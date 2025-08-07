পিয়োভানিকে বোর্ডিং ফ্লাইট থেকে বাধা দেওয়ার পরে এয়ারলাইন ‘কথিত জালিয়াতি’ উদ্ধৃত করেছে

অভিনেত্রী সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে জানিয়েছেন যে তাকে ট্যাপ এয়ার পর্তুগাল থেকে একটি ফ্লাইটে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক ছেড়ে চলে যাবে, পর্তুগালের লিসবনে চলে যাবে
7 আগে
2025
– 09H40
(09H50 এ আপডেট হয়েছে)
সংক্ষিপ্তসার
লুয়ানা পিয়োভানি বলেছিলেন যে রিজার্ভ ব্যর্থতার অভিযোগে তাকে বোর্ডিং ট্যাপ থেকে রোধ করা হয়েছিল, যা সংস্থাটি টিকিট জারিতে সম্ভাব্য জালিয়াতির জন্য দায়ী করেছে; অভিনেত্রী সংস্থাটি প্রক্রিয়া করতে চান।
বুধবার ট্যাপ এয়ার পর্তুগাল জানিয়েছেন, লুয়ানা পিয়োভানির “এয়ার টিকিটের নির্গমনে অভিযোগ করা জালিয়াতি” চিহ্নিত করা হয়েছিল যে অভিনেত্রী সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে জানিয়েছিলেন যে তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ছেড়ে যাওয়া বিমানের একটি ফ্লাইটে বোর্ডিং থেকে বিরত রাখা হয়েছিল, যা গত শুক্রবার, ১ লা শুক্রবার, ১ লা
একটি নোটে টেরাএয়ারলাইন জানিয়েছে যে অভিনেত্রীর পক্ষে ট্র্যাভেল এজেন্সির মাধ্যমে করা ক্রয়ের বিষয়ে প্রাসঙ্গিক স্পষ্টতা উপস্থাপনের জন্য এটি পিওভানির এজেন্ট/আইনী প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করেছে।
এয়ারলাইন জানিয়েছে, “August আগস্ট এয়ার টিকিট জারিতে অভিযোগ করা জালিয়াতির সনাক্তকরণের পরিপ্রেক্ষিতে এয়ারলাইনস সাও পাওলো শহরে উপযুক্ত পুলিশ কর্তৃপক্ষের সাথে একটি পুলিশ প্রতিবেদন নিবন্ধন করেছে,” এয়ারলাইন জানিয়েছে।
“এটা হাইলাইট করা গুরুত্বপূর্ণ যে মিসেস লুয়ানা পিয়োভানির সাথে 1 আগস্ট, 2025 -এ এই অনুষ্ঠানের সাথে সংস্থার কোনও দায়বদ্ধতা নেই, বা প্রকাশিত তথ্যের বিপরীতে বিক্রয় ও ট্যাপ এয়ার পর্তুগালের মধ্যে পরিচালিত অপারেশনগুলির মধ্যে কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্কের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক নেই,” তিনি যোগ করেছেন।
“এয়ার এয়ার পর্তুগাল তার গ্রাহকদের প্রতি স্বচ্ছতা এবং শ্রদ্ধার প্রতি তার প্রতিশ্রুতি জোরদার করে এবং সত্যের সংকল্পের সাথে সহযোগিতা করার জন্য উপলব্ধ রয়েছে,” সংস্থার বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
পিয়োভানি কী বললেন?
