পিডিপি গভভ অ্যাবিওডুনের প্রাক্তন গভভ, ড্যানিয়েলের হাউসকে ২০২27 সালের রাজনীতিতে ধ্বংস করার পদক্ষেপের লিঙ্ক করেছে

পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (পিডিপি) ওগুন স্টেট অধ্যায়টি গভর্নর ডাপো অ্যাবিওডুনকে প্রাক্তন গভর্নর, জবেঙ্গা ড্যানিয়েলের আবাস ও হোটেল ভেঙে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের পদক্ষেপের পরে একটি রাজনৈতিক ভেন্ডেটায় জড়িত থাকার অভিযোগ করেছে।
পিডিপির মতে, বর্তমানে সিনেটে ওগুন ইস্টের প্রতিনিধিত্বকারী অ্যাবিওডুন এবং ড্যানিয়েলের মধ্যে বিভেদ 2027 সালে একই সিনেটরিয়াল আসনে তাদের কথিত আগ্রহের সাথে জড়িত।
দলটি দাবি করেছে যে ড্যানিয়েল পুনরায় নির্বাচন করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, এবং ২০১৫ সালে প্রয়াত বুরুজি কাশামুর কাছে এই আসনটি হেরে গভর্নর তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদ শেষে এই অবস্থানের দিকে নজর রাখছেন।
মিডিয়া ও কৌশল সম্পর্কিত গভর্নরের বিশেষ উপদেষ্টা কায়োড আকিনমেডের প্রতিক্রিয়া পিডিপিকে রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলিতে হস্তক্ষেপ না করে “তার অভ্যন্তরীণ সংকট সমাধানের দিকে মনোনিবেশ করার” পরামর্শ দিয়েছিলেন।
আকিনমেড বলেছেন যে সরকারী নীতিগুলি আইন ও জনস্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, পক্ষপাতদুষ্ট বিবেচনা নয়।
শনিবার এর আগে ড্যানিয়েল অভিযোগ করেছিলেন যে গভর্নর অ্যাবিওডুন সাগামুতে তাঁর বেসরকারী বাসস্থান, আসোলুডেরো কোর্ট, কনফারেন্স হোটেলস লিমিটেড এবং এর সংযুক্তি ধ্বংসের নির্দেশ দিয়েছিলেন।
তার গণমাধ্যমের সহযোগী স্টিভ অলিডের এক বিবৃতিতে সিনেটর জানিয়েছেন যে তিন দিনের সময়সীমা সহ শুক্রবার, ৮ ই আগস্ট শুক্রবার, লঙ্ঘন, ছাড়ার এবং ধ্বংসের বিজ্ঞপ্তিগুলির মাধ্যমে এই আদেশটি জানানো হয়েছিল।
নোটিশের অনুলিপিগুলি ওগুন রাজ্যের 2022 নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা আইনের বিধানগুলি পরিকল্পিত ধ্বংসের ভিত্তি হিসাবে উদ্ধৃত করেছে।
ড্যানিয়েল লঙ্ঘনের অভিযোগকে “হাস্যকর” বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন, গভর্নরের এই পদক্ষেপকে “তার সর্বোচ্চ লজ্জাজনক স্তরে রাজনৈতিক প্রতিপন্নতা” হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
তিনি বলেছিলেন, “এই সম্পত্তি সম্পর্কিত নথিগুলি পর্যাপ্ত অনুমতি ব্যতীত নির্মাণ সম্পর্কিত ‘সন্দেহজনক’ অপরাধের উদ্ধৃতি দিয়েছে (যা হাস্যকর)। এটি একটি হাস্যকর এবং স্বল্প অজুহাত, কারণ প্রশ্নে থাকা সম্পত্তিগুলি বহু বছর ধরে অস্তিত্ব রয়েছে।
“উদাহরণস্বরূপ, আসোলুডেরো কোর্ট 2004 সালে নির্মিত হয়েছিল, যখন সম্মেলন হোটেল সাগামু 2013 সালে নির্মিত হয়েছিল, এবং 2015 সাল থেকে সংযুক্তি। গভর্নরের প্রশাসন এখন 2022 এর ওগুন রাজ্য নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন আইন নং 61 নং 61 ব্যবহার করার চেষ্টা করছে যা আইনটি বিদ্যমান ছিল এমনকি আইনীভাবে নির্মিত হয়েছিল।
