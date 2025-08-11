You are Here
পিতা তার জীবন ঝুঁকিপূর্ণ, সশস্ত্র ডাকাতদের মুখোমুখি হন যারা তাঁর স্ত্রীকে, কানোতে 1 বছরের ছেলেকে আক্রমণ করেছিলেন
পিতা তার জীবন ঝুঁকিপূর্ণ, সশস্ত্র ডাকাতদের মুখোমুখি হন যারা তাঁর স্ত্রীকে, কানোতে 1 বছরের ছেলেকে আক্রমণ করেছিলেন

  • কানোতে এক তরুণ দম্পতি সংকীর্ণভাবে সশস্ত্র ফোন ছিনতাইকারীদের পালিয়ে গিয়েছিল যারা তাদের 1 বছরের ছেলেকে ছুরি দিয়ে হুমকি দিয়েছিল
  • পিতা ফিরে লড়াই করেছিলেন, একজন ডাকাতকে নিরস্ত্র করেছিলেন এবং আক্রমণকারীরা পালিয়ে যাওয়ার আগে তার ফোনটি উদ্ধার করেছিলেন
  • এই দম্পতি কর্তৃপক্ষকে ফোন হিসাবে সুরক্ষা বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছিল, কানোতে ছিনতাইয়ের ঘটনা বেড়েছে

গত মাসে ক্যানোর কোফার ফ্যামফো রোড ধরে ফোন ছিনতাইকারীদের দ্বারা সশস্ত্র ডাকাতি থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরে এক তরুণ দম্পতি তাদের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন।

সন্ধ্যা: 00 টা নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটেছিল, পরিবারকে আঘাতজনিত কিন্তু ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে বেঁচে থাকার জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে পড়েছিল।

কানো লোক বলেছিল যে কেউ নিজেই চোরকে উদ্ধার করতে হয়েছিল বলে কেউই দৃষ্টিতে ছিল না।
মানুষ কীভাবে সে চোরদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল তা বর্ণনা করে

স্বামী আবদুল্লাহি সানির সাথে কথা বলছেন বৈধ.এনজি সংবাদদাতা কানো তারা তাদের এক বছরের ছেলের সাথে স্ত্রীর পরিবারের বাড়ি থেকে ফিরে আসার সময় কীভাবে আক্রমণটি উদ্ভাসিত হয়েছিল তা উল্লেখ করে।

“এটি একটি ভারী বর্ষণের পরে ছিল, এবং আমরা যখন একটি মোটরসাইকেলে দু’জন লোককে আমাদের পিছনে কোডেড ভাষায় কথা বলছিলাম তখন আমরা একটি ট্রাইসাইকেলের জন্য অপেক্ষা করছিলাম এবং আমি তাত্ক্ষণিকভাবে অনুভব করেছি যে কিছু ভুল ছিল।”

“আমি প্রতিক্রিয়া জানাতে পারার আগে তারা আমাদের পথ অবরুদ্ধ করেছিল এবং তাদের মধ্যে একটি ছুরি দিয়ে লাফিয়ে উঠল,” তিনি বলেছিলেন।

আবদুল্লাহি ব্যাখ্যা করেছেন যে এটি সেই ভীতিজনক মুহুর্তে, আক্রমণকারী তাদের ফোনের দাবি করে তাদের শিশুর ঘাড়ে ছুরিটি চেপেছিল।

“তিনি যদি আমাদের মেনে না নেয় তবে আমাদের ছেলেকে হত্যার হুমকি দিয়েছিল। আমি তাদের অনুরোধ করেছিলাম যে আমাদের বাচ্চাকে প্রথমে যেতে দেয়, এবং আমার ফোনটি হস্তান্তর করার পরে আমি নিশ্চিত করেছিলাম যে আমার স্ত্রী এবং ছেলে নিরাপদ দূরত্বে রয়েছে।”

তাদের মোটরসাইকেলটি হঠাৎ থামল, এবং এটি তখনই ছিল যখন আবদুল্লাহি ডাকাতদের দিকে সাহসী সাহসিকতার সাথে লিপ্ত হন।

“আমি ছুরিটি ধরে একটির হাতটি ধরলাম এবং এটি মুচড়ে ফেলেছিলাম। আমি তাকে ঘাড়ে ধরেছিলাম, আমার ফোনটি সংগ্রহ করেছি এবং সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে শুরু করি।”

আবদুল্লাহি ব্যাখ্যা করেছিলেন, “এই সংগ্রামে আমি নিজের ছুরি দিয়ে তার হাতটি কিছুটা কাটাতে সক্ষম হয়েছি।”

চোররা ঘটনার পরে পালিয়ে যায়

যখন হৈচৈটি ডাকাতের সহযোগীকে চমকে দিয়েছিল, তখন তিনি দ্রুত হস্তক্ষেপ করেছিলেন এবং তার আহত অংশীদারকে তাদের মোটরসাইকেলে পালাতে সহায়তা করেছিলেন।

এই দম্পতি বলেছিলেন যে তারা এই ঘটনার খবর দেয়নি পুলিশ কারণ তারা মর্মান্তিক আক্রমণ থেকে বাঁচতে সক্ষম হয়েছিল।

কানো ম্যান জানিয়েছেন, তিনি অগ্নিপরীক্ষা থেকে পালিয়ে যাওয়ার কারণে তিনি পুলিশকে রিপোর্ট করেননি। ছবি: এফবি/এনপিএফ
তিনি আরও উল্লেখ করেছিলেন যে রাস্তাটি শান্ত ছিল, তবে কিছু লোক উপস্থিত হয়েছিল যখন তারা তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে সাহায্যের জন্য চিৎকার করে।

“আমরা God শ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, তবে সবাই এত ভাগ্যবান হতে পারে না, কারণ এই অপরাধীরা প্রতিদিন সাহসী হয়ে উঠছে। সরকারের উচিত এলাকায় সুরক্ষা ব্যবস্থা বাড়ানো উচিত,” স্ত্রী, আমিনা সুলে বলেছেন।

এদিকে, কর্তৃপক্ষ কানোতে বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে সতর্ক করে চলেছে, বিশেষত রাতে, ফোন ছিনতাইয়ের ঘটনা, এবং ক্যানোর কিছু অংশে সশস্ত্র ডাকাতির ঘটনা বাড়ছে।

কানো রাজ্য পুলিশ কমান্ড সাম্প্রতিক সময়ে ঘোষণা করেছে যে এটি রাজ্যে ফোন ছিনতাই এবং ঠগির সাথে জড়িত হয়ে বেশ কয়েকটি গ্রেপ্তার করেছে।

মানুষ লাউড আইনের জন্য গ্রেপ্তার

পূর্বে বৈধ.এনজি একটি 24 বছর বয়সী শামসু ইয়াকুবুকে কানো হিসবাহ দ্বারা গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, একটি ভাইরাল ভিডিওতে তাকে শে-ছাগল দিয়ে অশ্লীল আচরণে জড়িত থাকার পরে দেখানো হয়েছিল।

সন্দেহভাজন দাবি করেছে যে এই আইনটি সোশ্যাল মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য মঞ্চস্থ হয়েছে, যদিও তিনি প্রাণীর সাথে প্রকৃত যোগাযোগ অস্বীকার করেছেন।

হিস্বা কর্মকর্তারা এই আইনটির নিন্দা করেছেন এবং মানসিক ও মাদক মূল্যায়নের আদেশ দিয়েছেন, অনলাইন খ্যাতির জন্য ইসলামিক ও নৈতিক মূল্যবোধকে ক্ষয় করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন।

