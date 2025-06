পিয়ার্স ব্রসনান কেলি শায়ে স্মিথের সাথে 24 বছরের বিয়ের গোপনীয়তা প্রকাশ করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

পিয়ার্স ব্রোসানান এবং কেলি শায়ে স্মিথ কীভাবে একটি ভাল জিনিস চালিয়ে যেতে হয় তা জানেন।

“কেলি এবং আমি একে অপরকে ভালবাসি এবং এই জীবনে একে অপরকে সহকর্মী হিসাবে পেয়ে ধন্য হয়েছি, “জেমস বন্ড অভিনেতা ফক্স নিউজ ডিজিটালকে 20 বছরেরও বেশি সময় ধরে তার স্ত্রীর সম্পর্কে বলেছিলেন।” এবং আমরা কঠোর পরিশ্রম এবং জীবনের অধ্যবসায়ের জন্য নিজের জন্য একটি ভাল জীবন তৈরি করেছি। “

“দ্য অপরিষ্কার ট্রিনিটি” নতুন ছবিতে অভিনয় করা ব্রোসানান উল্লেখ করেছিলেন যে বিবাহ সর্বদা “সমস্যা সমাধানের” বিষয়ে।

“আপনি জানেন, এটি কেবল (অন্য) এর পরে একটি সমস্যা সমাধান করছে, এটি ওয়াশিং মেশিন হোক বা অর্থ কতদূর যেতে চলেছে বা আপনার স্বপ্নগুলি কী। তবে শেষ পর্যন্ত আমরা কেবল একে অপরের সংস্থাকে প্রচুর উপভোগ করি।”

পিয়ার্স ব্রোসাননের স্ত্রী এখনও হলিউডের প্রতিকূলতাকে অস্বীকার করার সাথে সাথে তার ‘হার্ট সিং’ করে তোলে

এই জুটি, যিনি 2001 সালে আয়ারল্যান্ডে বিয়ে করেছিলেন, আগস্টে তাদের 24 তম বার্ষিকী উদযাপন করবেন।

তিনি আরও যোগ করেছেন, “তিনি আমাকে উড়ানোর জন্য ডানা দিয়েছেন এবং আমাকে জানেন, এখানে বিশ্বজুড়ে গ্যালিভ্যান্ট সিনেমা তৈরি করছেন,” তিনি যোগ করেছেন। “তবে আমরা এখানে আছি, এবং হাওয়াই তার বাড়ি এবং আমাদের বাড়ি” “

দেখুন: পিয়ার্স ব্রসনান প্রকাশ করেছেন যে তাঁর 24 বছরের বিবাহকে এত শক্তিশালী করে তোলে

স্যামুয়েল এল জ্যাকসন, ব্র্যান্ডন লেসার্ড, ডেভিড আরকোয়েট, কিওরিয়ানকা কিলচার, জিয়ান্নি ক্যাপালডি এবং কেলি-ডিলান, ২৮, ও প্যারিস, ২৪, 24, 24, এর সাথে “দ্য হলি ট্রিনিটি” -এর পাশাপাশি “দ্য হলি ট্রিনিটি” -তে 72 বছর বয়সী গ্যাব্রিয়েল ডোভের চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

সারা মিশেল জেলার আমেরিকার বিবাহকে ‘ডিসপোজেবল’ সমাজে দোষ দিয়েছেন

“এইচই একজন অভিবাসী, এবং তিনি এমন এক ব্যক্তি, যা তার নিজের দিনগুলির অত্যাচারে কিছুটা ম্যাং এবং ছেঁড়া, “ব্রোসানান বলেছিলেন।” এবং তিনি এটিতে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তিনি এই ক্ষুদ্র শহরে শৃঙ্খলা রাখার চেষ্টা করছেন। “

ব্রোসানান বলেছিলেন যে তাঁর পুত্রদের কাছে তাঁর অভিনয়ের পরামর্শ হবে “আপনার লাইনগুলি জানুন”।

“প্যারিস এখন একজন অভিনেতা হিসাবে কাজ করছে। তিনি তার প্রথম বৈশিষ্ট্যটি করছেন। আপনার লাইনটি জানুন, প্রস্তুত থাকুন No কেউ আপনাকে নির্দেশ দেয় না You আপনি নিজেকে নির্দেশনা দেন,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। “সময়মতো দেখান, সদয় হন, করুণাময় হন এবং আপনি জানেন, নিজের কাছে ভাল থাকুন And এবং এটি খুব শক্ত করে ধরে রাখবেন না।”

ব্রোসানান তার প্রয়াত স্ত্রী ক্যাসান্দ্রা হ্যারিসের সাথে দুটি বড় ছেলে এবং একটি প্রয়াত কন্যা শেয়ার করেছেন, যিনি ১৯৯১ সালে মারা গিয়েছিলেন। তাঁর কন্যা শার্লোট ক্যান্সারের সাথে লড়াইয়ের পরে ২০১৩ সালে ৪১ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন।

দেখুন: পিয়ার্স ব্রসনান পিরিয়ড ওয়েস্টার্নে শেরিফের ভূমিকার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করেছেন

ব্রোসানান এবং শায়ে স্মিথ 1994 সালে একটি পার্টিতে সাক্ষাত করেছিলেন এবং এর পরেই ডেটিং শুরু করেছিলেন।

গত বছর, “মামা মিয়া” অভিনেতা তাদের 23 তম বার্ষিকীতে কেলির উপরে উঠে এসেছিলেন, তাকে তার “সুন্দর বাদামী চোখের মেয়ে, আমার উত্তর, আমার দক্ষিণ, আমার পূর্ব এবং পশ্চিমে। আমার সমস্ত ভালবাসা, আমার জন্য অপেক্ষা করা কি আমার অপেক্ষা করা উচিত?”

“অপরিষ্কার ট্রিনিটি“এখন প্রেক্ষাগৃহে খেলছে।