“এই পদক্ষেপটি কেবল রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত নয়, যথাযথ প্রক্রিয়া এবং আইনের নিয়মের জন্য একটি স্পষ্ট অবজ্ঞাও। নোটিশগুলি নিজেরাই পদ্ধতিগুলির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন, যা লঙ্ঘন, ছাড়ার বিষয়ে বিজ্ঞপ্তিগুলির মধ্যে পর্যাপ্ত সময়ের ব্যবধানগুলির মধ্যে অনুমতি দেয়, ছাড়ার কোনও পদ্ধতির যদি প্রকৃতপক্ষে থাকে, যা একটি বিবৃতি দেয়, যা সম্পূর্ণরূপে একটি গভর্নিটি বা অ্যাডমোলেশন হয়। অবিলম্বে ধ্বংসের হুমকির সাথে একই সাথে ‘ছাড়ার নোটিশ’। “
তবে গভর্নর তথ্য ও কৌশল সম্পর্কিত তাঁর বিশেষ উপদেষ্টা কায়োড আকিনমেডের জারি করা এক বিবৃতিতে এই অভিযোগটি খারিজ করেছেন।
তিনি বলেছিলেন যে সাগামু জিআরএ -তে চলমান নিরীক্ষণ অনুশীলনটি একটি নিয়মিত সরকারী অনুশীলন যা প্রতিটি অন্যান্য বাসিন্দাকে প্রভাবিত করেছিল।
গভর্নর স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে অনুশীলনটি কখনই কোনও ব্যক্তির সম্পত্তি তাদের রাজনৈতিক ঝোঁক নির্বিশেষে লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে করা হয়নি।
আকিনমাদে বলেছিলেন, “প্রাক্তন গভর্নর দ্বারা মিথ্যা মিথ্যা কথা বলা হয়েছে” এর বিপরীতে, নিরীক্ষণ অনুশীলনটি ছিল সরকারের নগর পুনর্নবীকরণ প্রকল্পের পথ সুগম করা, যা এটি অ্যাবোকুটার গ্রা ইবারে শুরু করা হয়েছিল এবং এখন ইজেবু ওদ এবং সাগামুতে তার গ্রাসকে প্রসারিত করতে চেয়েছিল।
তিনি বলেছিলেন, “সস্তা ব্ল্যাকমেইলের অবলম্বন করার পরিবর্তে সরকার জানিয়েছে যে ড্যানিয়েলকে সমস্ত করার দরকার ছিল সরকার সংরক্ষিত অঞ্চলে তার সম্পত্তিগুলির জন্য সরকার অনুমোদিত নথি সরবরাহ করা।”
বিবৃতিতে লেখা আছে, “কেউই রাজ্যের চেয়ে বড় নয়। সিনেটর গবেঙ্গা ড্যানিয়েল বিশিষ্ট, সন্দেহ নেই, তবে তিনি ওগুন রাজ্যের চেয়ে বড় নন।
“তিনি একবারে দু’বার শপথ গ্রহণের জন্য একই আইনগুলিতে নিজেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে জমা দেওয়া উচিত। সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে তাঁর যোগাযোগের প্রতিটি বিষয়কে গভর্নর অ্যাবিওডুনের ব্যক্তিগত ভেন্ডিটাতে তাঁর যোগাযোগের প্রতিটি বিষয়কে উন্নত করা থেকে বিরত থাকা উচিত, যিনি স্পষ্টতই তাকে উচ্চ সম্মানের সাথে ধরে রেখেছেন।
“যেহেতু তাঁর রেফারেন্সড বিল্ডিংগুলি অবশ্যই সরকারী বিধিবিধানের সাথে মানিয়ে নিয়েছে, তাই কোনও সমস্যা হওয়া উচিত নয়। বিশিষ্ট সিনেটর আইনটি জানেন এবং সম্ভবত এটি মেনে চলেছেন, তাই তিনি কেন আইনী নির্দেশের সাথে মেনে চলার পরিবর্তে জঘন্য কান্নাকাটি করছেন, এই জ্ঞানের প্রতি তিনি কোনও ভুল করেননি যে তিনি কোনও ভুল করেননি, এবং আদালত দ্বারা অধিকারকে জানিয়েছেন?
