পিডিএক্স ক্রুসেড কয়েক দশক পরে পোর্টল্যান্ডে বড় ধর্মীয় পুনর্জাগরণ নিয়ে আসে
পিডিএক্স ক্রুসেড কয়েক দশক পরে পোর্টল্যান্ডে বড় ধর্মীয় পুনর্জাগরণ নিয়ে আসে

এই মাসে ওরেগনের পোর্টল্যান্ডে একটি বড় খ্রিস্টান পুনর্জীবন ইভেন্ট কয়েক দশকের মধ্যে শহরের বৃহত্তম বিশ্বাস-ভিত্তিক সমাবেশগুলির মধ্যে একটি আকর্ষণ করেছে।

ইভেন্টের আয়োজকরা জানিয়েছেন, অন্যান্য গীর্জার সাথে অংশীদার হয়ে এথি ক্রিক চার্চ দ্বারা আয়োজিত পিডিএক্স ক্রুসেড, ২-৩ আগস্ট পোর্টল্যান্ডের মোডা সেন্টারে ৩৫,০০০ অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়েছেন, ইভেন্টের আয়োজকরা জানিয়েছেন। দুই রাতের জমায়েততে জনপ্রিয় খ্রিস্টান শিল্পী ক্রিস টমলিন, জাচ উইলিয়ামস, কেইন, তায়া, অ্যান উইলসন, কারি জোব এবং কোডি কার্নেসের গসপেল বার্তা এবং উপাসনা বৈশিষ্ট্যযুক্ত। চার্চ জানিয়েছে যে বেদী কল চলাকালীন 3,200 জন লোক এগিয়ে এসেছিল। স্বেচ্ছাসেবীরা বাইবেল বিতরণ করেছেন এবং স্থানীয় গীর্জার সাথে নতুন বিশ্বাসীদের সংযুক্ত করেছেন, অনুসারে একটি সিবিএন রিপোর্ট

এই ইভেন্টটি পোর্টল্যান্ড কয়েক দশক ধরে দেখেছিল অন্যতম উল্লেখযোগ্য সুসমাচার প্রচারমূলক সমাবেশ। 2020 সালে, করোনাভাইরাস বিধিনিষেধের উচ্চতার সময় একটি বহিরঙ্গন উপাসনা প্রতিবাদ 4,000 থেকে 7,000 লোকের মধ্যে আকৃষ্ট হয়েছিল। তার আগে, প্রয়াত প্রচারক লুইস পালাউ পোর্টল্যান্ডে বড় বড় উত্সব আয়োজন করেছিলেন যা খাবার এবং প্রচারের সাথে সংগীতকে একত্রিত করেছিল। তাঁর 1999 উত্সব 90,000 এরও বেশি লোকের কাছে পৌঁছেছে বলে জানা গেছে।

পোর্টল্যান্ডের বাসিন্দা লরা লাইব্র্যান্ডের মতো পিডিএক্স ক্রুসেডের অংশগ্রহণকারীরা ভোটদানের জন্য বিস্মিত ছিলেন।

ওরেগনের পোর্টল্যান্ডের একটি মেগাচর্চ এই মাসের শুরুর দিকে একটি ধর্মীয় পুনর্জাগরণ অনুষ্ঠান করেছিলেন যা প্রায় হাজার হাজার উপাসককে আকর্ষণ করেছিল বলে জানা গেছে। (ইউটিউবে@এমভিটি/গেটি ইমেজ দ্বারা আইস্টক)

সিয়াটল যাজক বিক্ষোভকারীদের দ্বারা উপাসনা ইভেন্টের ‘ঝাঁকুন’ এর পরে বন্য দৃশ্যের বিবরণ দেয়

“আমি এটি সম্পর্কে সত্যিই উচ্ছ্বসিত,” তিনি বলেছিলেন ওরেগন পাবলিক সম্প্রচার যেহেতু তিনি ইভেন্টটির জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। “আমি দীর্ঘ, দীর্ঘ সময় এ জাতীয় কিছু দেখিনি।”

ওপিবির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অ্যাথে ক্রিকের সিনিয়র যাজক ব্রেট মায়াদোর ক্রুসেডের প্রতিটি রাতে গসপেল খুতবা প্রদান করেছিলেন যেখানে তিনি গৃহহীনতা, অপরাধ এবং বিশ্বাসের অভাবের সাথে নগরীর সংগ্রামকে সম্বোধন করেছিলেন।

“এখানে এত অন্ধকার কেন আছে?” মিডোর ভিড়কে বলল। “আমি বিশ্বাস করি এটি কারণ আমরা প্রায়শই যীশুকে – বিশ্বের আসল আলো – আউট করে দিয়েছি।”

