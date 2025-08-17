পিডিপি ইবাদান উত্তর ফেডারেল নির্বাচনী এলাকা বাই নির্বাচন জিতেছে

প্রার্থী পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (পিডিপি) ইবাদান নর্থ ফেডারেল কন্টেইউলেন্সি বাই-ইলেকশনের জন্য, ফোলাজিনমি ওয়েকুনলে জনপ্রিয়ভাবে ডন নামে জনপ্রিয়ভাবে নির্বাচন জিতেছে।
ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্নবীকরণযোগ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ বিভাগের অধ্যাপক অ্যাবিওডুন ওলুওয়াদারে তাকে রিটার্নিং অফিসার দ্বারা বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছিল, মোট ১৮,৪০৪ ভোটের ভোট দেওয়ার পরে তাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছিল
তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ওলাওয়ালে ওলাতুনজি অল প্রগ্রেসিভ কংগ্রেসের (এপিসি) মারফি নামেও পরিচিত 8,312 ভোট পেয়েছিলেন
এসআরআর রিটার্নিং অফিসার (আরও) এর সাথে ওওয়াই স্টেট রেসিডেন্ট ইলেক্টোরাল কমিশনের (আইএনইসি) ডাঃ অ্যাডেনিরান রহমন টেলার ওওও রাজ্যের আবাসিক নির্বাচন কমিশনার এই ঘোষণায় ছিলেন।
বাই-নির্বাচনের জন্য কোলেশন অফিসার (সিও) ছিলেন ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মীয় স্টাডিজ বিভাগের ডাঃ ওলুসেগুন পিটার ওকে।
অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সুরক্ষা কর্মীদের উপস্থিতিতে সকাল 12:30 টার দিকে এই ঘোষণাটি তৈরি করে।
বাই-নির্বাচনটি 12 টি ওয়ার্ড এবং 521 পোলিং ইউনিটে স্থান নিয়েছিল।
ওয়েকুনলে বেশিরভাগ ওয়ার্ড জিতেছে।
ইবাদান উত্তর স্থানীয় সরকারের চেয়ারম্যান, পিডিপি এজেন্ট ছিলেন হোন ওলুওয়াসুন ওলুফাদে দলের পক্ষ থেকে ফলাফলের অনুলিপি পেয়েছিলেন।
এডিসির ফেমি ডেক্সটার আকিন-আলামু সহ অন্যান্য প্রতিযোগীরা 256 ভোট পেয়েছেন এবং এপিজিএ, এসডিপি এবং জেডএলপি-র প্রার্থীরা যথাক্রমে 40, 88 এবং 18 ভোট পেয়েছেন।
কম ভোটারদের ভোটদান এবং ভারী সুরক্ষা উপস্থিতি বাই-নির্বাচনের আচরণের পিছনে রয়েছে। এটি হঠাৎ প্রিন্স ওলাইড অ্যাডেরেমির জগাবান নামে পরিচিত, যিনি 10 জুলাই, 2024 সালে মারা গিয়েছিলেন এবং এই আসনটি খালি করেছিলেন।
প্রয়াত এপিসির আইনজীবি তাঁর মৃত্যুর সময় 51 বছর বয়সী ছিলেন, যা সংক্ষিপ্ত অসুস্থতার পরে ঘটেছিল।
যদিও, সাতটি রাজনৈতিক দল প্রাইমারি পরিচালনা করেছিল যা মো।
বাই-নির্বাচনের প্রতিযোগীরা হলেন আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসের (এডিসি) এককন-আলামু ডেক্সটার ফেমি, ওলাতুনজি হ্যাস্ট্রুপ অ্যাডওয়ালে অল প্রগ্রেসিভ কংগ্রেসের (এপিসি), জনপ্রিয়ভাবে মারফি, ওডুসুসি ওলাজুমোক ওলাবিসি হিসাবে পরিচিত, ওইউপিইউপি ডেমডিমি (এপিজিএ), ওইউইপিইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইপি এবং জেনিথ লেবার পার্টির (জেডএলপি) হ্যামড ব্যাডমাস।