“কোনও রুটিন পদ্ধতিতে কারওরও অপরিষ্কার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা উচিত নয়। যদি কেউ সিনেটর গেঙ্গা ড্যানিয়েলের পরে থাকেন তবে এটি অবশ্যই ওগুন রাজ্যের গভর্নর নয়।”
এই বিষয়ে রবিবার পাঞ্চের সাথে কথা বলতে গিয়ে পিডিপির রাজ্য সচিব রবিবার সোলারিনের জানিয়েছেন, দুই এপিসি নেতার মধ্যে একটি আন্তঃ দলীয় সঙ্কটের কারণে সরকারের এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।
সোলারিন বললেন, “এটি অফিসের অপব্যবহার ছাড়া কিছুই নয়, যা নিন্দনীয়। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ জানত যে এটি এই নোংরা হয়ে উঠবে; এটি প্রাক্তন গভর্নর এবং গভর্নর ডাপো অ্যাবিয়োডুনের মধ্যে একটি আন্তঃ দলীয় সংকট সম্পর্কে যা খারাপভাবে পরিচালিত হয়েছে।
“এই ব্রোহাহার কেন্দ্রে ওগুন ইস্ট সিনেটরিয়াল আসন, যা আবিডুন ২০২27 সালে দ্বিতীয় মেয়াদ শেষে দখল করার দিকে নজর দিচ্ছেন, এবং ড্যানিয়েলও পুনরায় বিরোধিতা করছেন।
“গভর্নর মনে করেন যে তিনি ড্যানিয়েলকে ভয় দেখানোর জন্য তাঁর অফিস ব্যবহার করতে পারেন, যেখানে তাঁর যা করা উচিত বলে মনে করা হচ্ছে তার পারফরম্যান্সে উন্নতি করা এবং তার অভিনয় তাকে টিকিট উপার্জন করতে পারে কিনা তা দেখুন।
“পিডিপি গভর্নরের এই পদ্ধতির নিন্দা করেছেন। যাই হোক না কেন অজুহাতগুলি কেবল মুখের সাশ্রয় করা হয় কারণ ওটুনবা গবেঙ্গা ড্যানিয়েলের সম্পত্তি কেবল ওগুন রাজ্যে নয়; লেগোস, আবুজাতে তাঁর সম্পত্তি রয়েছে এবং কেন এই সমস্ত অধিকারের কারণে কেউই এই হুমকি নয়?” এটি খারাপ বেলন করা উচিত?
পিডিপির দাবির বিষয়ে রবিবার পাঞ্চের সাথে কথা বলতে গিয়ে আকিনমেড বিরোধী দলকে তাদের অতীতের রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে কিছু ব্যক্তিকে আইনী তদন্ত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করার অভিযোগ করেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন, “তাদের (পিডিপি) তাদের মৃত দলের মুখোমুখি হওয়া উচিত এবং সরকারী বিষয়গুলিতে হস্তক্ষেপ না করা উচিত; তাদের উচিত সরকারকে যেভাবে হওয়া উচিত সেভাবে চালানোর অনুমতি দেওয়া উচিত।
“সরকারী নীতি কোনও রাজনৈতিক দল সম্পর্কে নয়; এটি সরকার এবং জনগণের সম্পর্কে। দেশের আইনের above র্ধ্বে কেউ হওয়া উচিত নয়, এবং আইনটি স্যাক্রোসান্ট হওয়া উচিত। আইনটি যদি বলে যে আপনার রাজ্যের কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলে সম্পত্তি থাকার জন্য আপনার অবশ্যই নির্দিষ্ট অনুমতি থাকা উচিত, কারণ এর সাথে জনগণের জীবন রক্ষার জন্য এর সারমর্মটি হওয়া উচিত।
“তারা যে অতীতের অবস্থান নিয়েছে তার কারণে আমাদের কিছু লোককে ডেমিগডে পরিণত করা থেকে পালাতে হবে। কেউ অস্পৃশ্য নয়, সুতরাং যদি কোনও মরিবন্ড রাজনৈতিক দল এখন রাজ্যের বিষয়গুলিতে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছে তবে এর সমস্যার মুখোমুখি হওয়া উচিত।
“তারা কি বলছে যে তারা একই রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত, তাই সরকারকে উত্তরোত্তর হওয়ার প্রয়োজন করা উচিত নয়?”