পিউ রিসার্চ সেন্টারের ২০২৩-২০২৪ ধর্মীয় ল্যান্ডস্কেপ স্টাডি অনুসারে, পোর্টল্যান্ড – ভ্যানকুভার মেট্রো অঞ্চল হ’ল ৩৪ টি বৃহত্তম মার্কিন মহানগর অঞ্চলগুলির মধ্যে একমাত্র যেখানে ধর্মীয়ভাবে অপ্রয়োজনীয় লোকেরা খ্রিস্টান হিসাবে চিহ্নিত (৪৪% থেকে ৪২%) চিহ্নিত করে।

১৯৯ 1996 সালে পোর্টল্যান্ডে চলে আসা মায়াদোর কারণ এটি আমেরিকার সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত শহর হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল, তিনি এই অঞ্চলটিকে পুনরুজ্জীবনের জন্য উপযুক্ত হিসাবে দেখেন।

বুধবার, 18 জুন ওরেগন রাজ্য আইনসভায় দুটি ড্র্যাগ কুইন্স সম্পাদিত হয়েছে। (স্ক্রিনশট/ওরেগন রাজ্য আইনসভা)

আমেরিকার ঝামেলা যুবকদের উপকারের জন্য মহাকাব্য ক্রস-কান্ট্রি যাত্রা শুরু করার জন্য শিকাগোর ‘ছাদ যাজক’

রিপোর্ট অনুসারে, জুলাইয়ের একটি খুতবাতে যাজক এর আগে এই শহরের “বোকামি, জাগ্রততা এবং ব্যর্থতা” সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, রিপোর্ট অনুসারে, ওরেগন হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভ প্রাইড মাস উদযাপনের জন্য একটি ড্র্যাগ পারফরম্যান্সের আয়োজন করেছিল।

তিনি আশা করেছিলেন যে পিডিএক্স ক্রুসেড ধর্মনিরপেক্ষ শহরে আধ্যাত্মিক জাগরণের অনুঘটক হবেন।

“আমি বিশ্বাস করি যে প্রভু পোর্টল্যান্ডে দুর্দান্ত কাজ করছেন, এবং এটি আজ রাতে এখানে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে,” মায়াদোর বলেছেন, দুটি লবঙ্গ। “তবে আমাদের আরও কাজ করার আছে এবং সে কারণেই আমাদের পক্ষে এই ঘোষণা করা গুরুত্বপূর্ণ যে তিনিই বিশ্বের আলো।”

কিছু অংশগ্রহণকারী পরামর্শ দিয়েছিলেন যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উত্তর পশ্চিম একটি বিস্তৃত ধর্মীয় পুনর্জাগরণের দ্বারপ্রান্তে থাকতে পারে।

“আমি এই কয়েক মাস এবং বছরগুলিতে সবেমাত্র বিভিন্ন লোককে দেখেছি যা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে (উইলমেট) উপত্যকায় চলেছে, কারণ তারা মনে করেন যে কোনও ধরণের পুনর্জাগরণ হচ্ছে,” নিউবার্গের ব্র্যান্ডন পোর্টার ওপিবির সাথে কথা বলেছেন। “তারা মনে করে God’s শ্বরের তাদের এখানে ডেকেছে।”

পোর্টল্যান্ডের ধর্মীয় ক্রুসেডের কিছু অংশগ্রহণকারী বলেছেন যে তারা অনুভব করেছেন যে এই অঞ্চলটি একটি আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের দিকে রয়েছে। (ইস্টক)

অ্যাথি ক্রিকের নির্বাহী যাজক রিক অ্যান্ডারসন বলেছিলেন যে নেতৃত্ব এখন ক্রুসেডকে বার্ষিক tradition তিহ্য হিসাবে চালিয়ে যাবেন কিনা তা বিবেচনা করছে।

অ্যান্ডারসন ওপিবিকে বলেছেন, “যদি পোর্টল্যান্ড শহরটি প্রতিফলিত করে এবং স্বীকৃতি দেয় যে এটি চার্চকে পুনরুদ্ধার করার জন্য অনুঘটক ছিল … এবং সত্যই যিশুর প্রেমকে একটি হারিয়ে যাওয়া এবং মরিয়া বিশ্বে নিয়ে আসা, আমরা একটি সাফল্য বিবেচনা করব,” অ্যান্ডারসন ওপিবিকে বলেছেন।

পোর্টল্যান্ড ক্রুসেড জুলাইয়ে লস অ্যাঞ্জেলেসে আরও একটি বৃহত ধর্মীয় পুনর্জাগরণ ইভেন্ট অনুসরণ করেছিল।

যাজক এবং ধর্মপ্রচারক গ্রেগ লরির অংশ নিতে প্রায় 45,000 লোক অ্যাঞ্জেল স্টেডিয়াম প্যাক করেছেন ফসল ক্রুসেড ১৯ জুলাই। হার্ভেস্ট চার্চ জানিয়েছে যে এই অনুষ্ঠানের জন্য স্টেডিয়ামটি টানা দ্বিতীয় বছর ছিল এবং অতিরিক্ত 200,000 লোক ক্রুসেড অনলাইনে দেখেছিল।

ক্রিস্টিন পার্কস ফক্স নিউজ ডিজিটালের একজন প্রতিবেদক।