বুধবার, 6, লুয়ানা পিয়োভানি তার সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন যে তাকে একটি ফ্লাইটে উঠতে বাধা দেওয়া হয়েছিল, এমনকি টিকিটটি সঠিকভাবে কিনেও তাকে এয়ারলাইন্সের কর্মচারী তার পরিস্থিতিতে হাসতে হাসতে দেখেছিল। “আমি একটি অন্যায় জীবনযাপন করেছি, প্রচুর শ্রদ্ধার অভাব,” তিনি বলেছিলেন।
পিয়োভানি বলেছিলেন যে তিনি টিকিট উপস্থাপন করেছেন, তবে কর্মচারীরা রিজার্ভেশনটি খুঁজে পাননি। প্রায় আধা ঘন্টা পরে, তাকে জানানো হয়েছিল যে তিনি সেই ফ্লাইটে নেই। “[Disse] যে কোনও রিজার্ভ ছিল না। মনে রাখবেন যে কেউ রাউন্ড ট্রিপ ছাড়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যায় না। “
অভিনেত্রী মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি তার ভাড়া নেওয়া ট্যুর এজেন্সিটিকে ফোন করেছিলেন এবং তারা কী ঘটছে তাও বুঝতে পারেনি এবং দেখেছিলেন যে পরের দিন ট্যাপটি এটি একটি ফ্লাইটে রেকর্ড করেছে। অভিনেত্রী জানিয়েছেন যে, এই মুহুর্তে তিনি একজন কর্মচারী পরিস্থিতিটি দেখে হাসছেন।
“এটি হাসতে শুরু করে, এটি মজার সন্ধান করতে শুরু করে, কারণ আমি বলতে শুরু করি, ‘ছেলেরা, আমি নার্ভাস, আপনি আমাকে কোনও ব্যাখ্যা দেন না। আপনি কী বোঝাতে চেয়েছিলেন যে আমি ফ্লাইটে নেই?” “তিনি রিপোর্ট করেছিলেন।
অভিনেত্রীর মতে, এয়ারলাইন জানিয়েছে যে তার দ্বারা প্রদত্ত অর্থের কোনও চিঠিপত্র নেই এবং এই কারণে ফ্লাইটে নিবন্ধিত হয়নি। তবে তিনি ভাউচার উপস্থাপন করলেন।
সমস্যাটি সমাধানের জন্য, পর্যটন সংস্থা রাতে একই দিনে পাইভানীর কাছে আরও একটি ফ্লাইট কিনেছিল। “আমি এই ভিডিওটি এখানে পরিস্থিতিটি নিবন্ধন করতে এবং একটি বিতর্ক খোলার জন্য তৈরি করছি: যতক্ষণ না আমরা, যাত্রী, গ্রাহকরা, আমাদের এইভাবে চিকিত্সা করা হবে, প্রতিটি দিনকে আরও খারাপের জন্য আরও ব্যয়বহুল প্রদান করা হবে এবং প্রতিটি কেটে যাওয়ার দিন সহ আমরা আরও অধিকার হারাতে পারি? আমরা বিমান সংস্থাগুলির সাথে বিমানবন্দরে সন্ত্রাসবাদের বাস করি,” তিনি বলেছিলেন।
“এখন আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি: আমাদের কতক্ষণ এইভাবে আচরণ করা হবে? আমরা কতক্ষণ খুব বেশি অর্থ প্রদান করব এবং এই ধরণের চিকিত্সা গ্রহণ করব, এই ধরণের অন্যায় ভোগ করব? কারণ আমি এক্সিকিউটিভ ক্লাস থেকে এসেছি এবং ইংরেজী ছিলাম, কারণ সেখানে লোকদের সাথে বিতর্ক করা এবং জিজ্ঞাসা করা। আপনি যদি ভাবেন যে পরবর্তী টিকিট কেনার জন্য কোনও অর্থ ছিল না এমন ব্যক্তি কিনা?
পিয়োভানি আরও মন্তব্য করেছিলেন যে তার আইনজীবীদের ইতিমধ্যে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং এয়ারলাইন্সের বিরুদ্ধে মামলা করবেন। দ্য টেরা ট্যাপের অবস্থান সম্পর্কে পিয়োভানির সাথে যোগাযোগের সন্ধান করুন। স্থানটি এখনও বিক্ষোভের জন্য উন্মুক্ত।