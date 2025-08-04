You are Here
পিসমেকার এবং পেঙ্গুইন প্রমাণ করে যে ডিসি টিভি সিংহাসন পুনরায় দাবি করার সময় এসেছে
পিসমেকার এবং পেঙ্গুইন প্রমাণ করে যে ডিসি টিভি সিংহাসন পুনরায় দাবি করার সময় এসেছে

বিগত কয়েক বছরে, আমি মনে করি বেশিরভাগ লোকেরা একমত হতে পারে যে সুপারহিরো মিডিয়ার রাজ্যে কিছুটা ওভারস্যাটেশন রয়েছে।

এমসিইউ মুভি এবং শোয়ের পরে শোয়ের পরে সিনেমা প্রকাশের সাথে এবং ডিসিইউ আবার শুরু হওয়ার সাথে সাথে, এটি চালিয়ে যাওয়ার চিন্তাভাবনাটি খুব অপ্রতিরোধ্য।

আমি সম্পূর্ণ এটি পেতে। আমি একই নৌকায় আছি তবে আমাকে শুনুন: ডিসি টিভি শো গেমটিতে আরও কিছু পেতে হবে। মার্ভেল টিভি শোতে মজা পেয়েছিল; ডিসি আবার টিভি শোতে পুনরায় প্রবেশের সময় এসেছে।

তার মোটরসাইকেলে শান্তি প্রস্তুতকারকতার মোটরসাইকেলে শান্তি প্রস্তুতকারক
(এইচবিও ম্যাক্স/স্ক্রিনশট)

ওল্ড ডিসি শোতে যা ঘটেছিল তা এখানে

ডিসি প্রাক-মহাবিশ্বের রিবুট দেখায় এমন অবস্থা রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব।

জেমস গনকে ডিসি ইউনিভার্সে আরও সংহতি আনার জন্য আনার আগে, কেভিন ফেইগ যেমন এমসিইউকে হেরাল্ডস করেছিলেন, ডিসিইউ একটি জগাখিচুড়ি ছিল, এটিকে হালকাভাবে রাখার জন্য।

মূলত, ডিসি ব্র্যান্ডটি নেটওয়ার্কগুলিতে বিভক্ত ছিল, সুতরাং শোগুলির পক্ষে একে অপরের সাথে সমন্বয় করা প্রায় অসম্ভব ছিল একটি সম্পূর্ণ মহাবিশ্ব গঠনের জন্য।

উদাহরণস্বরূপ, অ্যারোভার্স নামে কিছু ছিল, যা সিডাব্লু নেটওয়ার্কের সমস্ত ডিসি শোয়ের নাম ছিল। এর মধ্যে আগামীকাল ফ্ল্যাশ এবং কিংবদন্তিগুলির মতো শো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ভিলেন, বাই! - তীর মরসুম 6 পর্ব 15ভিলেন, বাই! - তীর মরসুম 6 পর্ব 15
(জ্যাক রোয়ান্ড/দ্য সিডাব্লু)

এদিকে, ডিসি শেষ পর্যন্ত 2018 সালে ডিসি ইউনিভার্স নামে নিজস্ব স্ট্রিমিং পরিষেবা চালু করে এবং সমস্ত সামগ্রী এইচবিওর স্ট্রিমিং পরিষেবাতে স্থানান্তরিত হওয়ার আগে সেই প্ল্যাটফর্মে বেশ কয়েকটি শো প্রিমিয়ার করেছিল।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে, টাইটানস এবং ডুম প্যাট্রোল এই ব্র্যান্ডের জন্য ফ্ল্যাগশিপ শো হিসাবে প্রদর্শিত হয়েছিল।

এই শোগুলির বেশিরভাগই, বিশেষত সিডব্লিউ -তে যারা, সেরা শো হিসাবে পরিচিত নয়। এগুলি প্রায়শই ক্যাম্পি মিডিয়া হিসাবে বিবেচিত হয় যা কমিক্সকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করে না।

যদিও প্রত্যেকে এই সমস্তটির অগোছালো হয়ে পড়েছে, তবে আমি আসলে মনে করি যে এই শোগুলির গুরুত্ব বরখাস্ত করা উচিত নয়।

অবশ্যই, তারা এমসিইউর জন্য ওয়ান্ডাভিশন করার মতো বিস্তৃত গল্পে অবদান রাখেনি, তবে তাদের দরকার ছিল না।

টিম স্ট্রুট - ডুম পেট্রোলটিম স্ট্রুট - ডুম পেট্রোল
(ড্যান ম্যাকফ্যাডেন/এইচবিও ম্যাক্স)

উদাহরণস্বরূপ ডুম টহল নিন। আমি সত্যই মনে করি আমি তর্ক করতে পারি যে এটি গত দশকের অন্যতম সেরা টিভি শো, সমস্ত ডিসি শো থেকে ছেড়ে দেওয়া উচিত।

ডিসি ওয়ার্ল্ডের সাধারণ রাজ্যে ডুম পেট্রোল বিদ্যমান থাকলেও শোটি ত্রুটিযুক্ত সুপারহিরো দল এবং কীভাবে তারা একটি পাওয়া পরিবার হয়ে ওঠে তার উপর প্রচুর পরিমাণে মনোনিবেশ করে।

