পিল কপ ইউনিয়ন বিচারকের দুর্ব্যবহারের রায়কে লক্ষ্য করে

তবে পিল পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বলেছেন যে তাঁর সদস্যরা গ্রেপ্তারে জাতিগত পক্ষপাত ব্যবহার করেছেন তার দাবিগুলি অযৌক্তিক এবং ভিত্তিহীন
২০২৫ সালে কানাডায়, পুলিশ ভারী বন্দুক, মাদক এবং তাদের কাছে পরিচিত একজন সন্দেহভাজনকে খুঁজে পাওয়ার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে হয় যা মানব ও মাদকদ্রব্য পাচারের জন্য পরিচিত একটি ভবনের বাইরে চাকাটিতে ঘুমিয়ে আছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
এই বিষয়ে লাল পতাকা সত্ত্বেও, পুলিশকে আবারও এই বাস্তবতার কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে।
সকাল তিনটার দিকে অভিযুক্তরা কি পুলিশের রাডারে একজনের মালিকানাধীন পতাকাঙ্কিত ছিল?
হ্যাঁ।
ড্রাইভার কি গাড়ি, যিনি মালিক ছিলেন না, তিনি একটি স্বচ্ছল চেকের জন্য যানবাহন থেকে বেরিয়ে আসতে অস্বীকার করেছিলেন?
হ্যাঁ।
এটি কি ব্ল্যাক বিএমডাব্লুয়ের চালকের 2007 সালের হত্যাযজ্ঞের দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল?
হ্যাঁ।
অন্য পুলিশ পরিষেবা কি তার সাথে দু’সপ্তাহ আগে কোনও ফৌজদারি তদন্ত সম্পর্কে কথা বলতে চেয়েছিল?
হ্যাঁ।
পুলিশ কি বলেছে যে অফিসাররা এমন একটি পদার্থ বলে মনে হয়েছিল যা তারা বিশ্বাস করে যে কোকেন এবং গাড়িতে একটি ওজন স্কেল পাওয়া গেছে?
হ্যাঁ।
পুলিশ কি বলেছে যে তারা গাড়ির ভিতরে অবস্থিত একটি বোঝা হ্যান্ডগান পেয়েছে (যদিও অভিযুক্তরা আগ্নেয়াস্ত্রের দখলে অস্বীকার করেছে)?
হ্যাঁ।
খোসা আঞ্চলিক পুলিশ অফিসার মারে উড, মাজদ আল জনাজরা, ডেভিড বার্শ, স্টিভেন ডভ, শোয়েবুদ্দিন খান এবং কনর ম্যাকফারসন ছিলেন – যিনি কেনেডি আরডিতে ফৌজদারি অভিযোগের জন্য পরিচিত একটি বাসিন্দার বাইরে ১৮ নভেম্বর, ২০২২ এর বাইরে এই গ্রেপ্তার করেছিলেন। এবং ব্র্যাম্পটনে কুইন সেন্ট – ভুল হিসাবে বিবেচিত?
ঠিক আছে, জাতিগত পক্ষপাতিত্ব উল্লেখ করে এই বিচারক এটিই নির্ধারিত।
“১৮ জুলাইয়ের এক সিদ্ধান্তে অন্টারিও সুপিরিয়র কোর্টের বিচারপতি ফয়সাল মির্জা বলেছিলেন,” পুলিশ দুর্বৃত্ততা ব্ল্যাক বিরোধী বর্ণবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল যা আদালতকে অবশ্যই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। ” “এই স্বতন্ত্র বর্ণবাদ ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় একটি দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকারক সমস্যা। সমাজের সর্বজনীন দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ জাতিগত বৈষম্য থেকে মুক্ত একটি সমান এবং নীতিগত বিচার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।”
ঠিক তেমনই, সেন্ট ক্যাথারিনসের 41 বছর বয়সী বয়েজি আলেকজান্ডার মারে (41 বছর বয়সী একটি শান্তি কর্মকর্তাকে বাধা দেওয়া, আগ্নেয়াস্ত্রের অধিকারী এবং পাচারের উদ্দেশ্যে মাদক দখল করা সহ আটটি অভিযোগ ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল।
এই কলামটি মির্জার কোনও তিরস্কার বা দক্ষ ফৌজদারি প্রতিরক্ষা পরামর্শ যোগেশ গুপ্ত দ্বারা তাঁর সামনে অধিকার প্রয়োগের চার্টার নয়। তবে পিল আঞ্চলিক পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অ্যাড্রিয়ান উলি ধর্মান্ধতার আখ্যানটি প্রত্যাখ্যান করেছেন – বলেছেন যে বন্দুক ও মাদকাসক্তদের কাছে পাওয়া অভিযুক্তকে মুক্ত করা হয়েছে এবং তাকে কার্যকরভাবে বিচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।
“আমি এতে অস্বস্তি বোধ করছি,” তিনি বলেছিলেন। “কর্মকর্তারা জনসাধারণের এবং নিজেরাই সুরক্ষার জন্য নির্ধারিতভাবে অভিনয় করে একজন সশস্ত্র এবং বিপজ্জনক ব্যক্তির আইনী আশঙ্কায় নিযুক্ত ছিলেন।”
তো, সমস্যা কী?
