আমি মনে করি এটি এমন একটি মডেল যা যতক্ষণ পারবে ততক্ষণ খেলতে পারা যায়।
(তবে) যদি এমন কোনও ভূমিকা থাকে যার জন্য কারও কাছে সত্যিকারের গ্রাভিটা রয়েছে, যার জন্য এমন কাউকে আনতে হবে যার রেফারেন্সের ফ্রেম থাকতে পারে, “ওয়াইল আরও যোগ করেছেন,” এই লোকদের ভিতরে আনতে মজা করার সময় এটি সত্যই।
পিট-এ এর ক্যামোস দুটি মরসুমের জন্য কোনও মস্তিষ্কের মতো মনে হচ্ছে
নোহ ওয়াইল এবং পিট কেউ কেউ টেলিভিশনে সবচেয়ে মেডিক্যালি নির্ভুল শো বলে অভিহিত করে দর্শকদের এবং সমালোচকদের কাছ থেকে সমালোচিত প্রশংসা পেয়েছিলেন। ওয়াইল এখন দুটি জনপ্রিয় মেডিকেল নাটকে অভিনীত পার্থক্য ধারণ করে, এর সাথে হয় 1990 এর দশকের অন্যতম জনপ্রিয় শো।
অন্যতম বৃহত্তম নাম পিট ওয়াইলের কাছ থেকে আনতে পারে হয় দিনগুলি হলেন জর্জ ক্লুনি, যিনি শোয়ের প্রথম পাঁচটি মরসুমে ডাঃ ডগ রসকে অভিনয় করেছিলেন। ক্লুনি এর জন্য একটি বড় কাস্টিং অভ্যুত্থান হতে পারে এবং হতে পারে পিট, যেহেতু কোনও এ-তালিকা অভিনেতার মতো কোনও ক্যামিওর জন্য থামার মতো কিছুই নেই।
জন্য আরও একটি দুর্দান্ত ক্যামিও উপস্থিতি পিট এরিক লা স্যালে হবেডাঃ পিটার বেন্টন কে অভিনয় করেছেন কে হয় ‘এস প্রথম আট মরসুম। বেন্টন একসাথে তাদের পুরো সময় কার্টারের পরামর্শদাতা ছিলেন এবং ছোট পর্দায় দু’জনকে পুনরায় একত্রিত করা দেখে উভয়ের জন্য স্বাগত প্রত্যাবর্তন হবে হয় এবং পিট ভক্ত
সঙ্গে পিট ‘এর জনপ্রিয়তা, শোতে কিছু জনপ্রিয় এবং অভিনেতা অভিনেতা এবং অভিনেত্রী উপস্থিত হওয়া দেখে এটি সীমানার বাইরে নয়। যদিও হয় এবং পিট মারাত্মকভাবে আলাদা শো, মেডিকেল নাটকের ভক্তরা ট্রেন্ডসেটিং শোতে কিছু মজাদার কল ব্যাকের জন্য সঞ্চয় করবেন।
তিনি এবং ওয়াইলের রসায়ন হিসাবে যেমন একটি এরিক লা স্যালে ক্যামিও অবতরণ করা সৃজনশীলভাবে সবচেয়ে আদর্শ পছন্দ হবে হয় পিচ-নিখুঁত ছিল। জর্জ ক্লুনি সবচেয়ে বড় নাম হবে হয় আলাম পিট পেতে পারে, যে কোনও সংখ্যক অবতরণ করতে পারে হয়এর পরিচিত মুখগুলি একটি আদর্শ দৃশ্য হবে।
আরেকটি দিক যা একটি জন্য একটি মজাদার অনুসন্ধান হবে হয় আলাম হ’ল স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করে এমন সীমাহীন সৃজনশীল ক্ষমতা। একটি টিভি-এমএ রেটিং সহ, হয় অতিথি তারকারা আরও সংক্ষিপ্ত এবং সম্ভাব্য অস্থির গল্পের আর্কগুলি অন্বেষণ করতে পারেন পিট এটি ক্যামোসকে তারা স্পর্শ করতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশি গভীরতা নিতে দেয় হয়।