এ কারণেই আমি মনে করি লোকেরা “মাল্টিভার্স ক্লান্তি” আছে।

লোকেরা আসলে সুপারহিরো মিডিয়াতে ক্লান্ত হয় না; তারা কেবল মনে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে সমস্ত কিছু অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেমের মতো কিছু বড় ইভেন্ট পর্যন্ত তৈরি করতে হবে।

অবশ্যই, এই ইভেন্টগুলি সর্বদা কমিক্সের জগতের মধ্যে বিশাল ছিল।

তবুও, টিভি শোগুলিও সতেজ করে তোলে যেগুলি গল্পগুলিকে আরও বড় প্রসঙ্গে সংযুক্ত করার চেষ্টা করার পরিবর্তে মুষ্টিমেয় চরিত্রগুলিতে একটি মাইক্রোস্কোপিক ফোকাস রয়েছে।

স্টোন -এ পরিণত হওয়ার পরে - টাইটানস সিজন 4 পর্ব 3স্টোন -এ পরিণত হওয়ার পরে - টাইটানস সিজন 4 পর্ব 3
(স্টিভ উইলকি/এইচবিও ম্যাক্স)

ডিসির নতুন যুগ

সুপারম্যান-পরবর্তী বিশ্বে ডিসি ইউনিভার্সে জেমস গানের ভূমিকা সম্পর্কে অনুভূতি অত্যধিক ইতিবাচক হয়েছে।

স্নাইডারভার্সের আগের কৌতুকপূর্ণ চেহারা (যা নিজেই ডেডিকেটেড ভক্তদের একটি বিশাল দলকে জড়ো করেছে) এর পরিবর্তে, ডিসি -তে এই নতুন গ্রহণের আরও কৌতুকপূর্ণ, উজ্জ্বল সুর রয়েছে।

তবে জেমস গুন নেতৃত্ব দেওয়ার সাথে সাথে ম্যাট রিভসের ব্যাটম্যান মিডিয়া গোথামের গা er ় আন্ডারবিলির চেতনা রাখে।

আবার, ডিসি দুটি ভিন্ন বিশ্বে কাজ করছে। যাইহোক, এবার, প্রতিটি বিশ্বের একটি স্বতন্ত্র অনুভূতি রয়েছে যা তারা কোন মহাবিশ্বে স্থান নিচ্ছে তা স্পষ্ট করার জন্য ওভারপ্লেয়ারিং বা এলোমেলো চরিত্রের ক্যামোগুলির প্রয়োজন হয় না।

(ম্যাকল পোলে/এইচবিও)

দুটি শো এই নতুন ডিসি যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে: দ্য পেঙ্গুইন, ব্যাটম্যানের সাথে সংযুক্ত এবং শান্তির মেকার, গানের মহাবিশ্বের সাথে সংযুক্ত।

পূর্ববর্তী ডিসি শোগুলির বিপরীতে, এই দুটি শোই এক টন সমালোচনামূলক প্রশংসা সংগ্রহ করেছে।

এবং আরও ভাল, তারা বিস্তৃত জগতের সাথে সংযুক্ত থাকাকালীন, কী চলছে তা বোঝার জন্য আপনার অন্যান্য সিনেমা বা ডিসি মিডিয়া দেখার দরকার নেই।

পিসমেকার আমার প্রিয় শোগুলির মধ্যে একটি, এবং আমি আত্মঘাতী স্কোয়াড মুভিটি দেখার আগে আমি এটির প্রেমে পড়েছিলাম, যেখানে পিসমেকার প্রথম পরিচয় হয়েছিল।

শোতে নিজেই প্রধান চরিত্র সম্পর্কে এমন একটি দৃ strong ় এবং আকর্ষণীয় গল্পের গল্প রয়েছে এবং একই সাথে প্রচুর পরিমাণে উদ্রেক বোধ না করে প্রচুর পরিমাণে বিশ্বব্যাপী কাজ করছেন।

নতুন ডিসি উভয় শো গল্প বলার এবং নৈমিত্তিক ভক্তদের বিচ্ছিন্ন না করে শ্রোতাদের জড়িত করার ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করেছে তা বিবেচনা করে, ডিসি আরও বেশি শোতে টিভি শো জেনারকে পুনরায় প্রবেশ করার বিষয়টি বিবেচনা করে।

(ম্যাকাল পোলে/এইচবিওর ছবি)

অবশ্যই, একটি সুষম পদ্ধতির প্রয়োজনীয়, কারণ সাবধানে পরিকল্পনা ছাড়াই এবং প্রচুর পরিমাণে সাফল্য অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত সময় ব্যতীত ভর উত্পাদনকারী শোগুলি খুব কমই সফল হয়।

তবে আমি আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে ডিসি আরও নতুন চরিত্রগুলি অন্বেষণ করতে এবং শীর্ষস্থানীয় সুপারহিরো টিভি শো সরবরাহ করতে চালিয়ে যেতে চাইলে আমি অবশ্যই একা নই।

সর্বোপরি, পরের বছরে ছেলেরা শেষ হয়ে গেলে আমাদের সকলের কিছু দেখার দরকার।

আপনি ডিসি শো সম্পর্কে কি মনে করেন? আপনি কি সিডাব্লু এবং এইচবিওর পুরানো শো পছন্দ করেছেন?

মন্তব্যে চিম! আমরা এই জাতীয় শো সম্পর্কে লিখতে পছন্দ করি তবে প্রিয় পাঠকরা আপনাকে ছাড়া আমরা অস্তিত্ব বন্ধ করে দিই। চলুন কথোপকথন চালিয়ে যাই!