এটিকে পুলিশ বর্বরতার কেস হিসাবে অভিহিত করা, এবং একটি প্রক্রিয়াজাত বিচক্ষণতার অভাব বলে মির্জা রায় দিয়েছেন “এই ক্ষেত্রে পদদলিত হওয়া গ্রেপ্তারের সময় মৌলিক সনদের অধিকারের সুরক্ষায় সমাজের আগ্রহকে ধরে রাখতে সমাজের আগ্রহ, এই পরিস্থিতিতেও বর্জনের পক্ষে সমর্থন করে, এমনকি যখন তার প্রমাণের প্রমাণ রয়েছে” যে প্রমাণের সত্যতা আমার কাছে প্রমাণিত হবে। মঞ্জুর, এবং সমস্ত প্রমাণ বাদ দেওয়া হয়েছে। ”
ততক্ষণে, মির্জা যখন খুঁজে পেয়েছিলেন যে পুলিশরা গাড়িটির উইন্ডোটি ভেঙেছিল – যিনি অফিসারদের ভয় পেয়েছিলেন – গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে নির্দেশনা অনুসরণ না করার পরে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, “পুলিশ অফিসাররা আবেদনকারীর সনদের অধিকার লঙ্ঘন করেছিলেন।”
তিনি রায় দিয়েছিলেন: “তারা নির্বিচারে তাকে আটক করেছে, তাকে তার অব্যাহত আটক রাখার ভিত্তি সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত করতে ব্যর্থ হয়েছে, দীর্ঘ আটকের সময় পরামর্শের জন্য অনুচিতভাবে বিলম্বিত অধিকার, বেআইনীভাবে তাকে গ্রেপ্তার করেছে এবং তারপরে গ্রেপ্তার করার পরে তাকে অবিবাহিতা না করে অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগের সাথে সম্পর্কিত ছিল।
বিচারক আরও যোগ করেছেন, “যদিও সমস্ত লঙ্ঘন গুরুতর, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে নিযুক্ত পুলিশ অতিরিক্ত শক্তি ছিল” এবং “প্রাক-পাঠ্য স্টপ এবং বেআইনী গ্রেপ্তার, ছয় কর্মকর্তার ব্যর্থতা এবং আটকে না দিয়ে গ্রেপ্তারকে গ্রেপ্তার করার জন্য ছয় কর্মকর্তার ব্যর্থতা ছিল” এবং “মিনিস্টের দ্বারা মোট পদক্ষেপের ফলে” মোট ক্রিয়াকলাপ এবং সাতটি পদক্ষেপ ছিল “
উলি বলেছিলেন যে এটি এমন কোনও ব্যক্তির সাথে আচরণ করা অফিসারদের ছাড়া আর কিছুই ছিল না যিনি সশস্ত্র এবং পুলিশের কাছে পরিচিত ছিলেন।
তিনি বলেন, “তারা ভাল করার চেষ্টা করছিল,” তারা আরও যোগ করে তারা সম্প্রদায় এবং নিজেরাই সুরক্ষার চেষ্টা করছিল।
সম্ভবত এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি কেন কেউ পুলিশ অফিসার হতে চাইবে?
“পিল আঞ্চলিক পুলিশকে বিচারকের রায় সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছিল এবং সিদ্ধান্তটি পর্যালোচনা করছেন,” পরিষেবাটির এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে। “বিরূপ আদালতের অনুসন্ধানের সাথে সম্পর্কিত আমাদের নীতিমালা অনুসারে বিষয়টি আমাদের পেশাদার স্ট্যান্ডার্ড ব্যুরোতে পর্যালোচনার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে।”
তবে উলি বলেছিলেন যে তিনি রাস্তায় বন্দুক ও মাদক পাওয়ার জন্য অফিসারদের পিছনে একটি থাপ্পড় দেখতে পছন্দ করবেন।
“আমি জানি না যে তাদের থেকে আরও কত প্রত্যাশা করা যেতে পারে,” তিনি বলেছিলেন। “গাড়িটি পতাকাঙ্কিত করা হয়েছিল, সেখানে একটি বোঝা বন্দুক ছিল, পূর্বের হত্যা ও মাদকাসক্ত ব্যক্তি হিসাবে অভিযুক্ত একজন ব্যক্তি ছিল।”
তিনি এমন বিচারকদেরও দেখতে চান যারা বেঞ্চে থাকার আগে পরামর্শ হিসাবে কাজ করেছেন, তারা যদি পুলিশ পরিষেবা নিয়ে পূর্ববর্তী বিতর্কিত মামলায় থাকতেন তবে তারা নিজেকে পুনরুদ্ধার করুন। উলি যোগ করেছেন এটি তার দৃষ্টিভঙ্গি যে তার সদস্যরা বিপজ্জনক আহ্বানে কোনও বর্ণবাদ প্রদর্শন করেনি।
তারা যদি কেবল বন্দুক এবং মাদক ছেড়ে চলে যায় এবং সন্দেহভাজনকে সরিয়ে দেয় তবে তাদের ঝামেলা কম হত এবং ঝামেলা হত।
“তবে তারা তাদের কাজ করেছে। তারা প্রচুর অভিজ্ঞতা নিয়ে অসামান্য অফিসার,” তিনি বলেছিলেন। “এটি একটি কঠিন পরিস্থিতি ছিল। তাদের প্রশংসা করা উচিত। লেবেলযুক্ত নয় This এটি ছিল ভাল পুলিশিং।”
একজন বিচারক একমত নন।
